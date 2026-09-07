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Yahir desafía a quienes lo llaman ‘tibio’ en La Casa de los Famosos México: “Que me saquen”

El cantante reaccionó a los señalamientos de sus compañeros, defendió su forma de convivir y dejó claro que no está dispuesto a provocar conflictos para permanecer en la competencia

La casa de los famosos - (ViX)
La casa de los famosos - (ViX)
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Yahir decidió no esconderse después de la polémica dinámica de Congelados y aceptó sin rodeos uno de los señalamientos que más incomodidad le provocaron dentro de la competencia: ser considerado “tibio”. Mientras algunos habitantes recibieron mensajes más confrontativos, el cantante parece tener claro que no piensa cambiar su personalidad para generar pleitos ni entrar en conflictos únicamente por estrategia.

En una conversación con Memo Schutz y Ese Pérez, el intérprete habló sobre lo ocurrido y dejó una postura que rápidamente puede convertirse en una de las frases más polémicas de su participación: “Si me quieren sacar, que me saquen. Punto, güey”. Para Yahir, mantenerse tranquilo, hacer sus actividades y evitar confrontaciones también forma parte de su manera de jugar.

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La controversia aumentó después de que Apio Quijano le dijera directamente que era “tibio”. Yahir reconoció que esa palabra le molesta, pero, en lugar de responder con una confrontación, decidió apropiarse del calificativo y defender su manera de vivir el reality. En una casa donde las discusiones suelen convertirse en protagonistas, su decisión de no pelear también terminó generando conversación.

La dinámica de Congelados puso a Yahir contra el espejo

La Casa de los Famosos México
(Captura de pantalla La Casa de los Famosos México)

Durante la dinámica de Congelados, Alexis Ayala, Apio Quijano, Ricardo Peralta y Dalilah Polanco ingresaron a la casa para dirigirse a los participantes, quienes debían permanecer inmóviles. Los mensajes tuvieron diferentes niveles de intensidad y, aunque algunos fueron más directos que otros, la dinámica formó parte de una medida de producción para provocar reacciones entre los habitantes y ponerlos frente a lo que personas externas estaban percibiendo de su comportamiento.

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En el caso de Yahir, el momento que más peso tuvo fue el mensaje de Apio Quijano. El cantante contó que su compañero le habló desde una relación previa de cariño y admiración, pero después fue directo al cuestionar su manera de participar. “Yair, tantos años de conocerte, todo el pedo y sabes que te quiero y que te admiro, pero neta, güey, es neta lo tibio que eres”, recordó Yahir.

La palabra quedó dando vueltas en la conversación porque el propio cantante admitió que es un término que le desagrada. Sin embargo, no convirtió el comentario en una pelea. Incluso reconoció que él mismo ha considerado que existen otros habitantes que podrían recibir esa descripción, aunque decidió no señalarlos públicamente: “Yo he dicho que hay muchos tibios aquí, pero no he dicho nombres”.

“Estoy tibio”: Yahir no piensa cambiar su estrategia

Un hombre tatuado sentado en un banco frente a una barra con pesas, tocándose la cabeza con una mano en una superficie exterior
Yahir reflexiona durante su jornada matutina (Captura de pantalla Vix) (Captura de pantalla Vix)

Cuando le preguntaron si le molestaban los comentarios que había recibido, Yahir respondió con una tranquilidad que contrasta con el nivel de tensión que suele existir en la competencia. “No, no hay pedo. Yo me siento bien. Si eres tibio, ¿no? Es tu pedo, ¿no?”, afirmó. Su respuesta dejó claro que no está dispuesto a convertir cada crítica en un enfrentamiento.

El cantante incluso fue más allá y aceptó el calificativo sin intentar disfrazarlo: “Estoy tibio. No hay pedo. Así estoy jugando a toda madre”. Para él, la competencia no necesariamente tiene que construirse a partir de discusiones, estrategias agresivas o enfrentamientos constantes. Su apuesta parece estar relacionada con mantener una rutina y convivir sin buscar problemas.

“Pase lo que pase, no tengo ninguna bronca con nadie. No me voy a broncar con nadie. Si me quieren sacar, que me saquen. Punto, güey”, dijo. Después explicó que se encuentra cómodo realizando actividades cotidianas dentro de la casa: “Estoy a gusto haciendo el quehacer, cocinando, entrenando”. La frase deja una postura clara: Yahir prefiere permanecer fiel a su personalidad antes que modificar su comportamiento para satisfacer las expectativas de los demás.

Gala Montes entra y la competencia vuelve a cambiar

Gala Montes
(Captura de pantalla La Casa de los Famosos México)

La gala de ayer también dejó un movimiento importante dentro de la competencia con la incorporación de Gala Montes. Su llegada representa una nueva modificación en la casa, especialmente porque se trata de una participante que ya conoce la experiencia de formar parte de este reality y que anteriormente tuvo una participación destacada dentro de la competencia.

Gala Montes entra en un momento completamente diferente al de su primera experiencia. Los habitantes ya tienen relaciones construidas, existen grupos, afinidades y diferencias, y cada participante ha desarrollado una manera particular de enfrentar el juego. Ahora tendrá que encontrar rápidamente su lugar y comenzar a construir vínculos en una casa donde las estrategias ya están en marcha.

La gala también estuvo marcada por la salida de Flor Vigna, quien dejó la competencia después de la votación. Su eliminación abrió espacio para un nuevo movimiento dentro del programa y, con la llegada de Gala, el panorama vuelve a modificarse. En medio de estos cambios, Yahir enfrenta una discusión distinta: mientras unos consideran que debe involucrarse más, él insiste en que no necesita pelear para demostrar que está jugando.

Entre críticas, nuevos ingresos y eliminaciones, Yahir parece tener una respuesta para quienes esperan verlo explotar: “Si me quieren sacar, que me saquen”. Una frase tan despreocupada como provocadora que podría terminar convirtiéndose en su mayor declaración de principios dentro de la competencia.

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