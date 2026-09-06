Arath de la Torre se pronuncia en favor del consumo de marihuana y defiende a Gala Montes (Redes Sociales)

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Arath de la Torre salió en defensa de Gala Montes tras su polémica sobre el consumo de marihuana, luego de que la actriz haya confesado abiertamente ser consumidora regular de la sustancia, provocando controversia a dos años de su pelea con Adrián Marcelo, a quien llamó “marihuano” en La Casa de los Famosos México.

El conductor del programa Hoy de Televisa confirmó su postura pública en favor de la legalización de la marihuana, y pidió que a Gala Montes no se le juzgue con la “doble moral” de la sociedad.

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Arath de la Torre y Gala Montes coincidieron en la segunda edición de La Casa de los Famosos México, ambos formaron parte del Team Mar, que tuvo una fuerte enemistad con el Team Tierra, liderado por Adrián Marcelo.

La postura de Arath de la Torre: legalización y límites al consumo

(YT: Hoy)

En una conversación con los medios, Arath de la Torre fue cuestionado sobre el consumo de Gala Montes, y no tuvo miedo en mencionar el nombre de la sustancia, vinculando el tema con su propio trabajo en teatro. Contó que tuvo una obra titulada Los marihuanologos.

El también actor sostuvo que su postura sobre el tema no es nueva. “Estoy a favor de la legalización, lo he dicho de toda la vida. Creo que la prohibición es algo terrible”, dijo de la Torre.

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El conductor precisó que su defensa de la legalización no significa promover el consumo en exceso. “Yo no incito a nadie a que consuma ni alcohol ni mucho menos y ni estoy de acuerdo en los excesos. Cada quien su vida”, dijo.

En ese mismo bloque, remarcó su crítica a la forma en que se discute el caso de Gala Montes. “La verdad es que existe una doble moral”, afirmó, antes de insistir en que no se trataba de “hacerse tontos” con el tema.

Gala Montes, La Casa de los Famosos México y el contexto de la controversia

Gala Montes - (Instagram)

El contexto inmediato ocurrió después de que Gala Montes confesó ser consumidora regular de marihuana, una declaración que provocó controversia. El episodio se reactivó a dos años de su pelea con Adrián Marcelo, a quien llamó “marihuano” en La Casa de los Famosos México.

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Arath de la Torre habló de la personalidad pública de la actriz. “Gala es alguien que es abierta y le vale gorro. Ella es una mujer así y la adoro y la quiero”, dijo.

El conductor también pidió medir el juicio público alrededor de la actriz, quien ha sido criticada en las últimas semanas por su forma de ser: “Si es criticada y si es juzgada, pues el que esté libre de pecado que tire la primera piedra”.

Arath De la Torre agregó que él y Mario Bezares hablaron en varias ocasiones con la actriz: “Mario y yo hemos platicado mucho con ella, nos escucha muchísimo. Está bien, yo creo que está bien”.

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Karime Pindter y Gala Montes sorprendieron a sus seguidores al reencontrarse públicamente durante una comida del “Team Mar”, grupo surgido en La Casa de los Famosos México 2024. (Instagram: Briggitte Bozzo)

Según el propio De la Torre, Montes está enfocada en su vida personal y su carrera: “Está en su rollo, en su onda de lucha, tanto en la música como en su vida personal. No ha tenido una vida fácil”.

Gala Montes reconoció una adicción a la marihuana en 2025

En agosto de 2025, tras su pelea de box contra Alana Flores en Supernova Strikers, Montes escribió en redes sociales que atravesaba un periodo de dolor personal. La actriz señaló que la ansiedad y la depresión la llevaron a “engancharse con hierba” durante esa etapa.

Un año después, la intérprete matizó aquella confesión. “No era tan adicta a la marihuana en esa época, pero sí me da coraje”, dijo, e insistió en que el consumo era algo que podía controlar sin afectar su desempeño profesional.

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Gala confiesa adicciones (Foto: Ig/galamontes)

La actriz denuncia un doble estándar frente al estigma social

Gala Montes cuestionó que el señalamiento recaiga únicamente sobre ella pese a que, según su versión, otras personas de su entorno comparten el mismo hábito. “Es que luego el problema es uno y la mala soy yo y la drogadicta y el drogadicto es Emiliano también”, expresó.

La actriz defendió que no impone su estilo de vida a nadie más. “Hay que vivir y hay que dejar vivir. Haz lo que tú quieras, yo hago lo que yo quiera con mi cuerpo, es mi vida”, agregó ante la prensa.

Montes también respondió a señalamientos de su hermana Beba

A principios de agosto de 2026, Gala fue cuestionada por declaraciones de su hermana Beba Montes, quien había hecho señalamientos sobre la vida personal de la actriz. La intérprete evitó precisar qué sustancias consumía en ese momento.

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Gala Montes y Beba Montes - (Instagram)

“¿Y si sí qué? ¿Y si sí qué? Pues es mi cuerpo, ¿no? O sea, yo me puedo meter lo que yo quiera”, declaró entonces, reiterando la postura que sostiene desde hace meses sobre la autonomía de sus decisiones personales.

Montes reclamó restricciones desiguales en La Casa de los Famosos México

La actriz también volvió sobre su paso por La Casa de los Famosos México, donde aseguró que existieron tratos desiguales entre los participantes en torno al consumo de sustancias dentro del reality.

“A mí sí me da coraje, porque yo no pude fumar cuando estuve ahí, ni muchos de mis compañeros”, dijo Montes, al señalar que algunos habitantes del programa habrían tenido acceso a vapeadores dentro del recinto sin las mismas restricciones que ella enfrentó.

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La marihuana sigue sin estar legalizada en México para uso recreativo, lo que ha alimentado el debate público sobre las declaraciones de la actriz respecto a su consumo.