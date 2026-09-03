Luis Miguel podría ser abuelo pronto, Michelle Salas confirma el estado de salud de su papá y adelanta sorpresas

Michelle Salas, hija de Luis Miguel, reveló cuál es la situación real en la que se encuentra El Sol de México (Redes Sociales)

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Michelle Salas rompe el silencio sobre la salud de su padre Luis Miguel y asegura que el cantante “está súper bien” y “alistándose para lo que viene”, una frase que reaviva las especulaciones sobre un regreso a los escenarios tras meses de rumores sobre una cirugía cardíaca en Nueva York.

Además, la modelo aseguró que tiene planes de hacer crecer a la familia, y aunque no entró en detalles al respecto, esto indicaría que Luis Miguel se convertiría en abuelo por primera vez, ya que ninguno de sus tres hijos le han dado nietos.

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Michelle Salas habla por primera vez de la salud de su padre

La modelo llegó a Monterrey para asistir a la inauguración de una joyería y ahí un reportero la cuestionó sobre el estado de Luis Miguel. “Todo perfecto. Está súper bien. Descansando. A gusto. De verdad súper bien. Alistándose para lo que viene”, respondió.

Sylvia Pasquel elogió la relación entre su nieta y Luis Miguel (Foto: Instagram)

Son las primeras declaraciones públicas de Michelle Salas desde que se desató la preocupación por la salud del cantante. La modelo no dio más detalles sobre los planes de su padre ni habló de las versiones sobre una operación.

Michelle Salas haría abuelo “pronto” a Luis Miguel

Durante la misma ronda de preguntas, un reportero de Telemundo cuestionó a Michelle Salas si tiene planes de hacer crecer a la familia. “Sí, pronto”, respondió, sin extenderse en más detalles sobre fechas o planes concretos.

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Luis Miguel tiene tres hijos —Michelle, Miguel y Daniel— pero ningún nieto hasta ahora. Miguel y Daniel, fruto de su relación con Aracely Arámbula, tienen 19 y 17 años, respectivamente.

(Instagram/@legendarylm)

Michelle Salas, de 37 años, está casada con el empresario Danilo Díaz Granados desde octubre de 2023. La pareja ha enfrentado en más de una ocasión rumores de embarazo, todos desmentidos hasta ahora tanto por la propia modelo como por su madre, Stephanie Salas, y su abuela, Sylvia Pasquel.

Luis Miguel reconoció legalmente a Michelle Salas en 2008

Michelle nació en junio de 1989, fruto de la relación entre Luis Miguel y Stephanie Salas. Durante años el cantante no la reconoció públicamente. En 2005, cuando tenía 16 años, Michelle rompió el silencio en la revista Quién: “Ya no quiero que me compadezcan por ser la hija no reconocida de Luis Miguel, cuando él sabe que existo”.

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Los trámites legales comenzaron en 2007, cuando el cantante le pidió a su representante Alejandro Asensi iniciar el proceso para reconocer a Michelle, quien estaba por cumplir 18 años. El reencuentro entre padre e hija ocurrió en 2008, tras finalizar el proceso legal, cuando Michelle adoptó el apellido paterno y pasó a llamarse Michelle Gallego Salas.

Luis Miguel no reconoció a Michelle Salas como su hija en los primeros años

Las fuentes no coinciden del todo en el año preciso del reconocimiento formal. Algunas versiones señalan que Michelle habría recibido el apellido paterno hasta 2011, cuando Luis Miguel puso propiedades a su nombre. Otras ubican el inicio de los trámites en 2007 y su formalización un año después, en 2008.

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Los rumores de hospitalización de Luis Miguel comenzaron en mayo

Las versiones sobre problemas de salud surgieron entre mayo y junio, cuando el conductor Raúl de Molina, de El Gordo y la Flaca, aseguró que el cantante había tenido complicaciones cardíacas. A mediados de mayo circuló la primera especulación sobre una internación por un problema cardíaco.

En junio, la revista española Semana publicó que Luis Miguel estaba hospitalizado en el Hospital Mount Sinaí de Nueva York tras someterse a una cirugía cardíaca. Jorge Borrajo, director de la publicación, dijo en el programa El tiempo justo de Telecinco que “la operación y la recuperación están siendo muy favorable” y que el cantante estaba “supervisado por un equipo de alto nivel, liderado por el cardiólogo español Valentín Fuster”.

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Luis Miguel posa en un primer plano mientras se revelan detalles de su parte médico y cirugías de corazón en Nueva York. (Facebook: Luis Miguel Oficial)

El artista habría permanecido bajo observación de un equipo médico durante 24 horas y su alta se aplazó varios días pese a la evolución favorable. La periodista Beatriz Cortázar, de Antena 3, contradijo esa versión al asegurar que sus fuentes en México ubicaban al cantante en el país por motivos de trabajo y no confirmaban ninguna hospitalización.

El entorno de Luis Miguel niega la cirugía

Clubes de fans y cuentas oficiales de seguidores pidieron no difundir la información sobre la hospitalización por considerarla falsa. En junio de 2026, El Gordo y la Flaca insistió en que sus fuentes mantenían la versión e incluso mencionaron dos supuestas intervenciones, aunque el cantante nunca confirmó los reportes.

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El empresario Rafael Herrerías, cercano al cantante, descartó las versiones sobre la salud delicada del artista el pasado agosto. “Todo eso es politiquería. Está mejor que nunca. Ya quisiera estar yo así de enfermo”, afirmó. Herrerías también reveló que el propio Luis Miguel le había comunicado su intención de tomarse un descanso de dos años.

Luis Miguel regresó a la publicidad tras meses de bajo perfil

Los comerciales de Luis Miguel construyeron una imagen pública tan poderosa como su carrera musical y dejaron frases que todavía circulan en la memoria colectiva de México. (Facebook Luis Miguel)

La última aparición pública del cantante ocurrió el 31 de julio, cuando Coca-Cola lo eligió como imagen de su campaña por el centenario de la marca en México, titulada “Nuestra fórmula es estar siempre juntos”. El proyecto marcó el regreso del cantante a la publicidad comercial tras 35 años sin colaborar con la marca.

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Antes de esa campaña, el cantante había llegado a la Ciudad de México la noche del 30 de junio para grabar el comercial. La revista Quién reportó entonces que Luis Miguel desarrollaba nuevos proyectos que apuntaban a una próxima reaparición pública.

Los rumores de una gira en México dividen a su entorno

La aparición en el comercial de Coca-Cola disparó especulaciones sobre una posible gira con fechas en Guadalajara, Ciudad de México y Monterrey. El empresario Guillermo Pérez Garibay dijo haber escuchado esos rumores, aunque consideró que “lo que se merece más que Guadalajara, México y Monterrey, es a nivel mundial”.

El nuevo álbum de Taylor Swift ha generado curiosidad por la canción "Opalite", que algunos aseguran tiene similitudes con "Dos Enamorados" de Luis Miguel. Crédito: Facebook

Herrerías, en cambio, evitó confirmar cualquier calendario de presentaciones o lanzamientos discográficos y reiteró la versión del descanso de dos años. La última gira del cantante, Luis Miguel Tour 2023-2024, concluyó oficialmente a finales de diciembre de 2024 en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México, con un total de 190 conciertos.

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Hasta ahora, ni el equipo de Luis Miguel ni el cantante han emitido un comunicado oficial sobre su estado de salud ni sobre planes concretos de gira o disco. La frase de Michelle Salas sobre que su padre está “alistándose para lo que viene” queda como la declaración más reciente y menos precisa sobre el futuro profesional del artista.