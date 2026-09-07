Karina Torres admite que sintió algo por Masad Altamimi en La Casa de los Famosos México

Karina Torres sorprendió al admitir que se confundió con las atenciones de Masad Altamimi dentro de La Casa de los Famosos México. (La Casa de los Famosos México)

Guardar

La convivencia entre Karina Torres y Masad Altamimi en La Casa de los Famosos México quedó marcada por una confesión que la creadora de contenido hizo durante una charla con Gema Garoa y Ese Pérez.

Karina admitió que llegó a sentirse atraída por él debido a sus atenciones, sus bromas y las expresiones afectuosas que usaba dentro del reality.

PUBLICIDAD

La revelación ocurrió después de varias semanas de competencia, cuando los participantes hablaban sobre las dificultades de iniciar o sostener vínculos sentimentales bajo cámaras y en medio de la presión del programa.

Karina explicó que interpretó algunas actitudes de Masad como señales de que podía haber algo más entre ambos.

La participante aseguró que, con el paso del tiempo, logró mirar la situación desde otra perspectiva y entendió que aquellas acciones podían no tener el sentido que ella les había dado.

Karina Torres habló de las atenciones de Masad Altamimi

La conversación comenzó cuando Karina, Gema y Ese abordaron las relaciones personales que se construyen dentro de una casa donde los habitantes comparten actividades, conflictos, nominaciones y momentos de convivencia durante todo el día.

PUBLICIDAD

Fue allí donde Karina decidió contar un aspecto que no había expresado abiertamente ante sus compañeros. “Aquí es muy difícil adentro tener una relación. Yo, la verdad, les confieso algo: con las atenciones de Masad ya me estaba confundiendo”, dijo la creadora de contenido.

Karina sostuvo que Masad solía tener gestos que ella percibía como cercanos. También afirmó que él llegaba a coquetearle y que, en algunas ocasiones, la llamaba “mi amor”.

Esos elementos hicieron que Karina comenzara a pensar que el vínculo podía tener una dimensión distinta a la amistad. La participante señaló que sus sentimientos crecieron mientras transcurría la convivencia en el reality.

PUBLICIDAD

La confesión tomó por sorpresa a Gema Garoa y Ese Pérez. Ambos escucharon a Karina relatar que había comenzado a enamorarse de Masad, pese a que entre los dos también hubo diferencias visibles durante la competencia.

La situación llamó la atención porque el vínculo entre Karina y Masad no se mantuvo estable durante su estancia. La convivencia pasó de las bromas y el compañerismo a un conflicto abierto tras una gala de nominación.

Karina sostuvo que Masad solía tener gestos que ella percibía como cercanos. También afirmó que él llegaba a coquetearle y que, en algunas ocasiones, la llamaba “mi amor”. YouTube: @lacasafamososmx (Captura de pantalla )

La nominación de Karina Torres provocó el enojo de Masad Altamimi

El distanciamiento entre ambos tomó fuerza el 20 de agosto, durante la cuarta Gala de Nominación de La Casa de los Famosos México 2026. Karina Torres otorgó tres puntos a Masad Altamimi, una decisión que se hizo pública como parte de la dinámica.

PUBLICIDAD

Yanet García rompió una alcancía que le indicó elegir a un participante para revelar sus nominaciones frente a los demás habitantes. La elegida fue Karina, quien tuvo que comunicar los puntos que había dado a Masad.

El creador de contenido terminó con siete puntos en la placa de nominados. La cifra lo dejó junto a otros participantes que quedaron en riesgo de eliminación esa semana.

La molestia de Masad no se centró únicamente en haber recibido votos. El participante cuestionó que los puntos provinieran de Karina, con quien había compartido bromas, conversaciones y muestras de cercanía dentro de la casa.

PUBLICIDAD

“Yo, en shock con Karina. En shock, en shock. No mames, güey”, dijo Masad Altamimi a Brianda Deyanara. El creador de contenido expresó que no esperaba esa decisión de una persona a la que consideraba cercana.

Masad sostuvo que la actitud de Karina durante la convivencia no coincidía, desde su punto de vista, con haberlo colocado entre sus opciones de nominación. “Es como hipocresía, qué hipócrita, en serio”, afirmó durante esa charla.

El participante recordó que ambos habían convivido con confianza dentro del programa. “No pienso… como muestra mi cariño, muy buen amigo, jugando mucho, bromeando mucho”, comentó al describir la relación que, según él, habían mantenido.

PUBLICIDAD

Masad también explicó que se había acercado a otros habitantes. Aun así, consideró que la decisión de Karina resultaba difícil de entender debido a la cercanía que habían mostrado antes de la gala.

Masad Altamimi lanzó un insulto contra Karina Torres

El conflicto escaló después de que Masad se refirió a Karina en una conversación con Aldo Rendón. El creador de contenido le preguntó si quería cocinar con él porque “la otra no vale verg”, en alusión a Torres.

Flor Vigna intervino para señalar que no debía expresarse de esa manera. Masad continuó la conversación con Rendón y no modificó su postura frente al comentario.

El estilista le contó a Karina lo que Masad había dicho. La reacción de la creadora de contenido fue inmediata, primero con desconcierto y luego con una respuesta directa hacia su compañero.

PUBLICIDAD

“Ay qué horror, qué vulgar, qué corriente”, respondió Karina Torres ante el comentario que le transmitieron. La participante dejó claro que podía resolver por su cuenta cualquier situación relacionada con la comida dentro de la casa.

Karina también aseguró que las palabras de Masad no le generaban temor. Para explicar su postura, habló de etapas difíciles de su historia personal, entre ellas problemas de adicción y momentos en los que estuvo en la calle sin comida ni descanso.

“Desde los quince años anduve en la drogadicción valiendo verg, anduve quedándome en la calle, sin comer, sin dormir, anduve arriesgándome, ¿tú crees que me va a hacer algo un musculoso?”, expresó Torres ante Aldo Rendón.

PUBLICIDAD

La participante sostuvo que Masad debía dirigir su molestia hacia todas las personas que lo habían nominado y no solamente hacia ella. Karina recordó que no era la única habitante que había votado en su contra durante el reality.

“Aquí es muy difícil adentro tener una relación. Yo, la verdad, les confieso algo: con las atenciones de Masad ya me estaba confundiendo”, dijo la creadora de contenido. (Captura de pantalla )

Pese a los enfrentamientos y a las declaraciones que surgieron después de la nominación, la relación entre los dos mejoró en las últimas semanas.

Ambos conversaron sobre sus diferencias y retomaron parte de la comunicación que tenían al inicio del programa. La convivencia volvió a incluir bromas y un trato más cercano.

La confesión de Karina Torres que llegó a sentirse atraída por Masad Altamimi sumó una nueva dimensión a la relación que ambos mantienen dentro de La Casa de los Famosos México.