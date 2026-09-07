México

Ángela Aguilar revela cuándo será su boda con Christian Nodal y niega intereses económicos

La cantante detalló las razones detrás del retraso de su boda y defendió la solidez de su relación con el cantante sonorense

Ángela Aguilar
La cantante detalló las razones detrás del retraso de su boda y defendió la solidez de su relación con el cantante sonorense. (Captura de pantalla @gordoelpugaguilar)
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Ángela Aguilar reveló que su boda con Christian Nodal sigue pendiente por la inseguridad en Zacatecas, estado donde planean celebrar la ceremonia en la cúpula de Sayago. La cantante habló del tema en una entrevista con Alex Rodríguez para el programa Siéntese Quien Pueda, grabada antes de los Premios Juventud 2026 en Marbella, España.

“Tiene que pasar. El tema es que quiero que esté bien y también siento que vivimos un susto por allá en Zacatecas”, dijo la hija de Pepe Aguilar sobre los planes de matrimonio. La artista explicó que, aunque es representante cultural de ese estado, decidió esperar antes de organizar un evento con alta logística en la zona.

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“Sé que no es el momento adecuado para traer tanta logística, tantas personas a un lugar. Ahorita estamos tristemente viviendo una época muy peligrosa y muy difícil”, agregó. Según la cantante, la boda se realizará “cuando la cúpula esté lista y cuando el agua esté un poco más tranquila”.

La cantante explicó que la ceremonia con Christian Nodal se pospuso por la inseguridad en Zacatecas, estado donde planean celebrarla. (RS)
La cantante explicó que la ceremonia con Christian Nodal se pospuso por la inseguridad en Zacatecas, estado donde planean celebrarla. (RS)

Aguilar competía en las categorías de Mejor Canción de Música Mexicana y Mejor Álbum de Música Mexicana, esta última compartida con Nodal, su padre Pepe Aguilar y su hermano. La artista se llevó el galardón a la Mezcla Perfecta junto a Marc Anthony por el tema “No quiero hablar”, por lo que fue duramente criticada en redes sociales, ya que internautas aseguran que la canción fue muy poco conocida.

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En la entrevista, Ángela describió su relación con Nodal como un aprendizaje conjunto. “Yo siento que ha sido, pues mucho aprendizaje para los dos. Hay algunas cosas que decimos bien, a veces metemos la pata, al final del día, como diría Juan Gabriel, lo que se ve no se pregunta, pero al final del día es un cariño más allá de postear una foto, que somos un equipo”, expresó.

Ángela defiende que su relación no tiene fines económicos

La cantante insistió en que el vínculo con Nodal no responde a intereses monetarios. “Ni él ni yo nos estamos beneficiando de esto. Es más, al revés, nos estamos perjudicando, pero siento que el amor vale todo y eso es lo bonito de nosotros, que cuando nos ves, sabes que es real”, afirmó.

Aguilar tiene 22 años y Nodal 27. La artista mencionó que, pese a la exposición pública, mantienen intereses propios de su edad: “Christian tiene 27 años, yo tengo 22. Estamos chavos, nos gustan cosas padres. Él está obsesionado con anime y acaban de abrir una tienda en Los Ángeles”.

Ángela Aguilar
La artista habló sobre los planes de matrimonio, el respaldo de su familia y la reacción de sus seguidores en los Premios Juventud 2026. (Captura de pantalla @lamexicomonumental)

La cantante destacó el papel de su madre, Aneliz Álvarez Alcalá, en su vida personal y profesional. “Tengo mujeres bien fuertes en mi vida. Ahorita, que incluso no está con nosotros aquí porque está allá en Houston con mi papá, siempre buscando algo bueno para mí”, contó.

Sobre el respaldo de sus seguidores, la cantante mencionó que los videos de Premio Juventud en sus cuentas alcanzaron 25 millones de reproducciones. “Hay muchos ojos buenos y malos, pero ahí están, entonces hay que darles un show”, dijo entre risas.

Aguilar también se refirió al acompañamiento de fanáticos que viajaron desde México y Estados Unidos hasta Marbella. “Son como unos ángeles que me acompañan. Ellas se sienten parte de la lucha, de tener este tema de que nadie apague tu voz, que sigas trabajando, que el miedo no te pare”, expresó.

Aguilar reconoció que no es común recibir apoyo público en medio de la controversia que ha rodeado su relación con Nodal. “No es lo que está de moda apoyarnos y te agradezco mucho, me siento muy tranquila contigo. Me siento muy feliz”, dijo al periodista.

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