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Cruz Azul habría expulsado a Santiago Domínguez del Estadio Azteca, directiva cumple su palabras luego de comentarios machistas al equipo femenil

El creador de contenido que lanzó comentarios misóginos contra las cementeras fue castigado por la directiva de La Noria

Captan expulsión de Santiago Domínguez en el Cruz Azul vs Santos en el Estadio Azteca (Captura redes sociales)
Captan expulsión de Santiago Domínguez en el Cruz Azul vs Santos en el Estadio Azteca (Captura redes sociales)
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Santiago Domínguez, creador de contenido y miembro del podcast Pláticas del Mal, habría sido vetado del Estadio Azteca este domingo 6 de septiembre durante el partido Cruz Azul vs Santos Laguna de la Jornada 7 del Apertura 2026 de la Liga MX.

Fue por medio de redes sociales que difundieron imágenes del momento en el que elementos de seguridad rodearon al influencer en los pasillos del Coloso de Santa Úrsula, el incidente habría ocurrido antes del inicio del partido. De acuerdo con diversos reportes, personal de seguridad pública y privada se encargaron de escoltar al influencer.

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Y es que, lo que generó polémica fue que el podcastero lucía con un rostro de preocupación, pues las imágenes evidenciaron la cantidad de policías que lo rodearon a él y a una mujer que los acompañaba, lo que generó una serie de rumores sobre su expulsión.

¿Expulsaron a Santiago Domínguez del Estadio Azteca?

En la transmisión del podcast, uno de los colaboradores llamó por teléfono directamente a Santiago para aclarar lo sucedido, horas después de que concluyó el partido se pusieron en contacto para conversar al respecto del incidente que ya circulaba en redes sociales.

Aunque no se escucha la conversación, filtraron detalles de la plática y aclararon que el influencer “sí los movieron, pero no los sacaron”, presuntamente lo habían cambiado de sección por su cercanía con la porra, pero no se aclara con detalle qué fue lo que sucedió.

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***INFORMACIÓN EN DESARROLLO

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