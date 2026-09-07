Joel Huiqui respalda a Erik Lira tras su fichaje fallido con el AC Mónaco

Joel Huiqui respaldó a Erik Lira luego de que se frustrara su llegada al AS Mónaco

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Joel Huiqui respaldó a Erik Lira luego de que se frustrara su llegada al AS Mónaco. El club francés no logró liberar una plaza de extranjero para incorporar al mediocampista mexicano.

Tras el triunfo de Cruz Azul ante Santos por la séptima jornada, el integrante del cuerpo técnico cementero contó que dialogó con Lira. El partido se disputó en el Estadio Banorte y terminó 1 a 0, con gol de José Paradela.

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El fichaje no se concretó porque el AS Mónaco no pudo habilitar el cupo necesario para sumar al futbolista. Huiqui sostuvo que, pese a las dificultades atravesadas durante el último mes, Lira reorganizó su situación y mantiene su compromiso con Cruz Azul.

“Erik Lira está completamente comprometido con el proyecto, tiene toda la disposición. Estamos contentos porque está con nosotros en Cruz Azul, tristes porque no se fue, pero vendrán mejores cosas para él”

“Fue un mes muy complicado para Lira”, afirmó Huiqui. El exdefensor cementero agregó que el jugador le transmitió su disposición para continuar dentro del proyecto del equipo.

Soccer Football - Liga MX - Cruz Azul v Santos Laguna - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - September 6, 2026 Cruz Azul's Erik Lira reacts REUTERS/Raquel Cunha

Huiqui valora recuperación de jugadores

El entrenador también valoró la recuperación de futbolistas que habían estado fuera de la convocatoria. Entre ellos mencionó a Gonzalo Piovi, quien ya volvió a trabajar con el plantel.

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La situación de Rodolfo Rotondi aparece como otro punto favorable para Cruz Azul. Huiqui anticipó que el atacante está cerca de recuperarse y de regresar a la actividad.

“Hoy recuperamos a muchos jugadores y estamos cerca de recuperar a Rotondi”, señaló. Para el integrante del cuerpo técnico, el plantel se aproxima a la conformación que pretende alcanzar en las próximas fechas.

Hoy recuperamos a muchos jugadores y estamos cerca de recuperar a Rotondi, tenemos casi equipo completo” “Estamos cerca de ser el equipo que queremos ser”

El futbolista mexicano lleva la capitanía en el Club de Futbol Cruz Azul (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Por qué se frustró el fichaje de Lira?

Erik Lira no llegó al AS Mónaco porque el club francés no logró liberar una plaza para un jugador extranjero antes del cierre del mercado de transferencias de la Ligue 1. La operación se detuvo pese a que Cruz Azul ya habría aceptado las condiciones para dejar salir al mediocampista mexicano.

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La última propuesta contemplaba 7 millones de euros fijos, 3 millones en variables y 20% de una futura venta para Cruz Azul. Las primeras ofertas del equipo monegasco no convencieron a la directiva cementera, aunque la tercera acercó el acuerdo entre las partes.

El impedimento no estuvo en la negociación con La Máquina, sino en el registro de futbolistas del club francés. Lira regresó a entrenar a La Noria el viernes 4 de septiembre, mientras su futuro quedó abierto ante la posibilidad de que apareciera una oferta de otro equipo.

Erik Lira dejará a Cruz Azul y se convertirá en nuevo jugador del AS Mónaco para esta nueva temporada en la Ligue 1(EFE)

La oferta que rechazó Erik Lira

Hace algunas semanas, Erik Lira decidió rechazar la propuesta de 12 millones de dólares presentada por Al-Jazira de Emiratos Árabes Unidos, a pesar de que la directiva de Cruz Azul consideró viable la operación y autorizó entablar negociaciones. Tanto el entorno del “Pitbull” como él mismo mantuvieron como prioridad única concretar su llegada al futbol europeo, por lo que prefirieron esperar una oferta formal procedente de clubes del Viejo Continente.

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El mexicano saldrá de Cruz Azul para ser jugador del AS Mónaco (Imagen Ilustrativa Infobae)

Después de lucir tanto en el conjunto cementero como con la Selección Mexicana durante el último Mundial, la decisión de Lira respondió a su objetivo de competir en una liga de mayor nivel y potenciar su carrera internacionalmente.