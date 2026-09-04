México

Norma Piña reaparece y lanza irónico mensaje al Poder Judicial: “como estoy a la moda, pues traigo mi acordeón”

La exintegrante de la SCJN afirma que los abogados deben adaptarse a la sociedad sin perder principios y valores

La exintegrante de la SCJN afirma que los abogados deben adaptarse a la sociedad sin perder principios y valores
Un video difundido este 3 de septiembre muestra la declaración de Norma Piña durante el evento. Crédito: Redes sociales
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La exministra presidenta de la SCJN, Norma Piña, reapareció en público tras la nueva conformación del Poder Judicial del 1 de septiembre de 2025 y afirmó que “está a la moda porque lleva acordeón, durante un foro en la Ciudad de México.

En un video de su declaración difundido este 3 de septiembre, la otrora integrante de la SCJN dijo: “Hay que irnos adaptando a la sociedad en la que estamos y más los abogados, siempre guardando ciertos principios y valores que cada uno de nosotros tenemos. Pero bueno, como estoy a la moda, pues traigo mi acordeón, ¿verdad?”.

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La jurista asistió al foro Diálogos Constitucionales: México en perspectiva”, organizado por la Escuela Libre de Derecho, donde abrió su participación con un saludo y agradecimientos al público.

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