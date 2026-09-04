Cierran puertos por el huracán Marie: estas son las zonas afectadas en Baja California Sur y Colima

Protección Civil advirtió tras las posibles consecuencias del ciclón. EFE/STR

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El huracán Marie mantiene bajo vigilancia a las autoridades mexicanas debido a las condiciones que genera en el océano Pacífico, por lo que se determinó el cierre de diversos puertos en Baja California Sur y Colima.

La Coordinación Nacional de Protección Civil informó que la medida busca reducir riesgos para embarcaciones y población ante los efectos del ciclón, además de recomendar evitar actividades marítimas, turísticas y en zonas de costa.

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Ante las condiciones generadas por el huracán Marie, la Secretaría de Marina (Semar) informó sobre el cierre de puertos para embarcaciones menores en distintos puntos del océano Pacífico.

¿Cuáles son las zonas afectadas?

De acuerdo con la información difundida por la Coordinación Nacional de Protección Civil, la medida contempla cinco zonas de Baja California Sur y una más en Colima.

En Baja California Sur, las restricciones aplican para Cabo San Lucas, San José del Cabo, San Carlos, Bahía Magdalena y Loreto, mientras que en Colima el cierre corresponde al puerto de Manzanillo.

EFE/Francisco Pérez

La decisión responde a las condiciones marítimas adversas asociadas con el ciclón, por lo que las autoridades hicieron un llamado a pescadores, prestadores de servicios turísticos y población en general a atender las indicaciones oficiales. Protección Civil también pidió evitar riesgos durante actividades marítimas, turísticas y en zonas de costa.

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Marie deja lluvias e inundaciones en Baja California Sur

El cierre de puertos ocurre mientras Marie, que actualmente es huracán categoría 1, mantiene una circulación que está generando lluvias intensas en Baja California Sur. Durante las últimas horas ya se han registrado inundaciones, deslaves y afectaciones en vialidades de la entidad, principalmente en zonas de Los Cabos.

El Servicio Meteorológico Nacional ubicó al ciclón a aproximadamente 660 kilómetros al suroeste de Cabo San Lucas, con desplazamiento hacia el oeste-noroeste. Las condiciones podrían intensificarse durante este jueves, pues distintos reportes meteorológicos señalan que Marie podría alcanzar la categoría 2 en las próximas horas, antes de comenzar a debilitarse posteriormente.

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Para Baja California Sur se pronostican lluvias puntuales intensas, con acumulados de entre 75 y 150 milímetros, además de vientos y oleaje elevado. También se han reportado corrientes de agua, desbordamientos de arroyos y vehículos afectados por las precipitaciones en Los Cabos.

REUTERS/Jorge Luis Plata

Las autoridades mantienen el llamado a extremar precauciones, especialmente en zonas cercanas a cauces, arroyos y costas. La recomendación es evitar ingresar al mar o intentar atravesar zonas inundadas, debido a la fuerza que pueden alcanzar las corrientes.

Por ahora, el huracán Marie continúa avanzando sobre el Pacífico sin que se prevea un impacto directo sobre tierra firme; sin embargo, su circulación seguirá favoreciendo lluvias, viento y oleaje en estados del occidente de México, por lo que las autoridades mantienen vigilancia sobre su evolución.

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