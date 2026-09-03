¿Dónde arrestaron a Luis de Llano? Paso a paso de la detención del productor en CDMX por el caso Sasha Sokol

Sasha Sokol tenía sólo 14 años de edad cuando tuvo una "relación" con Luis de Llano. Diseño: Jovani Pérez / Infobae México

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Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana detuvieron a Luis de Llano Macedo la tarde del miércoles 2 de septiembre de 2026 en la Ciudad de México, en cumplimiento de dos órdenes judiciales por desacato a la sentencia que lo obliga a reparar el daño moral causado a Sasha Sokol. El productor incumplió medidas ya confirmadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

El arresto ocurrió a las 18:13 horas y respondió a dos resoluciones distintas emitidas por una jueza del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Cada orden impone una medida de apremio de 15 horas, con un total acumulado de 30 horas de arresto administrativo.

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De Llano es trasladado al Centro de Sanciones de San Fernando, en Tlalpan

Luis de Llano enfrenta arresto tras incumplir sentencia a favor de Sasha Sokol.

Tras la detención, el productor quedó bajo resguardo en el Centro de Sanciones Administrativas y de Integración Social San Fernando, ubicado en la alcaldía Tlalpan. La Secretaría de Seguridad Ciudadana confirmó el operativo mediante un comunicado en el que precisa que la acción se ejecuta “de acuerdo con lo ordenado por una Jueza del Tribunal Superior de Justicia”.

Las dos órdenes derivan de incumplimientos separados. El primero corresponde a la negativa de De Llano a grabar y exhibir ante el juzgado una disculpa pública dirigida a la cantante. El segundo se relaciona con la omisión de publicar la síntesis de la sentencia que confirmó su responsabilidad civil.

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La sentencia de la SCJN exige indemnización, disculpa pública y curso de sensibilización

Fotografía de archivo donde aparece la cantante mexicana Sasha Sokol. EFE/Sáshenka Gutiérrez

La orden de arresto se sostiene en una resolución que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ratificó en junio de 2025. El fallo determinó que De Llano debe pagar una indemnización a Sokol, ofrecerle una disculpa pública, tomar un curso de sensibilización en temas de género y prevención del abuso sexual, y abstenerse de volver a referirse a ella.

La sentencia responde a la demanda civil por daño moral que Sokol presentó luego de denunciar, en marzo de 2022, que sostuvo una relación de abuso sexual con el productor cuando ella tenía 14 años y él 39, durante su participación en el grupo Timbiriche. El caso pasó de una revelación pública en redes sociales a un litigio civil que se extendió durante más de tres años.

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Luis de Llano fue detenido en la colonia Polanco, específicamente en la calle Lope de Vega, entre Ibarbourou y avenida Horacio. Tras la derención, fue inmediatamente llevado al Centro de Sanciones de San Fernando, en Tlalpan.

El equipo legal de Sokol advierte que el desacato podría escalar a la vía penal

El caso Sasha Sokol y Luis de Llano impulsa nuevo criterio judicial: víctimas podrán exigir indemnización sin límite. (Infobae México)

La representación legal de la cantante señala que las órdenes de arresto “no son un hecho aislado ni sorpresivo” y que llegan después de meses de multas ignoradas y requerimientos judiciales desatendidos. El comunicado precisa que el Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México contempla medidas de apremio que van desde multas hasta el arresto administrativo de hasta 36 horas.

De continuar el incumplimiento, el equipo jurídico advierte que la conducta “podría configurarse un delito” con una pena de hasta cinco años de prisión. La advertencia marca una diferencia relevante: las medidas actuales no constituyen una condena penal por los hechos que Sokol denunció, sino instrumentos para forzar el cumplimiento de una sentencia civil firme e inatacable.

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El arresto administrativo no equivale a una nueva condena penal

Las 30 horas de arresto que enfrenta De Llano corresponden a una medida de apremio, no a una sanción por el fondo del caso. La responsabilidad civil por daño moral ya quedó resuelta desde la ratificación de la SCJN en 2025, y lo que se dirime ahora es el incumplimiento reiterado de las obligaciones derivadas de ese fallo.

El proceso judicial se sostiene en el litigio que Sokol impulsó desde 2022, cuando hizo pública su denuncia a más de cuatro décadas de iniciada la relación descrita como abusiva. La detención de este 2 de septiembre representa el punto más reciente de un expediente que combinó una revelación en redes sociales, una sentencia civil, la revisión del máximo tribunal del país y, finalmente, dos órdenes de arresto por desacato.

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