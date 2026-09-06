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A días de que Julio César Chávez Jr. y Omar Chávez regresen al ring, su padre da veredicto de cómo están sus hijos

El “Junior” y el “Businessman” se alistan para protagonizar una cartelera en Puebla el próximo 12 de septiembre

Julio César Chávez aseguró estar emocionado por el regreso de sus hijos Julio y Omar, quienes pelearán en Puebla en una función con causa (Luz Coello/ Infobae México)

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En cuestión de días, Julio César Chávez Jr. y su hermano Omar regresarán al ring para protagonizar una cartelera estelar en Puebla, un evento con causa para recaudar fondos contra las adicciones. Es conocido que tanto el Junior como Omar han afrontado problemas personales relacionados con el consumo de sustancias. En el caso de Chávez Jr. ha afrontado una rehabilitación a la par que ha tenido que lidiar con la justicia.

Ante esta situación, su padre Julio César Chávez explicó cuál es el presente de sus hijos. Con motivo de la presentación de su serie documental Chávez vs Chávez, el expugilista compartió a la prensa detalles íntimos, entre ellos detalles del presente de sus hijos.

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Desde la perspectiva del gran campeón mexicano, Julio y Omar están listos para enfundarse en sus guantes y pelear. En declaraciones para Infobae, Chávez González confió en la preparación y recuperación de sus hijos.

Julio César Chávez habló de cómo se encuentran sus hijos antes de pelear en el ring (IG/ @grindhard_promotions)
Julio César Chávez habló de cómo se encuentran sus hijos antes de pelear en el ring (IG/ @grindhard_promotions)

¿Cómo están los hijos de Julio César Chávez?

De acuerdo con lo que explicó el Señor Nocaut, tanto Omar como el Junior se mantienen enfocados en la pelea, esto ha generado un sentimiento de satisfacción para el boxeador retirado.

Muy contentos de que aparezca otra vez Julio y Omar, ahí van poco a poquito, echándole ganas”, expresó.

Además, enfatizó que la recuperación contra las adicciones es un día a la vez, por lo que se limitó a explicar que solo por hoy se siente contento y satisfecho de lo que han hecho sus hijos:

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Contento porque esto es solo por hoy”, finalizó.

Será el próximo sábado 12 de septiembre cuando los hijos de la leyenda del boxeo vuelvan al ring. Cabe recordar que anteriormente la pelea estaba programada para el 19 de septiembre pero por cuestiones de logística, el evento se adelantó.

Julio César Chávez defiende la inocencia de su hijo Junior: “No hay nada sobre lo que dicen”

Julio César Chávez defendió la inocencia de su hijo (IG /@jcchavez115)
Julio César Chávez defendió la inocencia de su hijo (IG /@jcchavez115)

Pese al regreso de Chávez Jr. al ring, el boxeador mantiene un proceso legal por su presunta relación con grupos narcotraficantes. La Fiscalía General de la República (FGR) mantiene una investigación contra Chávez Carrasco desde julio de 2025, cuando fue detenido y deportado de EEUU por su presunta colaboración con cárteles mexicanos.

Fue el propio Julio César Chávez quien defendió la inocencia de su hijo. “Mi carrera boxística nadie me la va a quitar, ahí están los récords (…) En México siempre buscan chivos expiatorios, pero no hay nada sobre lo que se dice de mi hijo”, explicó en una entrevista con EFE.

Julio César Chávez Jr., de 40 años, llegará con marca de 56 victorias, siete derrotas y un empate. Su rival será el colombiano Jeison Troncoso, quien acumula 14 triunfos y tres derrotas.

La función también incluirá una pelea de Omar Chávez, conocido como el Businessman, además de combates de los poblanos Alan Cuatecatl, Fernanda Corona, Matías Botello y José Luis Alonso Meza. Durante la conferencia de prensa, Chávez Jr. explicó por qué aceptó volver al ring en una función con este enfoque. Dijo al medio que el tema toca una experiencia personal y que busca enviar un mensaje a jóvenes que enfrentan ese problema.

Omar Chávez regresa al boxeo en medio de denuncia por violencia familiar ( SAÚL LÓPEZ/CUARTOSCURO.COM)
Omar Chávez regresa al boxeo en medio de denuncia por violencia familiar ( SAÚL LÓPEZ/CUARTOSCURO.COM)

“Estoy muy contento de poder volver a subirme al ring y más con causa en un tema que ha sido muy complicado para mí, las adicciones y la salud mental. Me siento muy contento. Es con esa finalidad, motivar a los jóvenes a que en el deporte está la salida para no irse por malos caminos. Estoy muy contento, muy emocionado, muy agradecido y, pues, ahora a entrenar porque las peleas están duras”, expresó.

Omar Chávez, de 36 años, tiene registro de 42 triunfos, 29 de ellos por nocaut, y nueve derrotas. De acuerdo con la publicación, aseguró que existe entusiasmo por pelear en Puebla y que llegará preparado para ofrecer una pelea de fuerza y contundencia.

Omar Chávez regresa al boxeo en medio de denuncia por violencia familiar

Omar Chávez vuelve al boxeo el próximo 12 de septiembre en Puebla mientras enfrenta una denuncia por violencia familiar y un proceso penal que seguiría abierto, en una función con causa que busca recaudar fondos para la prevención de adicciones y la atención a la salud mental.

Omar reaparece en la vida pública meses después de haber sido detenido en mayo en Culiacán. El boxeador fue ingresado al Centro Penitenciario Aguaruto de Culiacán, Sinaloa, donde pasó un día preso antes de continuar su proceso en libertad.

El segundo hijo de Julio César Chávez es investigado por violencia familiar. En semanas recientes se dio a conocer que su expareja habría sufrido violencia física y que además habría sido privada de la libertad, hechos que detonaron el proceso penal en su contra.

Julio César Chávez - hijos julio césar chávez - omar chávez - julio cesar chavez jr
Julio César Chávez ya no quiere que sus hijos boxeen (X/ @Jcchavez115)

De acuerdo con el testimonio que Denys Chantal Corona Rodríguez dio a Reforma, Omar Chávez habría mantenido privada de la libertad a su expareja durante 13 días en Sinaloa. La denunciante sostuvo que nunca le otorgó el perdón, aunque el peleador hoy enfrenta el proceso en libertad bajo suspensión condicional.

Corona Rodríguez, de 27 años, afirmó al diario que los cargos conocidos públicamente en mayo de 2026 por violencia familiar y lesiones no abarcan todo lo que denunció contra Chávez Carrasco. También dijo que teme por su vida y que salió de México tras recibir amenazas para que desistiera.

La primera denuncia por violencia familiar equiparada fue presentada el 4 de marzo de 2025. En ese expediente, la denunciante declaró que sufrió golpes en el rostro y en el cuerpo.

El expediente también refiere que Omar Chávez fue llamado en repetidas ocasiones por un juez de control, pero no acudió. La acumulación de esos desacatos derivó en un cambio de medidas cautelares. El caso seguiría en curso sin una restricción mayor para el boxeador. Aun con esa denuncia ante las autoridades, ya firmó contrato para participar en la pelea de beneficencia en la capital poblana.

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