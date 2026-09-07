León supera al América en Leagues Cup y clasifica a la Concacaf Champions Cup 2027

Club León venció al América en el juego por el tercer lugar en Leagues Cup (X/ @clubleonfc)

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Con una única anotación de Díber Cambindo y un error Fernando Tapia en la portería permitió que el club León venciera al América en el juego por el tercer lugar en la Leagues Cup 2026. La tarde de este domingo 6 de septiembre, las Águilas de Guillermo Almada cayeron ante La Fiera.

Con este resultado, León aseguró su lugar en el torneo Concacaf Champions Cup 2027, los panzas verdes estaban obligados a colarse entre los primeros tres mejores equipos del torneo para tener una participación en el torneo de Concacaf del próximo año y llevarse el último boleto que daba la competencia. Después de tres años de ausencia, León volverá a participar en el torneo de la Confederación de Norteamérica.

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La anotación cayó hasta el minuto 80, a pesar de que los azulcremas dominaron gran parte del encuentro, no encontraron la fórmula para acercarse a la portería rival. Un descuido defensivo les costó la victoria.

Así fue el error de Fernando Tapia, portero de América, que le costó la victoria

El encuentro entre León y América permanecía empatado sin goles en los minutos finales en el Shell Energy Stadium, pese al dominio de los de Coapa, el gol seguía sin caer, lo que estaba condicionando el partido hasta el alargue en tanda de penales.

Pero vino una jugada al minuto 80 que cambió el futuro del partido. Los panzas verdes encontraron la ventaja en una jugada a balón parado y aseguró el triunfo, además del pase a la Champions Cup.

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La acción sucedió en un tiro libre, Diber Cambindo se anticipó a la zaga americanista. El delantero colombiano aprovechó una mala salida de Fernando Tapia, quien no calculó correctamente la trayectoria del balón y dejó su arco desprotegido. Cambindo no desaprovechó la oportunidad y marcó el gol que le dio la victoria a León.

Con un cabezazo le dio dirección al esférico que terminó en el fondo de la portería, y con el poco tiempo que quedaba por delante, el error se convirtió en la jugada que definió el encuentro.