México

La ONU alerta sobre un riesgo “existencial” de la IA, justo cuando México debate su impacto en la niñez

Volker Türk dice ante el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra que la tecnología avanzada ya es vista por especialistas como un “riesgo existencial”

Volker Türk dice ante el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra que la tecnología avanzada ya es vista por especialistas como un “riesgo existencial” y anuncia gestiones con firmas para acotar peligros
Volker Türk dice ante el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra que la tecnología avanzada ya es vista por especialistas como un “riesgo existencial” y anuncia gestiones con firmas para acotar peligros
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El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, advirtió este lunes que la inteligencia artificial podría alcanzar un nivel de poder capaz de amenazar a la humanidad. Durante un discurso ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra, Türk señaló que comparte la preocupación de expertos del sector sobre que la IA avanzada represente un “riesgo existencial”, y adelantó que en los próximos días exhortará a las empresas tecnológicas a reducir esos riesgos.

El funcionario, quien iniciará su segundo mandato el próximo mes, hizo un llamado a establecer garantías absolutas de seguridad antes de que —dijo— “sea demasiado tarde”. Sin nombrarlas directamente, advirtió que solo un puñado de hombres concentra un poder casi ilimitado sobre la tecnología, entre las que destacan Meta, Anthropic, OpenAI y Google.

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El funcionario de derechos humanos señala que en los próximos días presionará al sector tecnológico para bajar amenazas asociadas al desarrollo acelerado y sostiene que la toma de decisiones queda en pocas manos. REUTERS/Denis Balibouse
El funcionario de derechos humanos señala que en los próximos días presionará al sector tecnológico para bajar amenazas asociadas al desarrollo acelerado y sostiene que la toma de decisiones queda en pocas manos. REUTERS/Denis Balibouse

Una preocupación que también resuena en Palacio Nacional

Mientras la comunidad internacional discute los riesgos de la IA a gran escala, en México el debate ha tomado un cariz más cercano: la protección de la niñez y la adolescencia frente a las plataformas digitales.

Desde hace varios meses, la presidenta Claudia Sheinbaum ha convertido los lunes en un espacio recurrente de la mañanera para abordar el tema, invitando a especialistas nacionales e internacionales a exponer los riesgos del uso excesivo de redes sociales e inteligencia artificial en niñas, niños y jóvenes. Entre los puntos que se han presentado en semanas anteriores:

  • Estudios que vinculan el uso temprano de pantallas con alteraciones en el desarrollo cerebral infantil.
  • Reportes internos de plataformas como Meta que reconocen afectaciones en la autoestima y salud mental de adolescentes.
  • Datos sobre el uso de la IA generativa como sustituto de vínculos afectivos entre estudiantes mexicanos.

La mandataria ha insistido en que su gobierno no busca prohibir por prohibir, sino construir consenso social antes de definir una regulación, con una propuesta dirigida a escuelas prevista para este ciclo escolar y otra, más amplia, para la sociedad en general.

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La mandataria usa el acuerdo judicial de la empresa de Mark Zuckerberg, que incluye restricciones a menores y una multa de más de USD 17 mil millones, para sostener lineamientos en planteles mexicanos

Dos escalas de un mismo riesgo

Las declaraciones de Türk se suman a advertencias previas de figuras como Sam Altman, director ejecutivo de OpenAI, sobre escenarios extremos vinculados al desarrollo acelerado de la IA. La ONU ya había llamado a establecer normas armonizadas a nivel global, y en julio celebró su primera reunión mundial sobre gobernanza de la inteligencia artificial.

El contraste es notorio: mientras Ginebra discute el riesgo existencial de la IA para la humanidad en su conjunto, Palacio Nacional concentra el debate en un ángulo más inmediato y doméstico —la salud mental y el desarrollo de la infancia mexicana frente a las pantallas—. Ambas discusiones, sin embargo, parten de una misma premisa: la tecnología avanza más rápido que la capacidad de los gobiernos para regularla.

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