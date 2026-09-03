“Son una vergüenza”: así le respondió ‘Alito’ Moreno a Movimiento Ciudadano por rechazar la alianza electoral con el PRI

El dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, arremetió contra el senador de Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda, al que calificó de una vergüenza. Crédito: X/ @alitomorenoc

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Este miércoles, Alejandro ‘Alito’ Moreno Cárdenas, dirigente nacional del PRI, le respondió al senador de Movimiento Ciudadano (MC), Clemente Castañeda, quien reiteró que su partido no irá en alianza con el tricolor en las elecciones intermedias de 2027.

En un video que compartió en sus redes sociales, el también senador se lanzó con todo contra el líder de la bancada naranja en la Cámara Alta y el coordinador nacional de MC, Jorge Álvarez Máynez.

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“Los borrachos son ellos, no se olviden de Álvarez Máynez”, dice ‘Alito’

Moreno Cárdenas llamó “mezquino” a Castañeda y aseguró que Álvarez Máynez es un “borrachazo en los palenques”, por los videos –en esa condición– que ha protagonizado el excandidato presidencial en el pasado.

“Dice el mezquino @ClementeCH que el PRI no puede convocar ni a una borrachera. Pues claro, si los borrachos son ellos, los de Movimiento Ciudadano. A nadie se le olvida el borrachazo de @AlvarezMaynez en los palenques. Clemente habla de borracheras porque es lo que conoce en su partido, empezando por su dirigente”, escribió el priista en su cuenta de X.

Movimiento Ciudadano es un “esquirol” de Morena

Ante medios de comunicación, en la sede del Senado de la República, Alejandro Moreno calificó de “esquiroles” a los militantes de Movimiento Ciudadano, por negarse a ir en alianza con el PRI e intentar ganar diversos cargos en los comicios del año entrante.

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El dirigente del PRI Alejandro 'Alito' Moreno se lanzó con todo contra Movimiento Ciudadano por negarse a ir en alianza en 2027. Crédito: X/ @alitomorenoc

“Yo lamento enormemente la posición patética, triste, que ha hecho ahora el Movimiento Ciudadano, porque están dejando claro que no están con México. Ellos son unos esquiroles. Ya dijeron que no van a ir. Y no es un tema con el PRI.

“Hay que hablar con claridad. ‘No, nosotros no vamos en alianza por Alito, que porque el PRI, que porque no tiene buena imagen’. Es pura mentira. Ellos son esquiroles de Morena y nosotros vamos a hacer una campaña para darle a conocer al pueblo de México, porque el dividir a las oposiciones es hacerle el servicio a Morena”, dijo el legislador.

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Acusa a MC de dividir el voto

Moreno Cárdenas advirtió que, por sí solos, los partidos de oposición no tiene opción de ganar alguna gubernatura en las elecciones intermedias, por lo que acusó a Movimiento Ciudadano de dividir el voto.

“Yo les hago una pregunta muy clara a ustedes: ¿será inteligente para las oposiciones poner un candidato del PAN en Sinaloa, uno del PRI y uno de Movimiento Ciudadano? ¿Tendrá Movimiento Ciudadano oportunidad de competir y ganar en Chihuahua, en Sinaloa, en Sonora? No tiene ninguna posibilidad. Lo único que hacen es hacerle el servicio a Morena para dividir el voto”, agregó.

“Los temas del país son el crimen organizado”

Desde el punto de vista del priista, los temas que ocupan la agenda del país son el crimen organizado, los pacto que, según él, hicieron algunos militantes de Morena con los cárteles de la droga, y rechazó el discurso “suavecito” de los legisladores emecistas durante la primera sesión del periodo ordinario de sesiones.

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El senador de MC Clemente Castañeda rechazó formar una alianza con el PRI. Crédito: X / @alitomorenoc @ClementeCH

“Está claro, fuera máscara, se quitaron la máscara. Pues ayer vieron el discurso que dieron en la cámara, ¿no? Pues todo suavecito, progobierno. Y no porque estemos todos en contra del gobierno, es que hay que hablar los temas del país.

“Los temas del país son el crimen organizado, son los pactos que hicieron estos cínicos corruptos y narcopolíticos de Morena con los cárteles del crimen organizado. Es el narcoterrorismo, son los coches bomba, son los drones bomba, es el querer destruir la libertad de expresión. Y eso es lo que está haciendo Morena y Movimiento Ciudadano se está prestando a ello. Entonces, ¿tú los quieres escuchar con esa posición de que no, no con el PRI? No, es dividir el voto”, expresó ‘Alito’.

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‘Alito’ arremete contra ‘Andy’ López Beltrán y califica a MC de una “vergüenza”

Alejandro Moreno también arremetió contra Andrés Manuel ‘Andy’ López Beltrán, hijo del expresidente, Andrés Manuel López Obrador, del que, comentó, que hizo negocios “inconfesables” con el huachicol fiscal.

Remató tachando a Movimiento Ciudadano de ser una “vergüenza” y un esquirol, por lo que la ciudadanía no debería darles ni un solo voto en 2027. Insistió en que su la oposición fuera unida en las elecciones intermedias le ganan a Morena.

Alejandro “Alito” Moreno pide que PAN, PRI, MC y la sociedad civil compitan en bloque ante Morena en una elección con 17 gubernaturas, 300 diputaciones federales y más de 20 mil cargos en juego

“Es una vergüenza. Movimiento Ciudadano es una vergüenza, es un esquirol. Y lo que debe hacer la ciudadanía mexicana es no darle un solo voto, porque por culpa de ellos, por culpa de ellos, se van a perder muchos estados, porque si fuéramos juntos le ganamos a Morena. Y hoy, lo que queremos en las oposiciones es sacar estos cínicos y corruptos de Morena que están destruyendo este país”, concluyó.

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Parece que sí le caló a ‘Alito’ Moreno la negativa de MC a ir en coalición durante las elecciones de 2027, al grado, de llamarlos “esquiroles” y que “son una vergüenza” para la política mexicana.