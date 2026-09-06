Van a funeral de “El Chilaquil”, de la Unión Tepito, y balean su camioneta a la salida: hieren a un hombre y muere una mujer en la Alcaldía Cuauhtémoc

El ataque ocurrió en la alcaldía Cuauhtémoc, horas después del asesinato de “El Chilaquil”, identificado en reportes como presunto integrante de La Unión Tepito. (Imagen ilustrativa | Infobae México)

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Un hombre resultó gravemente herido y una mujer murió después de que sujetos armados dispararon contra una camioneta en la que viajaban por calles de la colonia San Rafael, en la alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México.

Las víctimas habrían acudido al funeral de “El Chilaquil”, identificado como un extorsionador de La Unión Tepito asesinado el viernes, y fueron atacadas al salir de la funeraria, de acuerdo con el periodista Carlos Jiménez, especializado en temas de crimen y seguridad,

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Hasta el momento, las autoridades capitalinas no han confirmado públicamente que el hombre y la mujer asistieran al funeral ni que el ataque esté relacionado con el asesinato de “El Chilaquil”.

La agresión fue reportada en el cruce de las calles Antonio Caso y Manuel María Contreras. Policías que llegaron al lugar encontraron una camioneta blanca sobre la banqueta con impactos de arma de fuego en el costado izquierdo.

Dentro del vehículo localizaron a un hombre de 34 años con manchas de sangre y a una mujer de aproximadamente 25 años en el asiento del copiloto.

Paramédicos que atendieron la emergencia diagnosticaron al hombre con traumatismo craneoencefálico severo y una herida de bala en la región occipital derecha, por lo que fue trasladado a un hospital.

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La mujer fue encontrada sin signos vitales. Sin embargo, de acuerdo con la información proporcionada por los servicios de emergencia, no presentaba heridas de arma de fuego.

Hasta ahora, las autoridades no han informado cuál fue la causa de muerte de la mujer ni si su fallecimiento estuvo relacionado directamente con la agresión contra la camioneta.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México quedó a cargo de las investigaciones y los peritajes para determinar cómo ocurrió el ataque e identificar a los responsables. Como parte de las indagatorias, también se revisan las cámaras de videovigilancia ubicadas en la zona.

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¿Qué se sabe del ataque tras el funeral de “El Chilaquil”?

De acuerdo con la versión difundida por Carlos Jiménez, las dos personas atacadas habrían acudido al funeral de “El Chilaquil”, señalado como un extorsionador vinculado con La Unión Tepito, asesinado el viernes. Sin embargo, las autoridades no han confirmado esta información.

La fiscalía capitalina deberá establecer si ambos ocupantes de la camioneta eran el objetivo de los agresores o si el ataque estaba dirigido específicamente contra el hombre que recibió el disparo en la cabeza.

Este ataque ocurrió después del asesinato de Luis “N”, alias “El Chilaquil” o “El Guadaña”, identificado en reportes periodísticos como un presunto extorsionador vinculado con La Unión Tepito.

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El homicidio fue registrado el viernes en el cruce de las calles Juventino Rosas y Sebastián Bach, en la colonia Peralvillo, también en la alcaldía Cuauhtémoc.

Karla, Harmuni, José y Donovan fueron detenidos el sábado durante operativos en Cuauhtémoc y Coyoacán; autoridades los señalaron como presuntos integrantes de La Unión Tepito. (Crédito: SSC CDMX)

De acuerdo con los reportes policiales, Luis “N” conducía una camioneta Cupra cuando dos personas que viajaban en una motocicleta se aproximaron al vehículo y realizaron varios disparos contra el conductor.

Tras la agresión, los atacantes escaparon del lugar. Comerciantes y personas que se encontraban en la zona reportaron las detonaciones a las autoridades.

Dentro de la camioneta también se encontraba un perro chihuahua que pertenecía a la víctima. El animal sobrevivió a la agresión y fue localizado ileso en el vehículo, de acuerdo con los primeros reportes.

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“El Chilaquil” había sido identificado en información policial y reportes periodísticos por presuntas actividades de extorsión y por su posible vínculo con La Unión Tepito. También existían antecedentes de investigaciones en su contra y de un cateo realizado meses atrás en un inmueble de la zona de Torres Lindavista, aunque la información disponible hasta ahora no permite establecer si alguno de esos antecedentes estuvo relacionado con su asesinato.

La Unión Tepito vuelve a aparecer en la mira de las autoridades

Este sábado, autoridades capitalinas realizaron cateos y detuvieron a cuatro personas en posesión de armas y droga, en una acción relacionada con una célula presuntamente vinculada con la organización criminal.

La Unión Tepito ha sido relacionada durante años con actividades de narcomenudeo, extorsión, homicidio y otros delitos en la Ciudad de México. Sus principales zonas de influencia han estado relacionadas históricamente con el barrio de Tepito y otras áreas de las alcaldías Cuauhtémoc y Venustiano Carranza, aunque su presencia se ha extendido a otras zonas de la capital.

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La estructura de la organización también ha registrado cambios tras las detenciones y asesinatos de algunos de sus integrantes, así como por la aparición de distintas células que han sido investigadas por las autoridades.

Por ahora, la investigación sobre el ataque en la colonia San Rafael continúa abierta y no existe una confirmación oficial que vincule la agresión con La Unión Tepito o con el asesinato de “El Chilaquil”. Las indagatorias deberán determinar el móvil del ataque, la identidad de los agresores y qué provocó la muerte de la mujer que viajaba en la camioneta.