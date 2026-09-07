Premio de La Granja VIP es menor al de La Casa de los Famosos México, esto se llevará el ganador

La Granja VIP 2 arranca este domingo 6 de septiembre, el reality de TV Azteca competirá con La Casa de los Famosos México

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La segunda temporada de La Granja VIP arranca hoy domingo 6 de septiembre de 2026 con un despliegue de distribución que combina la señal abierta de Azteca Uno y una transmisión en vivo 24 horas en Disney+..

La producción estrena su gala de apertura este domingo a las 20:00 horas por Azteca Uno. Esa emisión presenta el arranque del encierro y la dinámica general que marcará las próximas semanas dentro del recinto rural.

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La Granja VIP competirá directamente con La Casa de los Famosos México por el rating, al menos las primeras semanas desde su estreno este domingo; aunque en dicha competencia ya van “perdiendo”, al tener un premio menor al del reality de Televisa.

¿Cuál es el premio de La Granja VIP 2?

Alfredo Adame se convirtió en el ganador de La Granja VIP 2025. (La Granja VIP)

El premio de La Granja VIP 2 es de 2,000,000 de pesos, la misma cantidad que se entregó en la primera temporada, ganada por Alfredo Adame.

El monto fue confirmado por Adal Ramones, conductor del programa. Sin embargo, esa cifra no está libre de impuestos: tras aplicar la cuota fija y la tasa del Impuesto Sobre la Renta (ISR) sobre premios, la deducción es de aproximadamente 938,914 pesos. Esto deja al ganador un monto neto de alrededor de 1,061,085 pesos.

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El premio de La Casa de los Famosos México es mayor al de La Granja VIP

El premio de La Casa de los Famosos México 2026 (cuarta temporada) es de 4,000,000 de pesos, cifra que se ha mantenido desde la primera edición del reality.

La ganadora de la primera temporada propuso entrar junto a los otros ganadores para generar contenido. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El monto está destinado exclusivamente al ganador. Ni el segundo ni el tercer lugar reciben compensación económica, solo el reconocimiento de haber llegado a la final.

Antecedentes de ganadores con el mismo premio:

Temporada 1 (2023): Wendy Guevara

Temporada 2 (2024): Mario Bezares

Temporada 3 (2025): Aldo de Nigris

La final de esta cuarta temporada está prevista para el domingo 4 de octubre de 2026.

¿Cuándo empieza La Granja VIP?

La Granja VIP 2 estrena su segunda temporada este domingo 6 de septiembre de 2026, a las 20:00 horas (tiempo del centro de México).

La Granja VIP (Redes Sociales)

Dónde ver:

Azteca Uno (televisión abierta): transmite la gala de apertura, las emisiones diarias de lunes a viernes a las 20:30 horas, y la gala principal con eliminación cada domingo.

Disney+: ofrece transmisión en vivo e ininterrumpida las 24 horas del día, los siete días de la semana, con acceso multicámara a dormitorios, zonas de trabajo, comedores y otros espacios del recinto. Requiere suscripción activa.

Los 14 participantes confirmados, el equipo de conducción y el panel de críticos

El elenco confirmado reune perfiles de actuación, música, conducción, comedia, realities y creación de contenido. Los 14 habitantes anunciados hasta el momento son Carlos Trejo, Ivonne Montero, Kenny Áviles, Kevyn Contreras “el Bicolor”, Kunno, Rafa Mercadante, Fernando Lozada, María Karunna, Niurka Marcos, Mónica Escobedo, Daniela Alexis “la Bebeshita”, Abigail Pak “la Coreañera”, Natalia Alcocer” y Manelyk González.

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La Granja VIP 2

En conducción, Adal Ramones quedó como conductor estelar. Kristal Silva asumió el rol de co-conductora y Mallezaa quedó a cargo de los contenidos digitales.

El programa integró un panel de críticos con Linet Puente, Flor Rubio, Ferka y Rey Grupero, con la tarea de comentar pruebas y conflictos. Alfredo Adame también se sumó como juez y panelista crítico, con el encargo de evaluar disciplina, tareas de campo y convivencia, además de reactivar la expectativa por sus posibles opiniones sobre Trejo, otro de los concursantes confirmados.

Itinerario semanal de La Granja VIP 2

El reality mantiene el mismo esquema de dinámicas que su primera temporada, con actividades específicas cada día. Estas definen el rumbo de la competencia, las alianzas y las nominaciones.

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Cronograma de actividades de La Granja VIP 2026. (X: @lagranjavipmx)

Lunes: El Capataz Todos los granjeros, excepto los peones, compiten en una prueba física o mental para convertirse en el líder de la semana. El capataz obtiene inmunidad total, acceso a una habitación privada y el poder de asignar tareas al resto del grupo. También controla la dinámica del martes.

Martes: El Duelo El capataz elige a un peón y a un granjero para enfrentarse en un reto directo. El participante que pierde queda nominado de forma automática, sin apelación posible.

Miércoles: La Asamblea Es la dinámica más tensa de la semana. Todos los granjeros, sin el capataz, deben nominar públicamente a un compañero y justificar su decisión frente a todos. Quienes acumulen más menciones quedan en la placa de nominados.

El día miércoles los granjeros se nominaran cara a cara. (X: @lagranjavipmx)

Jueves: La Salvación Los nominados compiten entre sí en un reto que cambia cada semana. El ganador sale de la lista de nominados y adquiere el poder de La Traición para el día siguiente.

Viernes: La Traición Quien ganó La Salvación puede liberar a un nominado de la placa, pero está obligado a colocar en su lugar a un granjero que no estaba en riesgo. El intercambio es obligatorio: no existe la opción de salvar sin sacrificar.

Domingo: Gala de Eliminación A las 20:00 horas, el público vota en línea a través de la app de TV Azteca o el sitio oficial. El nominado con menos votos abandona la competencia, pero antes ejerce “El Legado”: nomina directamente a un compañero para la semana siguiente, sin necesidad de justificación.

La competencia incluye actividades de granja como limpiar establos, sembrar, cuidar animales y cargar leña. Las nominaciones ocurren de forma semanal y las pruebas de inmunidad otorgan protección ante ese proceso, aunque no se detalló qué día se realizaran ni cuántas competencias habrá por semana.