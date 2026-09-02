A un año de asumir el cargo de Ministra, Lenia Batres defiende la elección del Poder Judicial

La ministra realizó un recorrido de la historia del constitucionalismo mexicano y cómo estaba presente la idea de que los ministros de la SCJN fueran votados. Crédito: X/@LeniaBatres

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Lenia Batres afirmó que este 1 de septiembre se cumple un año de la toma de protesta de las personas juzgadoras electas en el proceso electoral 2024-2025, un cambio que, según su mensaje en redes sociales, abrió una nueva etapa en México porque la ciudadanía designó por voto universal, directo y secreto a jueces, magistrados y ministros en los ámbitos federal y local.

En su video, la ministra sostuvo que se trata de las primeras personas juzgadoras elegidas de esa forma en la historia del país. Detalló que a nivel federal fueron electos 386 jueces, 474 magistrados, cinco integrantes del Tribunal Federal de Disciplina Judicial, dos integrantes de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y nueve ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

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Batres precisó que el total asciende a 881 personas juzgadoras. Añadió que 19 entidades federativas también realizaron elecciones parciales o totales para integrar sus poderes judiciales locales.

Batres vincula la elección judicial con la tradición constitucional mexicana

Lenia Batres sostuvo que la ciudadanía designó por voto universal, directo y secreto a jueces, magistrados y ministros en los ámbitos federal y local. FOTO: MARIO JASSO/CUARTOSCURO.COM

La ministra enmarcó ese modelo de designación dentro de una lectura histórica del constitucionalismo mexicano. Señaló que esa tradición nació con la preocupación de que las normas jurídicas incidieran en mejorar las condiciones de vida de la población, en especial de las personas más pobres.

Como parte de ese repaso, citó los Sentimientos de la Nación de José María Morelos. Recuperó la frase: “La buena ley es superior a todo hombre. Las que dicte el Congreso deberán ser tales que obliguen a constancia y patriotismo, moderen la opulencia y la indigencia, de tal suerte que aumente el jornal del pobre y mejoren sus costumbres, alejando la ignorancia, la rapiña y el hurto”.

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Batres también llevó su argumento a la sesión del 23 de junio de 1856 del Congreso Constituyente. Recordó que Ponciano Arriaga, entonces presidente de la Comisión de Constitución, formuló en su voto particular sobre el artículo 27 una crítica al desfase entre la ley y la realidad material del país.

La ministra resumió ese planteamiento con otra cita: “Se proclaman ideas y se olvidan las cosas. La Constitución deberá ser la ley de la tierra, pero no se constituye ni examina el estado de la tierra”. Según su explicación, Arriaga no rechazaba la Constitución, sino que cuestionaba su distancia respecto de las condiciones de vida de quienes debían regirse por ella.

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La elección de ministros cambió del voto indirecto al Congreso y luego al Senado

La ministra Batres informó que la elección incluyó a nueve ministras y ministros de la SCJN. (SCJN/FB)

Batres dijo que esa preocupación histórica ayuda a explicar la relevancia del origen y la forma de designación de las personas juzgadoras. Afirmó que el Constituyente de 1857, así como el Acta Constitutiva de Reformas de 1847, dispusieron la elección de los entonces magistrados de la SCJN.

De acuerdo con su exposición, el artículo 92 de la Constitución establecía que cada integrante del Máximo Tribunal duraría seis años en el cargo y sería electo de manera indirecta en primer grado, conforme a la ley electoral. Por esa vía, añadió, llegaron a la presidencia de la Corte Benito Juárez, Ignacio Ramírez, José María Iglesias, José María Lafragua e Ignacio Luis Vallarta.

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Batres citó también al intelectual Daniel Cosío Villegas, quien describió a los ministros surgidos de ese método como “obstinadamente independientes”. Después sostuvo que Porfirio Díaz distorsionó los comicios judiciales y que esa experiencia derivó en un cambio dentro de la Constitución de 1917.

Lenia Batres repasó el cambio en la designación de ministros de la SCJN, del voto indirecto al Congreso y al Senado. Crédito: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO

Según su recuento, el artículo 96 dispuso entonces que los miembros de la Suprema Corte fueran elegidos por el Congreso de la Unión a propuesta de las legislaturas de los estados. Agregó que, entre 1928 y 1994, el presidente de la República concentró la designación con una ratificación simbólica del Senado.

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La ministra explicó que de 1995 a 2025 hubo una mayor participación del Senado mediante la presentación de ternas para definir a cada ministro o ministra. Sostuvo que, desde junio del año pasado, comenzó a escribirse “un nuevo capítulo” en la historia institucional del país.

Ese cambio, según Batres, consistió en que la ciudadanía mexicana designa de manera universal, directa y secreta a jueces, juezas, magistrados, magistradas, ministros y ministras tanto en el ámbito federal como en el local. En su mensaje agregó que México es el primer país del mundo en establecer como único mecanismo de designación de sus personas juzgadoras el mecanismo democrático.

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Batres cerró su posicionamiento con una definición sobre el vínculo entre juzgadores y ciudadanía. “Venimos del pueblo y al pueblo deberemos estar rindiendo cuentas del ejercicio de justicia que nos corresponde realizar como personas servidoras públicas”.