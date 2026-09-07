México Deportes

Joel Huiqui respalda a Erik Lira tras su fichaje fallido con el AC Mónaco

El fichaje no se concretó porque el conjunto francés no pudo habilitar el cupo necesario para sumar al futbolista

Joel Huiqui respaldó a Erik Lira luego de que se frustrara su llegada al AS Mónaco
Joel Huiqui respaldó a Erik Lira luego de que se frustrara su llegada al AS Mónaco
Guardar

Joel Huiqui respaldó a Erik Lira luego de que se frustrara su llegada al AS Mónaco. El club francés no logró liberar una plaza de extranjero para incorporar al mediocampista mexicano.

Tras el triunfo de Cruz Azul ante Santos por la séptima jornada, el integrante del cuerpo técnico cementero contó que dialogó con Lira. El partido se disputó en el Estadio Banorte y terminó 1 a 0, con gol de José Paradela.

PUBLICIDAD

El fichaje no se concretó porque el AS Mónaco no pudo habilitar el cupo necesario para sumar al futbolista. Huiqui sostuvo que, pese a las dificultades atravesadas durante el último mes, Lira reorganizó su situación y mantiene su compromiso con Cruz Azul.

“Erik Lira está completamente comprometido con el proyecto, tiene toda la disposición. Estamos contentos porque está con nosotros en Cruz Azul, tristes porque no se fue, pero vendrán mejores cosas para él”

Fue un mes muy complicado para Lira”, afirmó Huiqui. El exdefensor cementero agregó que el jugador le transmitió su disposición para continuar dentro del proyecto del equipo.

Soccer Football - Liga MX - Cruz Azul v Santos Laguna - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - September 6, 2026 Cruz Azul's Erik Lira reacts REUTERS/Raquel Cunha
Soccer Football - Liga MX - Cruz Azul v Santos Laguna - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - September 6, 2026 Cruz Azul's Erik Lira reacts REUTERS/Raquel Cunha

Huiqui valora recuperación de jugadores

El entrenador también valoró la recuperación de futbolistas que habían estado fuera de la convocatoria. Entre ellos mencionó a Gonzalo Piovi, quien ya volvió a trabajar con el plantel.

PUBLICIDAD

La situación de Rodolfo Rotondi aparece como otro punto favorable para Cruz Azul. Huiqui anticipó que el atacante está cerca de recuperarse y de regresar a la actividad.

Hoy recuperamos a muchos jugadores y estamos cerca de recuperar a Rotondi”, señaló. Para el integrante del cuerpo técnico, el plantel se aproxima a la conformación que pretende alcanzar en las próximas fechas.

Hoy recuperamos a muchos jugadores y estamos cerca de recuperar a Rotondi, tenemos casi equipo completo” “Estamos cerca de ser el equipo que queremos ser”
Un jugador de fútbol con camiseta azul de Cruz Azul mira hacia adelante en un estadio con el público al fondo.
El futbolista mexicano lleva la capitanía en el Club de Futbol Cruz Azul (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Por qué se frustró el fichaje de Lira?

Erik Lira no llegó al AS Mónaco porque el club francés no logró liberar una plaza para un jugador extranjero antes del cierre del mercado de transferencias de la Ligue 1. La operación se detuvo pese a que Cruz Azul ya habría aceptado las condiciones para dejar salir al mediocampista mexicano.

La última propuesta contemplaba 7 millones de euros fijos, 3 millones en variables y 20% de una futura venta para Cruz Azul. Las primeras ofertas del equipo monegasco no convencieron a la directiva cementera, aunque la tercera acercó el acuerdo entre las partes.

El impedimento no estuvo en la negociación con La Máquina, sino en el registro de futbolistas del club francés. Lira regresó a entrenar a La Noria el viernes 4 de septiembre, mientras su futuro quedó abierto ante la posibilidad de que apareciera una oferta de otro equipo.

Erik Lira dejará a Cruz Azul y se convertirá en nuevo jugador del AS Mónaco para esta nueva temporada en la Ligue 1(EFE)
Erik Lira dejará a Cruz Azul y se convertirá en nuevo jugador del AS Mónaco para esta nueva temporada en la Ligue 1(EFE)

La oferta que rechazó Erik Lira

Hace algunas semanas, Erik Lira decidió rechazar la propuesta de 12 millones de dólares presentada por Al-Jazira de Emiratos Árabes Unidos, a pesar de que la directiva de Cruz Azul consideró viable la operación y autorizó entablar negociaciones. Tanto el entorno del “Pitbull” como él mismo mantuvieron como prioridad única concretar su llegada al futbol europeo, por lo que prefirieron esperar una oferta formal procedente de clubes del Viejo Continente.

Un jugador de fútbol con uniforme azul sostiene un trofeo y sonríe mientras cae confeti azul y blanco.
El mexicano saldrá de Cruz Azul para ser jugador del AS Mónaco (Imagen Ilustrativa Infobae)

Después de lucir tanto en el conjunto cementero como con la Selección Mexicana durante el último Mundial, la decisión de Lira respondió a su objetivo de competir en una liga de mayor nivel y potenciar su carrera internacionalmente.

Temas Relacionados

Joel HuiquiErik LiraCruz AzulAC Mónacomexico-deportesmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

EN VIVO | La Mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum hoy lunes 7 de septiembre

La mandataria mexicana informa sobre temas de relevancia nacional e internacional y responde a preguntas de la prensa en su conferencia

EN VIVO | La Mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum hoy lunes 7 de septiembre

Vuelos demorados y cancelados en el AICM este lunes

Si tomarás un vuelo en el aeropuerto capitalino, esta información te interesa

Vuelos demorados y cancelados en el AICM este lunes

Dólar hoy en México: cotización de apertura del 7 de septiembre

Este fue el comportamiento de la divisa estadounidense durante los primeros minutos de la jornada

Dólar hoy en México: cotización de apertura del 7 de septiembre

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Veracruz de este 7 de septiembre

La ciudad portuaria es conocida por su clima tropical y húmedo ampliamente relacionado a los fenómenos meteorológicos del golfo de México

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Veracruz de este 7 de septiembre

Metrobús CDMX: líneas, costo y estado de servicio en la última hora de este 7 de septiembre

Este medio de transporte traslada a más de 22 millones de usuarios a lo largo de las 283 estaciones con las que cuenta que suman en total 125 kilómetros

Metrobús CDMX: líneas, costo y estado de servicio en la última hora de este 7 de septiembre
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 7 de septiembre: agente de la GN fue hallado muerto horas después de denunciar presuntos nexos con Los Tlacos

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 7 de septiembre: agente de la GN fue hallado muerto horas después de denunciar presuntos nexos con Los Tlacos

Juan Alejandro era un bebé de un año: fue asesinado tras quedar en medio de un ataque armado en Culiacán, Sinaloa

De “El Jardinero” al “R5″: México y EEUU buscan frenar la consolidación de nuevos liderazgos del narcotráfico

Anabel Hernández habla de Emma Coronel como influencer: “Está en su derecho”

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 6 de septiembre: EEUU emite alerta de seguridad en Nogales, Sonora

ENTRETENIMIENTO

Quiénes son los 20 participantes de La Granja VIP 2026: lista completa

Quiénes son los 20 participantes de La Granja VIP 2026: lista completa

Pedro Sola se une a La Granja VIP 2 como practicante tras polémica por sus comentarios sobre los perros

Ángela Aguilar asegura que no lanzaría indirectas con canciones como Shakira y usuarios recuerdan declaraciones pasadas

Ángela Aguilar revela cuándo será su boda con Christian Nodal y niega intereses económicos

Azalia Ojeda, “La Negra”, se suma al elenco de La Granja VIP: quién es y por qué es famosa

DEPORTES

Toluca se convierte en el primer campeón mexicano de la Leagues Cup

Toluca se convierte en el primer campeón mexicano de la Leagues Cup

Toluca vs Monterrey Final Leagues Cup EN VIVO: cómo quedó la final, goles y lo más relevante del partido

Cruz Azul habría expulsado a Santiago Domínguez del Estadio Azteca, directiva cumple su palabras luego de comentarios machistas al equipo femenil

León supera al América en Leagues Cup y clasifica a la Concacaf Champions Cup 2027

A días de que Julio César Chávez Jr. y Omar Chávez regresen al ring, su padre da veredicto de cómo están sus hijos