México

Detienen a un hombre señalado de trasladar a víctimas de una presunta red de trata de personas en Metepec

La captura ocurrió tras seguir un vehículo hacia hoteles de la zona, dentro de una pesquisa iniciada por una denuncia anónima sobre unas 10 posibles víctimas, varias de origen extranjero

Detienen a un hombre señalado de trasladar a víctimas de una presunta red de trata de personas en Metepec. FGJEM
Detienen a un hombre señalado de trasladar a víctimas de una presunta red de trata de personas en Metepec. FGJEM
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La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) detuvo a un hombre identificado como Giancarlo “N”, señalado como probable responsable del delito de trata de personas en la modalidad de prostitución ajena. La aprehensión se realizó en flagrancia en el municipio de Metepec y forma parte de una investigación que arrancó hace casi un año.

Las primeras diligencias apuntan a la existencia de un grupo de mujeres, en su mayoría de origen extranjero, que habrían sido víctimas de explotación sexual en la zona.

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Seguimiento vehicular que terminó en la detención

El operativo se concretó luego de que Policías Investigadores de la FGJEM dieran seguimiento a un vehículo. El 3 de septiembre, ese automóvil ingresó a un inmueble habilitado como hotel en Metepec.

En ese lugar, el conductor dejó a una mujer. Horas más tarde, la misma unidad regresó al sitio para recogerla, lo que permitió a los investigadores confirmar el patrón de traslado que sospechaban.

Con ese seguimiento, las autoridades lograron la aprehensión en flagrancia de Giancarlo “N”, a quien se le atribuye haber trasladado a víctimas de una presunta red de trata hacia distintos hoteles de la zona, donde eran obligadas a realizar servicios sexuales que después se cobraban y repartían entre los responsables de la operación.

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El origen de la investigación: una denuncia anónima

El caso se remonta a noviembre de 2025, cuando la FGJEM recibió una llamada anónima. La persona que se comunicó alertó sobre un inmueble en Metepec donde permanecía un grupo de aproximadamente 10 mujeres.

Las manos esposadas de un hombre apoyadas sobre los barrotes metálicos de una prisión.
Detienen a un hombre señalado de trasladar a víctimas de una presunta red de trata de personas en Metepec. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según esa denuncia, la mayoría de las víctimas eran de origen sudamericano y de nacionalidad mexicana. De acuerdo con la información recibida, permanecían en el lugar en contra de su voluntad, con el fin de ser explotadas sexualmente.

La promoción de los servicios, según las indagatorias, se realizaba a través de una página de internet, un dato que orientó buena parte del trabajo posterior de los investigadores para ubicar el domicilio y confirmar el esquema de operación.

Cómo operaba la presunta red de explotación

Las primeras indagatorias de la Fiscalía reconstruyeron el funcionamiento interno del grupo. Las probables víctimas se comunicaban entre sí a través de un grupo de mensajería instantánea, mediante el cual se les indicaba cuál de ellas debía salir hacia distintos hoteles de la zona para realizar servicios de índole sexual.

Por esos servicios se cobraban determinadas cantidades de dinero. De ese cobro, un porcentaje era entregado a un individuo del sexo masculino, según las diligencias practicadas hasta el momento.

Las mujeres tenían prohibido comunicarse con sus familiares o salir a divertirse, restricciones que forman parte de los elementos que la Fiscalía analiza para sostener la hipótesis de explotación sexual bajo coacción.

El papel atribuido a Giancarlo “N” en la estructura

Dentro de ese esquema, a Giancarlo “N” se le atribuye la función de chofer. De acuerdo con las indagatorias, se encargaba de llevar a las víctimas hasta los puntos de encuentro con los clientes en los distintos hoteles de la zona de Metepec.

Un hombre con uniforme naranja y cabeza gacha está sentado en un banco dentro de una celda de prisión oscura, vista a través de barrotes metálicos.
Detienen a un hombre señalado de trasladar a víctimas de una presunta red de trata de personas en Metepec. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una vez concluido el servicio, era la misma persona quien regresaba a las mujeres a la vivienda que habitaban, de acuerdo con la reconstrucción de los hechos que hizo la Fiscalía a partir del seguimiento vehicular y de las primeras entrevistas realizadas.

Este rol de traslado fue, según la institución, uno de los elementos que permitió vincular al detenido con la operación que se investigaba desde noviembre del año pasado.

Situación legal del detenido

Tras su aprehensión, Giancarlo “N” fue puesto a disposición de la Fiscalía Especializada de Trata de Personas, dependiente de la FGJEM. La causa se le sigue por su probable relación con el delito de trata de personas en la modalidad de prostitución ajena u otras formas de explotación sexual.

El detenido permanece en espera de que le sea resuelta su situación legal. La Fiscalía continúa con las diligencias en torno al grupo de mujeres identificadas en el inmueble de Metepec, así como con la búsqueda de otras personas que pudieran estar relacionadas con la operación de la presunta red.

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