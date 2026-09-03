Así es ECHO, el nuevo show de Cirque Du Soleil que está en Querétaro y llegará a CDMX: cuánto cuesta

El espectáculo se presenta en Querétaro y llegará a CDMX y Guadalajara (Crédito: Ignacio Izquierdo, Infobae)

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Cirque du Soleil estrena hoy su nuevo espectáculo en México con una producción de primer nivel. ECHO abre temporada este 3 de septiembre en la Gran Carpa Soleil del Autódromo de Querétaro, con capacidad para dos mil 400 espectadores por función, antes de viajar a Guadalajara y a la Ciudad de México.

¿Qué se verá en ECHO?

Foto: Andrés Haquet

El espectáculo narra el encuentro de Future y su inseparable perro Ewai con un extraño cubo que, en medio del escenario, funciona no sólo como una alucinante escenografía, sino como un elemento narrativo con el que se cuenta una historia sobre la relación de los seres humanos con la Madre Naturaleza.

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Foto: Andrés Haquet

ECHO mezcla acrobacias en las alturas, proyecciones digitales, música en vivo, artistas que parecen ignorar la gravedad, marionetas gigantes, actores que sorprenden doblando su cuerpo de formas que parecen imposibles y un sinfín de talentos. Además, el espectáculo tiene una buena carga de humor: un acto de malabares le baja la intensidad al show y saca más de una risa a los asistentes.

Foto: Andrés Haquet

La combinación de disciplinas —acrobacia, teatro, danza y música— sostiene la estructura del espectáculo de principio a fin, donde además no se ignoran los momentos de interacción con el público y dinámicas pensadas para involucrar a la audiencia durante la función.

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Querétaro recibe la función hasta el 27 de septiembre

Foto: Andrés Haquet

La temporada en Querétaro corre del 3 al 27 de septiembre en la Gran Carpa Soleil del Autódromo. Se trata del primer punto de la gira mexicana del espectáculo antes de su llegada a otras ciudades del país.

Guadalajara será la segunda sede con funciones desde el 8 de octubre

Tras su paso por Querétaro, ECHO se traslada a Guadalajara, donde se presentará del 8 de octubre al 1 de noviembre en la Gran Carpa Soleil de Plaza Patria. Los boletos para esta sede tienen un costo que va desde 1,199 pesos hasta 6,500 pesos, según la ubicación elegida dentro de la carpa.

La Ciudad de México cierra la gira con funciones hasta enero de 2027

El tramo final del recorrido llega a la Ciudad de México, donde el espectáculo se instalará del 22 de noviembre al 3 de enero de 2027 en la Gran Carpa Santa Fe. Los precios para esta sede van desde 1,599 pesos hasta 6,500 pesos, dependiendo de la zona de la carpa.

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Foto: Andrés Haquet

Con esta gira, ECHO recorrerá tres ciudades del país en un periodo de casi cuatro meses, con capacidad para recibir a miles de espectadores por función en cada sede.

Tengo la información necesaria. Ahora consulto las directrices editoriales antes de redactar.

De artistas callejeros de Quebec a la mayor productora de circo del mundo

Foto: Andrés Haquet

Cirque du Soleil nace en 1984 en Baie-Saint-Paul, un pueblo de la provincia de Quebec, cuando un grupo de zanquistas y artistas callejeros decide unir talentos para crear una compañía de artes circenses sin animales. Cuatro décadas después, la empresa factura más de 1,000 millones de dólares al año y se presenta en 450 ciudades de 60 países.

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El proyecto surge de Le Balcon Vert, un albergue de Baie-Saint-Paul administrado por Gilles Ste-Croix desde 1974, convertido en punto de reunión para jóvenes viajeros interesados en actividades culturales. De ahí sale Les Échassiers de Baie-Saint-Paul, un colectivo de malabaristas, bailarines, tragafuegos y músicos que actúa en las calles del pueblo.

En 1983, el gobierno de Quebec lanza una convocatoria con 1.5 millones de dólares para producir el evento conmemorativo del 450 aniversario del descubrimiento de Canadá por Jacques Cartier. Guy Laliberté, integrante de Les Échassiers, presenta la propuesta de una gira circense y consigue el apoyo.

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La gira, bautizada Le Grand Tour du Cirque du Soleil, recorre 11 ciudades de la provincia en 1984. Laliberté elige el nombre porque, en sus palabras, “el sol simboliza la juventud, la energía y la fuerza”. Ese mismo año, la compañía se constituye formalmente y contrata como director artístico a Guy Caron, fundador de la Escuela Nacional de Circo de Montreal.

En 1993, Guy Laliberté se asocia con el empresario de casinos Steve Wynn para instalar Mystère en el hotel Mirage de Las Vegas, el primer show permanente de la compañía. El montaje sigue en cartelera después de dos décadas de residencia en el strip.

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En 1995, la compañía amplía su presencia europea con cinco montajes de Saltimbanco bajo una carpa blanca. En 1998, inaugura La Nouba en Disney World, en Orlando, Florida, y consolida su modelo de espectáculos fijos junto a las giras itinerantes.

La empresa emplea a más de 4,000 personas de 50 nacionalidades

Foto: Andrés Haquet

Cirque du Soleil genera empleo para más de 4,000 personas de 50 nacionalidades y acumula más de 180 millones de espectadores desde su fundación. La compañía, con sede en Montreal, tiene como propietario al fondo TPG y como director ejecutivo a Daniel Lamarre.

Entre sus producciones más recientes destacan Love, dedicada al catálogo musical de The Beatles, y Zumanity, un espectáculo para audiencias adultas centrado en la sexualidad. La gira mundial Michael Jackson Immortal ayuda a la compañía a aliviar presiones financieras en años posteriores a su expansión inicial.

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