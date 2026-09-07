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Toluca se convierte en el primer campeón mexicano de la Leagues Cup

Los dirigidos por Antonio Mohamed sumaron un trofeo más a sus vitrinas, y por primera vez en este torneo binacional el campeón fue un club mexicano

Toluca se convierte en el primer campeón mexicano de la Leagues Cup (REUTERS/Eloisa Sánchez)
Toluca se convierte en el primer campeón mexicano de la Leagues Cup (REUTERS/Eloisa Sánchez)
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Toluca venció a Monterrey con un marcador 2 - 0 la noche de este domingo 6 de septiembre en Houston, y se convirtió en el primer club mexicano campeón bajo el formato actual de la Leagues Cup 2026. El equipo dirigido por Antonio Turco Mohamed ganó la final, además reafirmó su participación en la Concacaf Champions Cup.

Los Diablos Rojos llegaron al duelo por el título después de eliminar a León, mientras que Rayados avanzó tras dejar fuera a América. La final enfrentó a dos equipos de la Liga MX por primera vez en esta etapa del torneo.

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Toluca tomó la ventaja a los cuatro minutos por intermedio de Alexis Vega, quien aprovechó un error de Orbelín Pineda y definió con la zurda. La jugada comenzó con un remate del uruguayo Federico Viñas, cuyo disparo se estrelló en el poste izquierdo antes de que Vega recogiera el rebote.

Dos minutos después, Monterrey tuvo la posibilidad de igualar con un disparo del argentino Lucas Ocampos desde el centro del área, pero el arquero Hugo González evitó el gol.

Toluca es campeón de Leagues Cup (EFE/Carlos Ramírez)
Toluca es campeón de Leagues Cup (EFE/Carlos Ramírez)

El equipo dirigido por el argentino Matías Almeyda mantuvo la presión y generó oportunidades para alcanzar el empate, aunque no logró concretarlas. Toluca, bajo la conducción del también argentino Antonio Mohamed, amplió la diferencia a los 70 minutos en una jugada de contragolpe. El brasileño Helio Nunes, conocido como “Helinho”, definió de zurda dentro del área chica después de que el arquero argentino Esteban Andrada rechazara un potente remate de Viñas.

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Dos minutos más tarde, Jorge Díaz Price estuvo cerca de marcar el tercer tanto para Toluca, pero su disparo golpeó el poste derecho. El resultado aseguró el primer título del club mexicano en la Leagues Cup y dejó a Monterrey con un lugar en la próxima Copa de Campeones de la Concacaf, al igual que León, que derrotó 1-0 al América en el partido por el tercer lugar.

En las acciones destacadas del cierre, Díaz Price falló una oportunidad clara al minuto 72, cuando su disparo pegó en el poste tras superar al portero.

Leagues Cup fue dominada por Leagues Cup, Toluca rompió racha

Los clubes estadounidenses Inter Miami, Columbus Crew y Seattle Sounders habían conquistado las tres ediciones anteriores ( IMAGN IMAGES/John Jones)
Los clubes estadounidenses Inter Miami, Columbus Crew y Seattle Sounders habían conquistado las tres ediciones anteriores ( IMAGN IMAGES/John Jones)

Los clubes estadounidenses Inter Miami, Columbus Crew y Seattle Sounders habían conquistado las tres ediciones anteriores del torneo, en 2023, 2024 y 2025, respectivamente.

Hasta antes de la final de 2026, Cruz Azul y León eran los únicos campeones mexicanos, mientras que Inter Miami, Columbus Crew y Seattle Sounders representaban a la MLS en el palmarés. La Leagues Cup ha sido cuestionada por disputarse fuera de México y por alterar el calendario de la Liga MX, aunque también se ha consolidado como uno de los principales torneos de clubes de Concacaf.

Antecedentes de la Leagues Cup

La Leagues Cup es un torneo entre clubes de la Liga MX y la MLS. Nace en 2019 como parte de la alianza deportiva y comercial entre ambas ligas, con la intención de crear una competencia anual entre los equipos de México, Estados Unidos y Canadá.

La primera edición tuvo ocho participantes y formato de eliminación directa. Cruz Azul fue el primer campeón tras vencer 2-1 a Tigres en la final.

La competencia no se disputó en 2020 por la pandemia de COVID-19. Regresó en 2021, todavía con un formato reducido, y León obtuvo el título luego de imponerse 3-2 al Seattle Sounders.

En 2022 no hubo una edición formal: se organizó el Leagues Cup Showcase, una serie de partidos entre equipos de ambas ligas que funcionó como preparación para el nuevo modelo.

Desde 2023, el certamen cambia de dimensión. Participan los clubes de la Liga MX y la MLS, se juega principalmente en Estados Unidos y Canadá, y entrega tres boletos a la Copa de Campeones de Concacaf. El campeón obtiene pase directo a los octavos de final de ese torneo continental.

El nuevo formato se divide en una primera fase de grupos y rondas de eliminación directa. Los partidos que terminan empatados en la etapa inicial se definen en penales para asignar un punto adicional. En las rondas finales no hay tiempos extra: el empate también lleva a penales.

La edición de 2023 adquiere atención internacional por el debut de Lionel Messi con Inter Miami. El club estadounidense gana ese torneo, el primer título de su historia. Después, Columbus Crew levanta el trofeo en 2024 y Seattle Sounders lo consigue en 2025.

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