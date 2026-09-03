Así puedes eliminar malos olores en el refrigerador usando solo avena

Colocar avena en el refrigerador es una alternativa doméstica para disminuir olores acumulados por alimentos aromáticos o pequeños derrames. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La avena puede ayudar a reducir los olores leves del refrigerador si se coloca cruda, seca y sin saborizantes en un recipiente abierto, después de revisar los alimentos y limpiar cualquier derrame.

El método se orienta al mantenimiento diario: el cereal queda expuesto al aire interior para captar humedad y aromas residuales durante varias horas o días.

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La recomendación de usar avena como absorbente doméstico aparece en las pautas de Electrolux, que propone dejarla en un cuenco sin tapa dentro del refrigerador.

La compañía la describe como un material capaz de absorber líquidos, aceites y olores, por lo que puede ser una opción simple para quienes buscan evitar productos perfumados.

Electrolux recomienda avena cruda en un recipiente abierto

El método consiste en colocar una capa de avena tradicional, seca y sin ingredientes añadidos en un plato hondo, un cuenco o un recipiente bajo. La superficie expuesta debe quedar libre para favorecer el contacto con el aire del refrigerador.

Electrolux sugiere situar el recipiente dentro del aparato y dejar que la avena actúe de forma gradual. El uso no requiere mezclar el cereal con agua, vinagre, limón ni otros ingredientes.

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La avena debe estar cruda y no contener azúcar, aromas ni saborizantes. Las versiones instantáneas o preparadas pueden incorporar componentes que alteren el olor del interior o se deterioren antes.

El recipiente puede ubicarse en una balda central, donde no obstaculice el paso del aire ni entre en contacto con envases que puedan derramar líquidos. El objetivo es que permanezca estable, seco y separado de los alimentos.

La compañía recomienda este recurso como una alternativa doméstica para captar aromas no deseados. La avena puede resultar útil cuando queda un olor leve después de guardar alimentos aromáticos o tras una limpieza puntual.

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El método consiste en colocar una capa de avena tradicional, seca y sin ingredientes añadidos en un plato hondo, un cuenco o un recipiente bajo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La FDA indica retirar los alimentos que parezcan o huelan sospechosos

La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) establece que la prioridad ante un mal olor es revisar el contenido del refrigerador. Los alimentos perecederos que parezcan o huelan sospechosos deben desecharse.

La agencia advierte que el olor y el aspecto no siempre permiten determinar por sí solos si un producto es seguro. Aun así, un aroma desagradable en carnes, pescados, lácteos, sobras u otros alimentos perecederos exige actuar con precaución.

La avena puede acompañar el mantenimiento del refrigerador, pero no debe utilizarse para conservar productos dudosos ni para encubrir señales de deterioro. Si el olor procede de un alimento en mal estado, el cuenco de cereal no elimina el riesgo sanitario.

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La FDA también recomienda limpiar los derrames de inmediato. Los líquidos de carnes u otros productos pueden contaminar recipientes cercanos y dejar residuos que prolongan el mal olor incluso después de retirar el alimento que lo causó.

El refrigerador debe mantenerse a 4 °C o menos. Esa temperatura ayuda a frenar el crecimiento de bacterias y reduce la velocidad con la que los alimentos se degradan.

El USDA-FSIS sitúa la limpieza antes que cualquier absorbente

El Servicio de Seguridad e Inspección de Alimentos del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA-FSIS) recomienda desechar los alimentos estropeados o dudosos antes de intentar eliminar el olor del refrigerador o del congelador.

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El organismo aconseja retirar los estantes, cajones y bandejas para lavarlos con agua caliente y detergente. Luego, plantea enjuagar las piezas con una solución desinfectante basada en cloro, según sus indicaciones de seguridad.

Para el interior del equipo, el USDA-FSIS propone limpiar paredes, puerta y juntas con agua caliente y bicarbonato de sodio. Las gomas de cierre, las baldas y las zonas donde se acumula humedad requieren atención porque pueden retener residuos.

Después de la limpieza, la entidad recomienda dejar las puertas abiertas durante unos 15 minutos para renovar el aire. Si el olor persiste, el protocolo contempla otros recursos como vinagre con agua, periódicos, café molido, bicarbonato y extracto de vainilla.

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La guía del USDA-FSIS no menciona la avena. Por eso, no existe una pauta oficial que permita presentarla como un sustituto de los procedimientos de higiene y desinfección recomendados para olores fuertes o prolongados.

La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) establece que la prioridad ante un mal olor es revisar el contenido del refrigerador. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Kansas State University aconseja limpiar juntas, cajones y superficies internas

La extensión de Kansas State University coincide con las autoridades federales en que los malos olores persistentes requieren una limpieza completa. Las superficies internas, los cajones, las baldas y las juntas pueden conservar rastros de derrames o alimentos deteriorados.

La institución recomienda lavar las partes desmontables con agua y detergente, además de desinfectar cuando sea necesario. También plantea airear el aparato una vez que se completa la limpieza.

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En ese escenario, la avena puede quedar como un complemento práctico para mantener un ambiente más neutro después de retirar la causa del olor. Su uso tiene más sentido cuando el refrigerador ya está limpio, ordenado y a la temperatura adecuada.

La avena que se haya dejado dentro del aparato no debe volver a utilizarse para cocinar o comer. El cereal habrá estado expuesto a la humedad y a los olores del refrigerador, por lo que debe desecharse al finalizar su uso.

Uso y limitaciones de la avena para neutralizar olores en el refrigerador. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La avena sirve para el mantenimiento, no para una contaminación del refrigerador

Un cuenco de avena puede ser una opción sencilla para reducir un olor leve y residual dentro de un refrigerador que se encuentra en buenas condiciones.

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El método no requiere fragancias ni productos adicionales y permite mantener el cereal separado de los alimentos.

Sus límites aparecen cuando hay carne, pescado, lácteos o sobras deterioradas, derrames extendidos, moho, fallos de refrigeración o un corte eléctrico prolongado.

En esos casos, las recomendaciones de la FDA y el USDA-FSIS son claras: hay que retirar los alimentos en duda, limpiar y desinfectar.

La avena puede ocupar un lugar útil al final del proceso, cuando la causa ya fue eliminada. La seguridad alimentaria depende de la higiene, el orden, el control de la temperatura y la revisión frecuente de los productos almacenados.