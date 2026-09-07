México

Ángela Aguilar asegura que no lanzaría indirectas con canciones como Shakira y usuarios recuerdan declaraciones pasadas

La cantante sostiene que la música representa un terreno que prefiere cuidar sin recurrir a mensajes dirigidos contra otras personas

Ángela Aguilar
Aguilar sostiene que la música representa un terreno que prefiere cuidar sin recurrir a mensajes dirigidos contra otras personas. (Facebook Ángela Aguilar / CUARTOSCURO)
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Ángela Aguilar descartó que su estilo de composición se acerque al de Shakira, a quien calificó como una de las artistas “más completas” de la música actual. La cantante mexicana explicó que no se siente cómoda con la idea de escribir temas dirigidos contra otra persona.

La intérprete respondió así a la pregunta de si, tras los sucesos personales que ha vivido en los últimos meses, se veía a sí misma componiendo canciones al estilo de la artista colombiana. “Yo no podría hacer nada como Shakira porque she’s too good (es demasiado buena)”, respondió la hija de Pepe Aguilar entre risas, antes de profundizar en su postura.

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La música es “sagrada” para la intérprete de “El Equivocado”

Aguilar detalló que su relación con la composición está marcada por un cuidado particular sobre el contenido emocional de sus letras. “Para mí en particular nunca me sentiría cómoda como, no sé, una canción tirándole a alguien o inspirado en algo negativo de alguien”, explicó.

La artista añadió que ese tipo de enfoque no corresponde con su forma de entender el oficio. “Para mí la música es súper sagrada y quiero cuidarla lo más posible, también la energía que yo siento al repetirla en un escenario”, señaló. “Como que no va con mi personalidad”, agregó sobre la posibilidad de escribir letras con tintes de reproche personal.

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Ángela Aguilar
La cantante mexicana descarta escribir letras inspiradas en conflictos personales y explica por qué considera la composición un proceso que debe mantenerse alejado de la negatividad. (@angela_aguilar_)

Así reaccionaron los internautas

  • “Ella solita busca el hate”
  • “Lo dijo por la canción de Cazzu”
  • “Hace unos años dijo que quería colaborar con Shakira”
  • “Nada más cuando le conviene”

De inmediato internautas recordaron que una entrevista pasada de Ángela Aguilar, donde ella misma confesó que quería escribir una canción con la colombiana dedicada a sus exnovios. “Con Shakira, yo creo que le podríamos escribir algo a nuestros ex. Estaría súper padre. Hay una lista tan larga”, dijo.

Un segundo disco de Ángela Aguilar ya viene en camino

Las declaraciones surgieron en el marco de una conversación más amplia sobre su carrera, en la que Ángela Aguilar reveló que ya concluyó la producción de su segundo álbum, del que se encarga personalmente en los arreglos y en la selección de los temas. La cantante no descartó lanzar una sorpresa relacionada con su próximo cumpleaños.

Dentro de ese proceso creativo, la artista mencionó la influencia de su esposo, el beisbolista Christian Nodal, en la incorporación de referencias musicales distintas a las que ella suele escuchar. “Mi marido tiene muy buen gusto musical, muy diferente al mío. Es que yo soy bien tradicional”, comentó, y añadió que él suele animarla a escuchar música más reciente.

CIUDAD DE MÉXICO, 01MARZO2026.- La cantante colombiana Shakira ofreció un concierto en el Zócalo capitalino como parte de su último concierto del tour “Las Mujeres ya no lloran World Tour”. FOTO: GRACIELA LÓPEZ/CUARTOSCURO.COM
CIUDAD DE MÉXICO, 01MARZO2026.- La cantante colombiana Shakira ofreció un concierto en el Zócalo capitalino como parte de su último concierto del tour “Las Mujeres ya no lloran World Tour”. FOTO: GRACIELA LÓPEZ/CUARTOSCURO.COM

Aguilar reveló además que, por primera vez, compuso una canción de amor dedicada a su pareja, un giro personal en su repertorio que hasta ahora se había mantenido alejado de ese tipo de temática romántica directa.

Más allá de la comparación puntual sobre el estilo de composición, la cantante mexicana dejó clara su admiración por la trayectoria de Shakira dentro de la industria. La calificó como una artista “de las más completas” que existen, un reconocimiento que enmarcó dentro de una reflexión sobre los límites que ella misma se impone al momento de escribir música.

La entrevista se dio durante una charla con Alex Rodríguez para el programa Siéntese Quien Pueda, grabada antes de los Premios Juventud 2026 en Marbella, España. La hija de Pepe Aguilar llegó a la ceremonia con tres nominaciones. Compitiendo en Mejor Canción de Música Mexicana, Mejor Álbum de Música Mexicana categoría en la que también figuran su esposo, Christian Nodal, su padre, Pepe Aguilar, y su hermano. Obteniendo el galardón por La Mezcla Perfecta, junto a Marc Anthony con el tema “No quiero hablar”.

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