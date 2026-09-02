Reconocimiento de director de la DEA a Harfuch es para generar divisiones internas, “pero se topan con pared”, asegura Sheinbaum

Foto: Presidencia / Captura de pantalla- Conferencia matutina

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La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que una de las estrategias de Estados Unidos para dividir al país es el reconocimiento de sus funcionarios, tal y como lo ha hecho el director de la DEA, Terry Cole, con el secretario de Seguridad Pública, Omar García Harfuch, o en su caso, hablar mal de ellos.

Durante la conferencia matutina de este miércoles, la mandataria fue cuestionada sobre si los recientes halagos que el director de la DEA ha dado sobre el compromiso de Harfuch en el combate de los cárteles y la colaboración que han podido entablar representen un posible respaldo electoral.

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“Ellos buscan de una u otra manera para debilitar a los gobiernos dividirnos internamente, es una de sus estrategias, no de ahora, de siempre, generar divisiones al interior del Gabinete de Seguridad, del Gabinete Federal, son tácticas que usan ellos de injerencia. Lo que pasa es que se topan con pared”, detalló.

Esta fue la imagen que compartió la DEA en sus redes sociales. Foto IG: deahq

Este revés que enfrentan, explicó la presidenta, es que el Gabinete de Seguridad de México mantiene una buena coordinación y entendimiento entre las tres instituciones que lo integran, y afirmó que tanto los señalamientos buenos o malos se deben a que EEUU usa la situación con México como parte de sus próximas elecciones en noviembre.

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“Tienen una coordinación extraordinaria y mucha colaboración, mucho entendimiento, no hay divisiones al interior, entonces piensan que por hablar bien de unos y hablar mal de otros van a generar división, pero fracasan en eso porque no lo logran”, señaló.

Influencia en las elecciones de México también estaría detrás de los comentarios

La presidenta también aseguró que estos comentarios en favor de funcionarios como Harfuch se debe a una intención por parte de Estados Unidos de influir en las elecciones de México, al tiempo que descartó que estos provoquen alguna división entre autoridades federales.

Sheinbaum renueva imagen de La Mañanera. | YouTube Claudia Sheinbaum

Anteriormente, Sheinbaum ya había calificado como contradictorio el reconocimiento constante de la DEA hacia Harfuch debido al clima de tensión que han tenido ambos países desde el inicio de la administración de Donald Trump, ya que ha presionado con la imposición de aranceles el que México combata a los cárteles.

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Y es que en las últimas semanas el director de la DEA ha agradecido tanto la hospitalidad de Harfuch como su disposición para colaborar en favor de la seguridad de ambos países.

Todo comenzó el pasado 18 de agosto tras la participación de Harfuch en la 40ª Conferencia Internacional para el Control de Drogas (IDEC) realizada en Buenos Aires, Argentina, en la que el secretario de Seguridad Pública destacó los resultados obtenidos durante la administración de la presidenta Sheinbaum.

En el evento, Cole describió a Harfuch como un “socio de confianza y buen amigo de Estados Unidos”, además de destacar sus casi dos décadas de servicio público en México al repasar su trayectoria en la Policía Federal, en la Agencia de Investigación Criminal y al frente de la Secretaría de Seguridad de la Ciudad de México antes de asumir la titularidad de la SSPC.

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Halagos de Cole también se han visto empañados de señalamientos contra funcionarios por presuntos nexos con el narco

Harfuch con el director de la DEA, Terry Cole. Foto: SSPC

En su participación, Harfuch también destacó la comunicación que mantiene con el director de la DEA al asegurar que “desde su llegada la información ha fluido muchísimo más rápido”.

Sin embargo, en medio de todos los halagos y de compartir una entrevista conjunta con el funcionario mexicano, Terry Cole también ha señalado que funcionarios de alto nivel de “trabajar directamente con cárteles”.

Fue durante una entrevista con Ilia Calderón, para Univisión, que el funcionario estadounidense habló de una reciente acusación emitida por el Departamento de Justicia -aunque no mencionó a cuál hacia referencia- que muestra la “corrupción gubernamental” que existe en México y los nexos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

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“En la acusación que se acaba de hacer pública se ve la corrupción gubernamental en México con funcionarios de alto nivel que trabajan directamente con los cárteles. Y hace dos semanas, pusimos en aviso a esos mismos funcionarios que actualmente están trabajando con el CJNG”, aseguró.

Desde la Conferencia Internacional para el Control de Drogas, Terry Cole destacó el trabajo del titular de la SSPC. Crédito: X - @OHarfuch

En esa misma entrevista destacó la cooperación con México y volvió a mencionar a Harfuch, asegurando que mantiene comunicación diaria con él en materia de seguridad, pero no descartó una posible intervención en el país en caso de que así lo ordene Donald Trump.

-“¿No habrá operaciones unilaterales de Estados Unidos en suelo mexicano?

-“Bueno, tendría que remitirlo al presidente de Estados Unidos respecto a eso. Tomamos órdenes del presidente de Estados Unidos. Cualesquiera que sean sus órdenes, las ejecutaremos”, afirmó.

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