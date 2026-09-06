Capturan a ‘El Baldo’, presunto operador del CJNG en Colima, ligado a la extorsión de ganaderos. Fiscalía de Colima

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Autoridades de Colima detuvieron a Oswaldo Rafael “N”, alias “Baldo”, identificado como presunto operador regional del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en el municipio de Cuauhtémoc. El detenido era considerado objetivo prioritario por su posible vinculación con extorsiones contra el sector ganadero y otros delitos de alto impacto registrados en la entidad.

La captura fue confirmada este 6 de septiembre por la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de Paz y Seguridad de Colima, como resultado de trabajos de inteligencia y coordinación entre instituciones estatales y federales.

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“Baldo” era señalado como presunto generador de violencia en Cuauhtémoc. Su detención se produjo tras un operativo controlado y sin resistencia, en el que se privilegió la seguridad de la población y del personal participante.

Operativo de inteligencia y coordinación institucional

La detención fue resultado de trabajos desarrollados por la Secretaría de Marina, a través de sus áreas de Inteligencia Naval y de la Unidad de Operaciones Especiales (Unopes). En la operación también participó la Fiscalía General de la República (FGR), mediante su Agencia de Investigación Criminal (AIC).

Capturan a “Baldo”, presunto operador del CJNG en Colima, ligado a la extorsión de ganaderos. Fiscalía de Colima.

Se sumaron la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del Gobierno del Estado de Colima y su contraparte federal. El intercambio, análisis y explotación de información entre estas instituciones permitió establecer la ubicación del objetivo y desarrollar la operación para su captura.

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Delitos investigados: extorsión a ganaderos y ataque armado

Las investigaciones en curso detallan el marco de los señalamientos contra “Baldo”: posible vinculación con extorsión al sector ganadero de Cuauhtémoc y participación en hechos violentos de mayor gravedad registrados en la entidad.

Capturan a “Baldo”, presunto operador del CJNG en Colima, ligado a la extorsión de ganaderos. Fiscalía de Colima.

Entre estos hechos se encuentra una agresión con arma de fuego contra un elemento de la Fiscalía General del Estado, ocurrida el 24 de septiembre de 2025. Este episodio forma parte de los delitos de alto impacto atribuidos al detenido.

Las autoridades indicaron que existen otros hechos violentos registrados en la entidad que forman parte de las investigaciones en curso vinculadas al detenido.

Declaraciones del secretario de Seguridad de Colima

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado de Colima, teniente Ricardo Fabián Gómez Calcáneo, destacó que la detención refleja el modelo operativo fortalecido en la entidad. Según explicó, este modelo busca transformar información en inteligencia y la inteligencia en acciones concretas contra quienes generan violencia.

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Gómez Calcáneo señaló que en Colima la inteligencia tiene un objetivo específico: identificar a quienes generan violencia, ubicarlos, detenerlos y llevarlos ante la justicia.

Capturan a ‘El Baldo’, presunto operador del CJNG en Colima, ligado a la extorsión de ganaderos. Fiscalía de Colima

El funcionario afirmó que “este resultado demuestra lo que podemos lograr cuando existe coordinación efectiva entre el Gobierno del Estado de Colima, la Secretaría de Marina, las Fiscalías y las instituciones federales de seguridad”.

El titular de la SSPC estatal reconoció el trabajo de Inteligencia Naval y las capacidades operativas de la Unopes de la Secretaría de Marina. También destacó la participación de la AIC de la FGR y de las instituciones estatales y federales involucradas en el operativo.

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Llamado a víctimas y situación jurídica del detenido

Tras la detención, las autoridades hicieron un llamado especial al sector ganadero y a los habitantes de Cuauhtémoc. El exhorto se dirige a quienes hayan sido víctimas de extorsión, amenazas u otras conductas delictivas presuntamente relacionadas con esta persona.

Se solicitó a las posibles víctimas que se acerquen a las autoridades y presenten la denuncia correspondiente. Según se informó, la información proporcionada por las víctimas permitirá fortalecer las investigaciones en curso.

Ese proceso también podría ayudar a identificar posibles participantes adicionales y determinar la eventual relación del detenido con otros hechos delictivos registrados en la entidad.

Las investigaciones continúan y corresponderá a las autoridades ministeriales y judiciales determinar la posible participación de “Baldo” en los distintos hechos investigados. Las autoridades precisaron que se resolverá su situación jurídica respetando en todo momento el principio de presunción de inocencia.

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