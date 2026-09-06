Caen 16 presuntos integrantes de "Los Ardillos" luego del asesinato de un agente de la Guardia Nacional en Guerrero. Fiscalía de Guerrero.

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La Fiscalía General del Estado (FGE) de Guerrero detuvo a 16 presuntos integrantes del grupo delictivo “Los Ardillos”, entre ellos su operador financiero, como parte de un operativo interinstitucional desplegado en la zona rural de Acapulco de Juárez.

Según el comunicado de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), la acción se ejecutó el 5 de septiembre en coordinación con el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la Policía Estatal, tras el hallazgo de los restos de cuatro personas en la localidad de Plan de Lima, municipio de Juan R. Escudero.

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Operativo en Acapulco y los detenidos

Los 16 detenidos son señalados como integrantes de “Los Ardillos”, organización con presencia en el estado de Guerrero. Entre ellos destaca el operador financiero del grupo, según informó la FGE.

Los recorridos y acciones se realizaron en las localidades de Pablo Galeana, Río Verde y Xaltianguis, todas ubicadas en el municipio de Acapulco de Juárez. SEDENA precisó que la operación fue conjunta entre personal militar, Guardia Nacional, la FGE y la Policía Estatal.

La acción se dio como respuesta al asesinato de un agente de la Guardia Nacional cuyo cuerpo fue hallado junto al de tres personas más en Plan de Lima.

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Caen 16 presuntos integrantes de "Los Ardillos" luego del asesinato de un agente de la Guardia Nacional en Guerrero. Fiscalía de Guerrero.

Los detenidos, junto con los objetos asegurados, fueron puestos a disposición de la autoridad jurisdiccional correspondiente para determinar su situación jurídica y dar continuidad a las investigaciones.

Este operativo, de acuerdo con SEDENA, formó parte de una operación de mayor escala derivada del refuerzo interinstitucional ordenado en la región tras el hallazgo de los cuerpos.

Armas, droga y vehículos asegurados

Durante el despliegue se aseguraron 12 armas de fuego y más de 36 mil 700 cartuchos de diversos calibres, cifra que refleja el poder de fuego con el que operaba la célula detenida.

También fueron incautadas 17 dosis de metanfetamina, conocida como cristal, además de 10 máquinas tragamonedas que, de acuerdo con el comunicado, formaban parte de los bienes vinculados a las actividades del grupo.

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El operativo permitió asimismo el aseguramiento de dos motocicletas y un vehículo, todos puestos a disposición del Ministerio Público junto con los detenidos y el resto de los indicios recabados durante los recorridos.

El crimen que detonó el despliegue

La detención de los 16 integrantes se produjo luego de que un agente de la Guardia Nacional fuera hallado sin vida junto a tres personas más en Plan de Lima. El agente había aparecido momentos antes en un video difundido en redes sociales, donde hacía declaraciones sobre las acciones de seguridad implementadas por autoridades de los tres órdenes de gobierno en Guerrero.

Un comunicado de la Fiscalía General del Estado de Guerrero reporta investigaciones abiertas tras el hallazgo de tres personas sin vida en el municipio de Juan R. Escudero. (Fiscalía del Estado de Guerrero)

SEDENA precisó que el elemento se encontraba disfrutando de días de descanso en la entidad, de la cual era originario. La dependencia señaló que estos actos de violencia se presentan en un contexto de afectaciones a los grupos delincuenciales derivadas de las acciones realizadas por las autoridades durante la actual administración, particularmente en los últimos meses.

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Defensa informó que investigará también las circunstancias relacionadas con las declaraciones difundidas en el video. La dependencia condenó “enérgicamente” estos actos de violencia y expresó sus condolencias y solidaridad a la familia del agente por su pérdida.

Refuerzo militar y balance en la entidad

Tras el hallazgo de los cuerpos, se reforzó el despliegue interinstitucional en la región con 284 efectivos, dos aeronaves y 36 vehículos. SEDENA anunció que en los próximos días llegará un contingente mayor, que no se retirará hasta detener y llevar a los responsables ante la justicia.

Agentes de la Guardia Nacional acordonan una carretera nocturna bajo un puente vehicular para realizar tareas de vigilancia y seguridad vial. (Imagen IA Visuakes Infobae)

La dependencia destacó que, durante la actual administración, el Ejército, la Guardia Nacional, la FGE y la Policía Estatal han intensificado de manera coordinada las labores de investigación, inteligencia y despliegue territorial contra las organizaciones delictivas con presencia en Guerrero, entre ellas “Los Tlacos”, “Los Rusos” y “Los Ardillos”.

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Entre los resultados acumulados durante esta administración, SEDENA reportó mil 850 detenidos, mil 35 armas de fuego, 140 mil 49 cartuchos de diversos calibres, 39 granadas, 18.9 toneladas de droga, seis laboratorios, mil 428 vehículos y 10 máquinas tragamonedas.

La dependencia militar reiteró su compromiso de colaborar estrechamente con las autoridades civiles en las investigaciones para esclarecer los hechos, y afirmó que mantendrá un acompañamiento cercano, respetuoso y permanente durante este proceso.