Sorteo Zodiaco Especial 1760 de la Lotería Nacional del domingo 6 de septiembre: resultados del premio mayor y números ganadores

Lotería Nacional.

Guardar

Como cada domingo, el Sorteo Zodiaco de la Lotería Nacional de México otorgó un premio mayor de 7 millones de pesos, repartidos en una serie.

El evento fue programado para las 20:00 (hora local del centro de México) en el Teatro Lotería Nacional.

PUBLICIDAD

En esta ocasión, la edición del boleto del sorteo 1760 de este domingo 6 de septiembre de 2026 conmemora la historia y evolución del Estado Mayor Conjunto de la Defensa Nacional, órgano técnico operativo que apoya la planeación y conducción de las tareas de defensa del país.

Sus antecedentes se remontan a 1823, cuando el general José Joaquín de Herrera, entonces titular de la Secretaría de Guerra y encargado de Marina, lo denominó Estado Mayor General.

Tras diversas reorganizaciones durante el siglo XX, el organismo adoptó en 1943 el nombre de Estado Mayor de la Defensa Nacional y, por decreto presidencial del 19 de febrero de 2022, quedó constituido como Estado Mayor Conjunto de la Defensa Nacional.

PUBLICIDAD

$20 MXN por cachito.

$400 MXN por la serie de 20.

En este sorteo, uno de cada cinco participantes gana.

Números ganadores de los 20 premios más grandes del sorteo del 6 de septiembre del 2026

la Lotería Nacional para la Asistencia Pública de México, un organismo con más de 250 años de trayectoria. Se detalla cómo la lotería, fundada en 1770, destina sus ganancias a la asistencia pública y opera de forma autofinanciada Podcast generado con IA - (Cuartoscuro)

Premio mayor de 7 millones de pesos:

Premio de 1 millón 100 mil pesos:

Premio de 1 millón 100 mil pesos:

Premio de 176 mil pesos: Tauro 1607

Premio de 176 mil pesos:

Premio de 88 mil pesos:

Premio de 88 mil pesos:

Premio de 61 mil 600 pesos: Acuario 9125

Premio de 61 mil 600 pesos: Acuario 6926

Premio de 52 mil 800 pesos:

Premio de 52 mil 800 pesos:

Premio de 44 mil pesos: Piscis 9683

Premio de 44 mil pesos: Géminis 6776

Premio de 44 mil pesos:

Premio de 35 mil 200 pesos: Aries 2549

Premio de 35 mil 200 pesos:

Premio de 35 mil 200 pesos:

Premio de 26 mil 400 pesos: Tauro 3148

Premio de 26 mil 400 pesos:

Premio de 26 mil 400 pesos:

Premio de 26 mil 400 pesos:

Reintegros:

¿Cómo puedo cobrar mi premio en caso de resultar ganador?

Los afortunados ganadores tendrán un plazo máximo de 60 días para reclamar sus premios. (REUTERS/Edgard Garrido/Ilustración)

El pago de premios o reintegros en la Ciudad de México se puede solicitar en las oficinas de la Lotería Nacional ubicadas en Plaza de la República No. 117, Primer Piso, Colonia Tabacalera, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06037, en días hábiles de lunes a viernes entre las 9:00 y las 13:00.

Para realizar el cobro es necesario presentar el formato de instrucción pago banco, una identificación oficial vigente —como INE, IFE, pasaporte, cédula profesional o cartilla militar— y, si la identificación no incluye domicilio, un comprobante de domicilio reciente.

El ganador puede verificar si su billete electrónico obtuvo premio o reintegro consultando el número en la Lista Oficial de Premios, disponible en expendios de la Lotería Nacional de la República Mexicana, periódicos de circulación nacional, la página web institucional, la aplicación de Broxel (sección de números ganadores) o mediante notificación enviada al dispositivo móvil.

PUBLICIDAD