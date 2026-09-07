Precio del euro hoy en México: cotización de apertura del 7 de septiembre

En la apertura del día, el euro se cotiza en 19,66 pesos mexicanos, reflejando una variación positiva del 0,36% respecto al precio de cierre anterior de 19,59 pesos, según Dow Jones.
En la última semana, el euro ha registrado un descenso del -0,45%, mientras que su evolución interanual muestra una caída del -7,82%.
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El tipo de cambio euro a peso mexicano ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, reflejando un aumento en su cotización después de un periodo estable. La volatilidad actual de 3,77% se encuentra por debajo de la volatilidad de referencia de 5,35%, indicando una fase de mayor estabilidad en el mercado cambiario.
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