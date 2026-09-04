México

Claudia Sheinbaum defiende al titular de Birmex por la compra millonaria de dos departamentos

Carlos Ulloa habría comprado dos departamentos que superan los 20 millones de pesos

(X/@Carlos_UlloaP)
Claudia Sheinbaum defiende al titular de Birmex por la compra de dos departamentos.(X/@Carlos_UlloaP)
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La presidenta Claudia Sheinbaum defendió al titular de Birmex, Carlos Ulloa, luego de que trascendiera de manera pública la compra de dos departamentos que superan los 20 millones de pesos.

Al salir de un evento que se llevó a cabo en Cuernavaca, Morelos, la mandataria mexicana fue cuestionada por medios de comunicación sobre la compra de contado que realizó el director entre 2020 y 2023, a lo que ella se limitó a contestar:

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Todo es legal... Todo está en su declaración (patrimonial)”.

Esto se sabe sobre la compra millonaria del director de Birmex

Este 3 de septiembre, comenzó a circular en medios de comunicación la adquisición millonaria que realizó el directivo, información que se precisa en su declaración patrimonial, sin embargo, genera cuestionamientos por la forma de pago.

El documento actualizado al 26 de mayo de 2026, precisa que uno de los departamentos fue comprado de contado el 24 de febrero de 2020, el cual tuvo un valor de adquisición de 7 millones 450 mil pesos.

El otro inmueble lo adquirió el 11 de diciembre de 2023, por un costo de 15 millones de pesos, teniendo la misma forma de pago.

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El director de Birmex adquirió dos departamentos que superan los 20 millones de pesos. (Portal de transparencia)
El director de Birmex adquirió dos departamentos que superan los 20 millones de pesos. (Portal de transparencia)

Otro de los datos relevantes del documento, se encuentra en la compra de “menaje de casa muebles y accesorios de casa”, con un valor de un millón 500 mil pesos, la operación fue de contado y se llevó a cabo el 17 de marzo de 2018.

En 2019, el director de Birmex heredó “joyería de alto valor”, bienes que rondan el millón de pesos.

La polémica crece debido a que las adquisiciones mencionadas las realizó cuando fungía como secretario particular de quien entonces era la Jefa de Gobierno: Claudia Sheinbaum. Mientras que la segunda compra la llevó a cabo cuando era secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda en la Ciudad de México.

Ulloa defiende patrimonio por “tres décadas de trabajo”

En una nota periodística El Universal destaca que la adquisición de los inmuebles reportados, así como los múltiples viajes que Carlos Ulloa ha realizado no corresponden con los ingresos reportados, ya que la nómina más alta de los cargos desempeñados ronda los 100 mil pesos mensuales.

Ante lo trascendido, el director general Birmex ha emitido una nota aclaratoria, con el objetivo de “proporcionar elementos objetivos y comprobables”, por lo que aclara la millonaria adquisición.

Justifica que los dos departamentos se encuentran registrados en su declaración de situación patrimonial, por lo que “no existe ocultamiento y dicha información está sujeta a los mecanismos institucionales de revisión y fiscalización previstos en la Ley”.

Señala que los más de 20 millones forman parte de la acumulación de recursos como “ingresos, venta de inmuebles, herencias familiares de hace 20 años y ahorros acumulados a lo largo de una trayectoria de casi tres décadas en el servicio público y privado”, pese a que en su declaración pública solo constan cinco empleos en el gobierno de la capital y en la Cámara de Diputados.

Viajes forman parte de su cargo como director de Birmex

El trabajo periodístico también detalla que Carlos Ulloa viajó al menos 19 veces, tan solo entre 2022 y este año, ha visitado: Nueva York, Miami, Montreal, Colombia, Londres, Madrid y Roma.

El directivo comentó que los desplazamientos internacionales están relacionados con su cargo al frente de Bimex, poniendo como ejemplo la “invitación financiada por el Banco Mundial para el intercambio de conocimientos entre los Ministerios de Salud de México, el Reino Unido, Dinamarca y Francia”.

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