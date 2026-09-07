De qué murió Einar Méndez, entrenador fitness de Martha Debayle y otros famosos

Einar Méndez murió a los 48 años de edad mientras entrenaba. Esto se sabe del fallecimiento del influencer fitness (@marthadebayle)

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El influencer fitness Einar Méndez murió a los 48 años mientras entrenaba, y su fallecimiento lo confirmó Martha Debayle en una publicación en Instagram. “Seguimos todos en shock. Se fue de manera repentina, en el gimnasio, haciendo lo que más amaba: entrenar”, escribió la conductora.

De acuerdo con la publicación de la empresaria y conductora mexicana, el coach partió de este mundo mientras entrenaba en el gimnasio el pasado viernes.

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La familia de Einar Méndez le realizó un homenaje en Casa Satélite este sábado 5 de septiembre.

La última publicación de Einar Méndez en redes sociales antes de morir

Méndez perdió la vida el viernes por la tarde. Horas antes, publicó en redes un mensaje para su esposa Yan Méndez por su aniversario: “Doy gracias a Dios y a la vida por encontrar al amor de mi vida. Hoy cumplimos 30 años juntos que han sido totalmente maravillosos y hermosos (...) amo a mi familia y esto que sea por mil años mas, te amo muchísimo mami Yan”.

Última publicación de Einar Méndez antes de su fallecimiento (Captura de pantalla)

Este domingo, su esposa respondió a esa dedicatoria con otra publicación: “Quién va a decir que este día tan importante para nosotros sería el día que tú ya no estés presente, te voy a amar el resto de mi vida esposo (...) te deseo un viaje muy bonito (...) toda la vida me faltarás”.

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Debayle también habló de los planes que, según dijo, Méndez tenía por delante, entre ellos ir a ver a los Miami Dolphins y conocer Nueva York por primera vez, además de proyectos profesionales: “Iba a seguir entrenándonos, regañándonos, exigiéndonos. Y hoy ya no está”.

¿Quién era Einar Méndez y cuál era su vínculo con Martha Debayle?

Einar Méndez nació en 1978, hizo carrera en el fisicoculturismo y durante varios años construyó una comunidad fitness que llegó a 44 mil seguidores en Instagram. En esa plataforma compartió consejos de nutrición, salud mental, recetas y rutinas para fortalecer el cuerpo.

En sus publicaciones, Méndez sostenía que el ejercicio debía servir para evitar enfermedades crónicas y alcanzar una vejez digna, más allá de objetivos estéticos.

El entrenador Einar Méndez, coach de Martha Debayle (@marthadebayle)

El coach fue campeón iberoamericano en fisicoculturismo y colaboró con Debayle en varios proyectos. La conductora lo integró como especialista en Extreme Makeover 2019, un reality show de transformación física basado en ejercicio, dietas y trabajo con expertos.

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Debayle también destacó su participación como coach en su programa de entrenamientos Summer Body: “Sé cuánto lo quisieron, cuánto las empujó, cuánto las hizo renegar, reír, esforzarse y descubrir que siempre podían un poquito más”.

En la misma línea de retos de salud, Méndez trabajó con la presentadora en New Year, New Me, una dinámica de Año Nuevo para promover un inicio de año con alimentación y ejercicio.

Debayle dijo que trabajó a su lado durante nueve años y que construyeron una amistad: “Einar adorado: Te voy a extrañar mucho. Y sé que no habrá un día en que entrene y no piense en ti. Me voy a acordar de nuestras pláticas. De tus regaños. De tus mensajes recordándome que ese día entrenábamos. De las carcajadas mientras me estirabas y yo mentaba madres. De tu manera de exigirme cuando yo ya juraba que no podía más. Y de estos nueve años, on and off, de trabajar juntos, de compartir vida, rutinas, conversaciones y tantos momentos”.

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Publicación de Martha Debayle sobre el fallecimiento de Einar Méndez (@marthadebayle)

Qué se sabe de la causa de muerte de Einar Méndez

Hasta este domingo 6 de septiembre se desconoce la causa de muerte del entrenador. Los primeros reportes indicaron que perdió la vida mientras entrenaba, pero no se revelaron detalles sobre una emergencia médica o algún padecimiento.

El círculo cercano de Méndez pidió respeto y privacidad para vivir el duelo, por lo que cualquier versión sobre su condición física no debe darse como un hecho. También se espera que, en su momento y debido proceso, la familia emitiera un comunicado.