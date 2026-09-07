Un plato tradicional de barro sobre una mesa de madera presenta quesadillas de jamón y queso fundido acompañadas con salsa verde y crema. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Resolver la cena no tiene que tomar toda la noche.Con ingredientes que suelen estar en casa y preparaciones sin pasos complicados, es posible tener platos sencillos y con buen sabor listos en apenas 5 minutos.

Estas opciones ayudan a salir del apuro sin recurrir siempre a comida procesada o pedidos a domicilio.

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Un plato de huevos revueltos con tomates cherry, champiñones, espinacas y cebolla morada se acompaña con una rebanada de pan integral tostado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

6 cenas sencillas pero deliciosas que puedes tener listas en 5 minutos

1. Pan aguacate con queso panela

Unta aguacate machacado sobre tostadas. Agrega queso panela en cubos, jitomate, sal, limón y salsa al gusto. Tiempo: 5 minutos.

2. Quesadillas de jamón y queso

Calienta tortillas de harina o maíz en un sartén. Rellena con queso Oaxaca, jamón y un poco de aguacate. Dobla y cocina hasta que el queso se derrita. Tiempo: 5 minutos.

3. Ensalada de atún con galletas saladas

Mezcla una lata de atún con mayonesa, limón, pepino y jitomate picados. Acompaña con galletas saladas o tostadas. Tiempo: 5 minutos.

4. Huevos revueltos con espinaca

Bate dos huevos y cocínalos con un puño de espinaca, sal y pimienta. Sirve con tortillas calientes, aguacate o frijoles de lata. Tiempo: 5 minutos.

5. Sándwich de pollo con aguacate

Usa pollo deshebrado que haya sobrado de otra comida. Mézclalo con aguacate, limón y sal. Colócalo entre dos rebanadas de pan con lechuga y jitomate. Tiempo: 5 minutos.

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6. Yogur griego con fruta y granola

Sirve yogur griego natural en un tazón. Añade plátano, fresas o la fruta que tengas, granola, nueces y un poco de miel. Tiempo: 3 minutos.

Una infografía de Infobae detalla seis opciones de cenas sencillas que requieren entre tres y cinco minutos de preparación con ingredientes cotidianos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los 10 mejores alimentos para incluir en tus cenas

Una cena saludable puede combinar verduras, una fuente de proteína, cereales integrales y grasas saludables. La porción depende de la edad, actividad física y necesidades de cada persona.

Huevo Es práctico y versátil. Puedes prepararlo revuelto con espinaca, en omelette con champiñones o acompañado de tortillas de maíz. Pollo El pollo cocido o deshebrado funciona para ensaladas, tacos, tostadas horneadas o sándwiches. Procura elegir preparaciones sin empanizar ni freír. Atún o sardinas Son opciones rápidas para una ensalada, tostadas o tacos. Revisa el contenido de sodio y elige, de preferencia, versiones en agua. Frijoles, lentejas o garbanzos Aportan proteína vegetal y fibra. Puedes usarlos en ensaladas, sopas rápidas, quesadillas o como acompañamiento de verduras. Verduras de hoja verde Espinaca, acelga, lechuga y arúgula pueden formar la base de una ensalada o añadirse a huevos, sopas y tacos. Brócoli, calabacita y champiñones Se cocinan rápido en sartén o microondas. Combinan bien con pollo, huevo, queso panela o arroz integral. Aguacate Aporta grasas insaturadas y ayuda a complementar tostadas, ensaladas, tacos y sándwiches. Una porción moderada basta para la cena. Tortillas de maíz o pan integral Son una base útil para armar tacos, quesadillas o sándwiches. Los granos integrales son una alternativa para variar frente a los refinados. Yogur natural o griego sin azúcar Puede servir para una cena ligera con fruta, avena y nueces, o como aderezo para ensaladas. Busca opciones con poco azúcar añadida. Fruta fresca Manzana, papaya, frutos rojos, plátano o pera pueden complementar una cena. Conviene preferir la fruta entera sobre jugos, que concentran menos fibra.

Un apetitoso tazón de yogurt griego espeso, adornado con una variedad de frutos rojos, kiwi y un toque de miel, se presenta sobre una mesa de madera, simbolizando un desayuno nutritivo y lleno de color. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para una opción sencilla, arma medio plato de verduras, agrega una porción de proteína y acompaña con tortilla de maíz, pan integral o legumbres. Limita en la noche los alimentos con exceso de azúcares añadidos, grasas saturadas y sodio.

Incluir cenas saludables ayuda a cerrar el día con energía suficiente sin recurrir a comidas pesadas que pueden afectar el descanso. Una cena equilibrada aporta nutrientes necesarios para la recuperación del cuerpo durante la noche.

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También puede favorecer el control del hambre. Si la cena incluye proteína, fibra y grasas saludables —por ejemplo, huevo con verduras, pollo con aguacate o yogur natural con fruta—, es más fácil evitar antojos y botanas con exceso de azúcar o sodio antes de dormir.

Elegir alimentos ligeros puede contribuir a una mejor digestión. Preparaciones con verduras, legumbres, cereales integrales y proteínas como pescado, pollo, huevo o queso fresco suelen ser opciones prácticas.