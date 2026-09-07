México

De qué murió Einar Méndez, entrenador fitness de Martha Debayle y otros famosos

Einar Méndez murió a los 48 años de edad mientras entrenaba. Esto se sabe del fallecimiento del influencer fitness

Einar Méndez murió a los 48 años de edad mientras entrenaba. Esto se sabe del fallecimiento del influencer fitness (@marthadebayle)
Einar Méndez murió a los 48 años de edad mientras entrenaba. Esto se sabe del fallecimiento del influencer fitness (@marthadebayle)
Guardar

El influencer fitness Einar Méndez murió a los 48 años mientras entrenaba, y su fallecimiento lo confirmó Martha Debayle en una publicación en Instagram. “Seguimos todos en shock. Se fue de manera repentina, en el gimnasio, haciendo lo que más amaba: entrenar”, escribió la conductora.

De acuerdo con la publicación de la empresaria y conductora mexicana, el coach partió de este mundo mientras entrenaba en el gimnasio el pasado viernes.

PUBLICIDAD

La familia de Einar Méndez le realizó un homenaje en Casa Satélite este sábado 5 de septiembre.

La última publicación de Einar Méndez en redes sociales antes de morir

Méndez perdió la vida el viernes por la tarde. Horas antes, publicó en redes un mensaje para su esposa Yan Méndez por su aniversario: “Doy gracias a Dios y a la vida por encontrar al amor de mi vida. Hoy cumplimos 30 años juntos que han sido totalmente maravillosos y hermosos (...) amo a mi familia y esto que sea por mil años mas, te amo muchísimo mami Yan”.

Última publicación de Einar Méndez antes de su fallecimiento (Captura de pantalla)
Última publicación de Einar Méndez antes de su fallecimiento (Captura de pantalla)

Este domingo, su esposa respondió a esa dedicatoria con otra publicación: “Quién va a decir que este día tan importante para nosotros sería el día que tú ya no estés presente, te voy a amar el resto de mi vida esposo (...) te deseo un viaje muy bonito (...) toda la vida me faltarás”.

PUBLICIDAD

Debayle también habló de los planes que, según dijo, Méndez tenía por delante, entre ellos ir a ver a los Miami Dolphins y conocer Nueva York por primera vez, además de proyectos profesionales: “Iba a seguir entrenándonos, regañándonos, exigiéndonos. Y hoy ya no está”.

¿Quién era Einar Méndez y cuál era su vínculo con Martha Debayle?

Einar Méndez nació en 1978, hizo carrera en el fisicoculturismo y durante varios años construyó una comunidad fitness que llegó a 44 mil seguidores en Instagram. En esa plataforma compartió consejos de nutrición, salud mental, recetas y rutinas para fortalecer el cuerpo.

En sus publicaciones, Méndez sostenía que el ejercicio debía servir para evitar enfermedades crónicas y alcanzar una vejez digna, más allá de objetivos estéticos.

El entrenador Einar Méndez, coach de Martha Debayle (@marthadebayle)
El entrenador Einar Méndez, coach de Martha Debayle (@marthadebayle)

El coach fue campeón iberoamericano en fisicoculturismo y colaboró con Debayle en varios proyectos. La conductora lo integró como especialista en Extreme Makeover 2019, un reality show de transformación física basado en ejercicio, dietas y trabajo con expertos.

Debayle también destacó su participación como coach en su programa de entrenamientos Summer Body: “Sé cuánto lo quisieron, cuánto las empujó, cuánto las hizo renegar, reír, esforzarse y descubrir que siempre podían un poquito más”.

En la misma línea de retos de salud, Méndez trabajó con la presentadora en New Year, New Me, una dinámica de Año Nuevo para promover un inicio de año con alimentación y ejercicio.

Debayle dijo que trabajó a su lado durante nueve años y que construyeron una amistad: “Einar adorado: Te voy a extrañar mucho. Y sé que no habrá un día en que entrene y no piense en ti. Me voy a acordar de nuestras pláticas. De tus regaños. De tus mensajes recordándome que ese día entrenábamos. De las carcajadas mientras me estirabas y yo mentaba madres. De tu manera de exigirme cuando yo ya juraba que no podía más. Y de estos nueve años, on and off, de trabajar juntos, de compartir vida, rutinas, conversaciones y tantos momentos”.

Publicación de Martha Debayle sobre el fallecimiento de Einar Méndez (@marthadebayle)
Publicación de Martha Debayle sobre el fallecimiento de Einar Méndez (@marthadebayle)

Qué se sabe de la causa de muerte de Einar Méndez

Hasta este domingo 6 de septiembre se desconoce la causa de muerte del entrenador. Los primeros reportes indicaron que perdió la vida mientras entrenaba, pero no se revelaron detalles sobre una emergencia médica o algún padecimiento.

El círculo cercano de Méndez pidió respeto y privacidad para vivir el duelo, por lo que cualquier versión sobre su condición física no debe darse como un hecho. También se espera que, en su momento y debido proceso, la familia emitiera un comunicado.

Temas Relacionados

Martha DebayleEinar Méndezentrenadormuertemexico-entretenimientomexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Clima CDMX y resto de México EN VIVO hoy domingo 6 de septiembre: activan alerta naranja por tormentas en Iztacalco, Iztapalapa y Venustiano Carranza

Consulta actualizaciones, alertas, noticias y reportes sobre las condiciones meteorológicas más importantes

Clima CDMX y resto de México EN VIVO hoy domingo 6 de septiembre: activan alerta naranja por tormentas en Iztacalco, Iztapalapa y Venustiano Carranza

Mextrópoli 2026: fechas, sedes y actividades gratuitas del festival de arquitectura en CDMX

Nueve pabellones, recorridos por zonas emblemáticas y exposiciones formarán parte de Mextrópoli 2026

Mextrópoli 2026: fechas, sedes y actividades gratuitas del festival de arquitectura en CDMX

El poder cítrico contra insectos: así es como puedes usar limón para ahuyentar plagas de tu hogar

El uso de este fruto como barrera biológica forma parte de las prácticas más antiguas y eficaces para evitar que insectos de seis u ocho patas invadan cocinas y salas

El poder cítrico contra insectos: así es como puedes usar limón para ahuyentar plagas de tu hogar

Trapo, mopa o microfibra: cuál es el mejor material para trapear según el tipo de piso

La elección puede salvar o arruinar el acabado de un piso y la clave está en conocer qué material conviene según la superficie que se limpia en casa

Trapo, mopa o microfibra: cuál es el mejor material para trapear según el tipo de piso

La Casa de los Famosos México en vivo: quién será el sexto eliminado y el habitante sorpresa que ingresará hoy

Sigue todos los encuentros, peleas, intrigas, nominaciones y demás retos del reality de Televisa transmitido 24/7 en ViX+

La Casa de los Famosos México en vivo: quién será el sexto eliminado y el habitante sorpresa que ingresará hoy
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 6 de septiembre: EEUU emite alerta de seguridad en Nogales, Sonora

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 6 de septiembre: EEUU emite alerta de seguridad en Nogales, Sonora

Caen 16 presuntos integrantes de "Los Ardillos" luego del asesinato de un agente de la Guardia Nacional en Guerrero

Capturan a “Baldo”, presunto operador del CJNG en Colima, ligado a la extorsión de ganaderos

Van a funeral de “El Chilaquil”, de la Unión Tepito, y balean su camioneta a la salida: hieren a un hombre y muere una mujer en la Alcaldía Cuauhtémoc

Familiar de Jonathan Meléndez lo despide al destacar su labor en Camilo Séptimo y como padre: “Nunca es un adiós”

ENTRETENIMIENTO

Karina Torres admite que sintió algo por Masad Altamimi en La Casa de los Famosos México

Karina Torres admite que sintió algo por Masad Altamimi en La Casa de los Famosos México

La Casa de los Famosos México en vivo: quién será el sexto eliminado y el habitante sorpresa que ingresará hoy

Arath de la Torre se pronuncia en favor del consumo de marihuana y defiende a Gala Montes

Gael García Bernal sorprende al bailar junto a Ricky Martin en el estreno de su nuevo filme desde Venecia, “Hombre al agua”

Cynthia Klitbo quiere salir de La Casa de los Famosos México y pide ayuda a sus fans para que la saquen

DEPORTES

León supera al América en Leagues Cup y clasifica a la Concacaf Champions Cup 2027

León supera al América en Leagues Cup y clasifica a la Concacaf Champions Cup 2027

A días de que Julio César Chávez Jr. y Omar Chávez regresen al ring, su padre da veredicto de cómo están sus hijos

Olmecas de Tabasco vs Toros de Tijuana: fechas y horarios para ver la Serie del Rey

Piojo Alvarado podría irse a Rusia junto a Montes y Chávez: Chivas responde a la primera oferta

Canelo Álvarez en el Estadio Azteca: esto dijo Eddy Reynoso sobre la posible pelea