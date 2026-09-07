México

Vuelos demorados y cancelados en el AICM este lunes

Si tomarás un vuelo en el aeropuerto capitalino, esta información te interesa

El AICM suma cientos de miles de vuelos con millones de pasajeros, los retrasos y las cancelaciones son inevitables (Infobae)
El AICM suma cientos de miles de vuelos con millones de pasajeros, los retrasos y las cancelaciones son inevitables (Infobae)
Guardar

El Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México (AICM) cuenta con una página oficial en la que publica el estatus en vivo de todos sus vuelos diarios.

Debido a la enorme cantidad de despegues y aterrizajes que se registran en sus instalaciones, las incidencias son inevitables.

PUBLICIDAD

Es por eso que aquí están los vuelos que fueron cancelados y que se encuentran demorados en el aeropuerto de la Ciudad de México al corte del 5:00 horas de hoy.

Los vuelos cancelados y demorados de hoy

AICM actualiza en tiempo real el estado de sus operaciones (Twitter/AICM_mx)
AICM actualiza en tiempo real el estado de sus operaciones (Twitter/AICM_mx)

Si quieres revisar el estado del resto de las operaciones del AICM, puedes hacerlo en vivo a la siguiente página oficial https://www.aicm.com.mx/vuelos y buscar por número de vuelo, aerolínea o ciudad de llegada o destino.

¿Qué hacer en caso de un vuelo cancelado y demorado?

Como usuario de las aerolíneas tienes derechos ante demoras y cancelaciones (Cuartoscuro)
Como usuario de las aerolíneas tienes derechos ante demoras y cancelaciones (Cuartoscuro)

Ante el caso de un vuelo cancelado o demorado, los usuarios tienen una serie de derechos mínimos que deben ser respetados por todas las aerolíneas que operan en territorio nacional, así lo señala la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

PUBLICIDAD

Si tu vuelo fue retrasado por más de una hora, pero menor a cuatro horas, la aerolínea debe proporcionar como mínimo descuentos para vuelos posteriores hacia el mismo destino y/o alimentos o bebidas.

En el caso que el vuelo se haya demorado por más de dos horas, pero menos de cuatro horas, el descuento que te ofrezca la aerolínea no debe estar por debajo del 7.5% del valor del boleto.

Sin embargo, si tu vuelo registra más de cuatro horas de retraso o fue cancelado, la aerolínea debe ofrecerte alguna de las siguientes opciones:

El reintegro del precio del boleto, más una indemnización que no puede ser menor al 25% del valor del vuelo.

Un lugar en el primer vuelo disponible, alimentos y, en su caso, alojamiento y transporte terrestre desde y hacia el aeropuerto.

Un boleto para el mismo destino en una fecha posterior, más una indemnización que no puede ser inferior al 25% del precio del boleto.

Cabe mencionar que estas son las obligaciones mínimas de las aerolíneas, sin embargo, cada una de estas tiene sus propias indemnizaciones que debes consultar según sea el caso.

La Profeco se encuentra presente en cada aeropuerto, incluido en el AICM. Acércate a ellos en caso de que necesites información alguna irregularidad sobre tu vuelo y la aerolínea.

Visita nuestra página en Google News

Temas Relacionados

Últimas actualizacionesVuelos afectados en MéxicoVuelos afectados AICM

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

EN VIVO | La Mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum hoy lunes 7 de septiembre

La mandataria mexicana informa sobre temas de relevancia nacional e internacional y responde a preguntas de la prensa en su conferencia

EN VIVO | La Mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum hoy lunes 7 de septiembre

Dólar hoy en México: cotización de apertura del 7 de septiembre

Este fue el comportamiento de la divisa estadounidense durante los primeros minutos de la jornada

Dólar hoy en México: cotización de apertura del 7 de septiembre

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Veracruz de este 7 de septiembre

La ciudad portuaria es conocida por su clima tropical y húmedo ampliamente relacionado a los fenómenos meteorológicos del golfo de México

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Veracruz de este 7 de septiembre

Metrobús CDMX: líneas, costo y estado de servicio en la última hora de este 7 de septiembre

Este medio de transporte traslada a más de 22 millones de usuarios a lo largo de las 283 estaciones con las que cuenta que suman en total 125 kilómetros

Metrobús CDMX: líneas, costo y estado de servicio en la última hora de este 7 de septiembre

Hugo Aguilar expone los retos de la Suprema Corte: filtro de expedientes, déficit de 130 mdp y polémica por diálogo con empresarios

El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación detalló en entrevista con Infobae México el balance de su primer año: menos casos, más déficit

Hugo Aguilar expone los retos de la Suprema Corte: filtro de expedientes, déficit de 130 mdp y polémica por diálogo con empresarios
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 7 de septiembre: agente de la GN fue hallado muerto horas después de denunciar presuntos nexos con Los Tlacos

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 7 de septiembre: agente de la GN fue hallado muerto horas después de denunciar presuntos nexos con Los Tlacos

Juan Alejandro era un bebé de un año: fue asesinado tras quedar en medio de un ataque armado en Culiacán, Sinaloa

De “El Jardinero” al “R5″: México y EEUU buscan frenar la consolidación de nuevos liderazgos del narcotráfico

Anabel Hernández habla de Emma Coronel como influencer: “Está en su derecho”

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 6 de septiembre: EEUU emite alerta de seguridad en Nogales, Sonora

ENTRETENIMIENTO

Quiénes son los 20 participantes de La Granja VIP 2026: lista completa

Quiénes son los 20 participantes de La Granja VIP 2026: lista completa

Pedro Sola se une a La Granja VIP 2 como practicante tras polémica por sus comentarios sobre los perros

Ángela Aguilar asegura que no lanzaría indirectas con canciones como Shakira y usuarios recuerdan declaraciones pasadas

Ángela Aguilar revela cuándo será su boda con Christian Nodal y niega intereses económicos

Azalia Ojeda, “La Negra”, se suma al elenco de La Granja VIP: quién es y por qué es famosa

DEPORTES

Joel Huiqui respalda a Erik Lira tras su fichaje fallido con el AC Mónaco

Joel Huiqui respalda a Erik Lira tras su fichaje fallido con el AC Mónaco

Toluca se convierte en el primer campeón mexicano de la Leagues Cup

Toluca vs Monterrey Final Leagues Cup EN VIVO: cómo quedó la final, goles y lo más relevante del partido

Cruz Azul habría expulsado a Santiago Domínguez del Estadio Azteca, directiva cumple su palabras luego de comentarios machistas al equipo femenil

León supera al América en Leagues Cup y clasifica a la Concacaf Champions Cup 2027