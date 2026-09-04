México

Cierran puertos por el huracán Marie: estas son las zonas afectadas en Baja California Sur y Colima

Protección Civil publicó la advertencia en redes

Protección Civil advirtió tras las posibles consecuencias del ciclón. EFE/STR
Protección Civil advirtió tras las posibles consecuencias del ciclón. EFE/STR
Guardar

El huracán Marie mantiene bajo vigilancia a las autoridades mexicanas debido a las condiciones que genera en el océano Pacífico, por lo que se determinó el cierre de diversos puertos en Baja California Sur y Colima.

La Coordinación Nacional de Protección Civil informó que la medida busca reducir riesgos para embarcaciones y población ante los efectos del ciclón, además de recomendar evitar actividades marítimas, turísticas y en zonas de costa.

PUBLICIDAD

Ante las condiciones generadas por el huracán Marie, la Secretaría de Marina (Semar) informó sobre el cierre de puertos para embarcaciones menores en distintos puntos del océano Pacífico.

¿Cuáles son las zonas afectadas?

De acuerdo con la información difundida por la Coordinación Nacional de Protección Civil, la medida contempla cinco zonas de Baja California Sur y una más en Colima.

En Baja California Sur, las restricciones aplican para Cabo San Lucas, San José del Cabo, San Carlos, Bahía Magdalena y Loreto, mientras que en Colima el cierre corresponde al puerto de Manzanillo.

EFE/Francisco Pérez
EFE/Francisco Pérez

La decisión responde a las condiciones marítimas adversas asociadas con el ciclón, por lo que las autoridades hicieron un llamado a pescadores, prestadores de servicios turísticos y población en general a atender las indicaciones oficiales. Protección Civil también pidió evitar riesgos durante actividades marítimas, turísticas y en zonas de costa.

PUBLICIDAD

Marie deja lluvias e inundaciones en Baja California Sur

El cierre de puertos ocurre mientras Marie, que actualmente es huracán categoría 1, mantiene una circulación que está generando lluvias intensas en Baja California Sur. Durante las últimas horas ya se han registrado inundaciones, deslaves y afectaciones en vialidades de la entidad, principalmente en zonas de Los Cabos.

El Servicio Meteorológico Nacional ubicó al ciclón a aproximadamente 660 kilómetros al suroeste de Cabo San Lucas, con desplazamiento hacia el oeste-noroeste. Las condiciones podrían intensificarse durante este jueves, pues distintos reportes meteorológicos señalan que Marie podría alcanzar la categoría 2 en las próximas horas, antes de comenzar a debilitarse posteriormente.

Para Baja California Sur se pronostican lluvias puntuales intensas, con acumulados de entre 75 y 150 milímetros, además de vientos y oleaje elevado. También se han reportado corrientes de agua, desbordamientos de arroyos y vehículos afectados por las precipitaciones en Los Cabos.

REUTERS/Jorge Luis Plata
REUTERS/Jorge Luis Plata

Las autoridades mantienen el llamado a extremar precauciones, especialmente en zonas cercanas a cauces, arroyos y costas. La recomendación es evitar ingresar al mar o intentar atravesar zonas inundadas, debido a la fuerza que pueden alcanzar las corrientes.

Por ahora, el huracán Marie continúa avanzando sobre el Pacífico sin que se prevea un impacto directo sobre tierra firme; sin embargo, su circulación seguirá favoreciendo lluvias, viento y oleaje en estados del occidente de México, por lo que las autoridades mantienen vigilancia sobre su evolución.

Temas Relacionados

ClimaLa PazBaja California SurColimalluviashuracánmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Sorprenden a 6 presuntos miembros del "Cártel del Noreste" con armas, drogas y chalecos tácticos en Nuevo León

Las acciones simultáneas en tres colonias de Nuevo León permitieron asegurar dinero y equipo balístico; entre los capturados está un menor de 15 años

Sorprenden a 6 presuntos miembros del "Cártel del Noreste" con armas, drogas y chalecos tácticos en Nuevo León

Intentan borrar huella digital de Diego Sebastián “N”, presunto asesino del tecladista de Camilo Séptimo, pero olvidan su cuenta de Threads

El hombre publicaba frases motivacionales y con su familia en su perfil

Intentan borrar huella digital de Diego Sebastián “N”, presunto asesino del tecladista de Camilo Séptimo, pero olvidan su cuenta de Threads

EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy 3 de septiembre: fuertes inundaciones por tormenta en Ecatepec, Edomex

Consulta actualizaciones, alertas, noticias y reportes sobre las condiciones meteorológicas más importantes

EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy 3 de septiembre: fuertes inundaciones por tormenta en Ecatepec, Edomex

Norma Piña reaparece y lanza irónico mensaje al Poder Judicial: “como estoy a la moda, pues traigo mi acordeón”

La exintegrante de la SCJN afirma que los abogados deben adaptarse a la sociedad sin perder principios y valores

Norma Piña reaparece y lanza irónico mensaje al Poder Judicial: “como estoy a la moda, pues traigo mi acordeón”

Luis de Llano queda en libertad luego de cumplir arresto de más de 24 horas por el caso Sasha Sokol

El productor fue detenido hace unas horas tras no cumplir con sentencias

Luis de Llano queda en libertad luego de cumplir arresto de más de 24 horas por el caso Sasha Sokol
MÁS NOTICIAS

NARCO

Juez otorga medida que frena la extradición de El Jardinero a EEUU: estos son los cargos que enfrenta el líder del CJNG

Juez otorga medida que frena la extradición de El Jardinero a EEUU: estos son los cargos que enfrenta el líder del CJNG

EN VIVO | Seguridad, crimen y narcotráfico en México hoy 3 de septiembre: suman cuatro detenidos por el incendio en el CUM de Hermosillo, uno de ellos se autodenomina influencer

Sorprenden a 6 presuntos miembros del "Cártel del Noreste" con armas, drogas y chalecos tácticos en Nuevo León

Vinculan a proceso a “El Topo” de Los Tanzanios por narcomenudeo en la CDMX

Confiscan 39 autos de lujo en una agencia de Puebla tras cateos por la detención de "El Amarillo", líder criminal vinculado a "Los Rusos"

ENTRETENIMIENTO

Luis de Llano queda en libertad luego de cumplir arresto de más de 24 horas por el caso Sasha Sokol

Luis de Llano queda en libertad luego de cumplir arresto de más de 24 horas por el caso Sasha Sokol

Manuel Mendoza “Coe”, vocalista de Camilo Séptimo, desaparece en redes tras el asesinato de Jonathan Meléndez

Melissa Robles y Pablo Preciado dejan atrás las sombras: comparten nuevas fotos de su romance y embarazo desde París

Así es ECHO, el nuevo show de Cirque Du Soleil que está en Querétaro y llegará a CDMX: cuánto cuesta

Luis Miguel podría ser abuelo pronto, Michelle Salas confirma el estado de salud de su papá y adelanta sorpresas

DEPORTES

El desgarrador mensaje de Alan Cervantes tras fallar el penal que eliminó al América

El desgarrador mensaje de Alan Cervantes tras fallar el penal que eliminó al América

Quiñones sigue en plan grande: otro gol en Arabia que México celebra tras el Mundial 2026

Erik Lira guarda silencio tras fichaje fallido al Mónaco: Cruz Azul y México le recuerdan que no está solo

Cata Domínguez regresa a Cruz Azul: el DT Joel Huiqui pide el regreso del exjugador mexicano

Checo Pérez lanzará academia de pilotos: Cuándo abre y cómo funcionará