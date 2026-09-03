Cruz Azul anuncia oficialmente a Alan Mozo como su nuevo refuerzo para el Apertura 2026

Mozo viene de Pachuca pese a que pertenece a Chivas. (captura de pantalla)

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Tras varios días de negociaciones y después de poner fin anticipadamente a su préstamo con Pachuca, Alan Mozo ya es oficialmente nuevo jugador de Cruz Azul para el Apertura 2026.

El movimiento es una de las principales apuestas del equipo para reforzar una posición que había presentado dificultades durante el inicio del torneo.

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¿En qué condiciones llega al Cruz Azul?

El lateral derecho se incorpora a La Máquina en una operación de préstamo por un año con opción a compra que se transformaría obligatoria si se cumplen ciertos objetivos, según reporto Cesar Luis Merlo.

Mozo fue presentado oficialmente @CruzAzul

La incorporación de Alan Mozo representa una solución para la lateral derecha de Cruz Azul, una zona que había quedado en una situación particular después de que Jeremy Márquez se adueñara de esa posición.

Márquez había sido utilizado en la banda desde el Clausura 2026, pero los planes del cuerpo técnico pretendían cambiar ante la inminente salida de Erik Lira al futbol europeo. La situación dio un giro cuando el traspaso de Lira al AS Mónaco no pudo concretarse.

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Cruz Azul buscaba alguien en su posición desde hace mucho. REUTERS/Eloisa Sanchez

Cruz Azul habría contemplado que el mediocentro dejara el plantel y que Márquez regresara a una posición más cercana al centro del campo, mientras que la llegada de Mozo serviría para cubrir la banda derecha.

Sin embargo, con Lira de regreso en La Noria, el cuerpo técnico deberá encontrar la mejor manera de acomodar sus piezas.

Pese a ello, Mozo llega con experiencia en Liga MX y con la posibilidad de competir inmediatamente por la titularidad.

¿En qué clubes ha jugado?

El futbolista de 29 años, originario de Ciudad de México, suma experiencia en tres clubes de la primera división: Pumas, Guadalajara y Pachuca.

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De acuerdo con cifras de Transfermarkt, Mozo acumula 287 partidos oficiales de clubes, 31 asistencias y más de 22,800 minutos jugados. Su valor de mercado actual es de 2.5 millones de euros.

Alan Mozo tuvo es canterano de Pumas (Foto: Instagram/@alan_mozo)

Mozo debutó profesionalmente con Pumas en 2017 y permaneció en el club hasta 2022, periodo en el que disputó 161 partidos, registró 2 goles y 25 asistencias.

Posteriormente, con Guadalajara, jugó 105 encuentros, sumó 3 goles y 5 asistencias entre 2022 y 2025.

En su breve paso por Pachuca, apenas acumuló 21 partidos en 2026.

En el plano colectivo, el lateral derecho suma tres subcampeonatos: Guard1anes 2020 y Liga de Campeones de Concacaf 2022 con Pumas, y el Clausura 2023 con Guadalajara.

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Además, desde 2019, ha sido considerado para la selección mexicana absoluta, con 5 partidos internacionales en su historial.

El futbolista ya superó los exámenes médicos y se incorporará a los entrenamientos del conjunto cementero, por lo que su adaptación al equipo no debería prolongarse demasiado.

El movimiento también se concretó en cuestión de horas debido a que el mercado de fichajes se encuentra en su recta final.

Mozo dejó Pachuca apenas unos meses después de haber llegado al conjunto hidalguense procedente de Chivas, y ahora vuelve a la Ciudad de México para defender los colores del actual campeón de la Liga MX.

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Mozo no destacó en Pachuca. REUTERS/Eloisa Sanchez

Su debut podría producirse muy pronto. Cruz Azul enfrentará a Santos Laguna el domingo 6 de septiembre, en el Estadio Banorte, por la Jornada 7 del Apertura 2026. El encuentro está programado para las 20:00 horas, por lo que Mozo tendrá pocos días de trabajo con sus nuevos compañeros antes de ese compromiso.

La llegada del lateral, además, aumenta la competencia interna en una plantilla que todavía debe resolver cómo acomodar a Lira, Márquez y al propio Mozo. Por ahora, el fichaje ya es una realidad y el jugador tendrá la oportunidad de demostrar desde sus primeros minutos por qué Cruz Azul decidió apostar por él para lo que resta del torneo.

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