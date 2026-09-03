La Corte toma una decisión para regular y administrar la Llave MX, plataforma para registrarse en programas sociales

La SCJN anuló facultades de la Agencia de Transformación Digital de Morelos para habilitar, administrar y emitir lineamientos de la Llave MX. Crédito: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO

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La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó este martes 2 de septiembre que la Federación tiene competencia exclusiva para regular y administrar la Llave MX, la herramienta nacional de identificación y acceso a servicios y trámites digitales, según un comunicado del Máximo Tribunal.

En la resolución de la Controversia Constitucional 273/2025, el Pleno invalidó disposiciones de la Ley de Transformación Digital del Estado de Morelos que atribuían a la Agencia de Transformación Digital local facultades para habilitar, administrar y emitir lineamientos sobre la Llave MX dentro del Expediente Digital Ciudadano.

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La SCJN explicó que la Llave MX forma parte de la política nacional en telecomunicaciones, simplificación administrativa, digitalización de trámites y operación de herramientas tecnológicas, por lo que su regulación corresponde al ámbito federal, según el comunicado.

Suprema Corte mantiene válida una atribución de Morelos para proponer conectividad en espacios públicos

La Corte confirmó una porción del artículo 17, que permite plantear estrategias y políticas para mejorar el acceso a internet. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Con ese criterio, el Pleno invalidó la expresión “telecomunicaciones” del artículo 11; la porción “la Agencia” del artículo 74, fracción IV; el artículo 77, en la parte que señalaba que “la Agencia será la encargada de habilitar y administrar la Llave MX en el territorio Morelense”; el artículo 83; y la referencia del artículo 89 sobre que el Expediente Digital Ciudadano operaría conforme a lineamientos emitidos por la Agencia.

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La SCJN también reconoció la validez del artículo 17, fracción XXV, en la parte que autoriza a la Agencia de Transformación Digital del Estado de Morelos a proponer estrategias y políticas de conectividad en espacios públicos para mejorar el acceso a internet, al considerar que se trata de una medida de colaboración local compatible con la distribución de competencias federales.

Plataforma Llave MX suma más 28 millones de usuarios

La Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones reportó que el sistema de autenticación, vinculado a la CURP, ya permite acceder a 242 servicios públicos en línea desde su lanzamiento. (Archivo Infobae)

Llave MX concentra 28 millones de cuentas y permite hacer trámites en 242 plataformas del Gobierno de México con un solo usuario vinculado a la CURP, un esquema gratuito que funciona desde cualquier dispositivo con internet y que sirve para descargar actas, consultar gestiones en curso y agendar citas en la SRE.

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La Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones informó que la plataforma suma 28 millones 48 mil 244 usuarios desde su lanzamiento en 2024. De ese universo, 72.7% de los accesos se realiza desde teléfonos celulares, 27.95% desde computadoras y 0.73% desde tabletas.

Según la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), de los 242 sistemas integrados hasta junio de 2026, 204 pertenecen al ámbito federal, 30 a gobiernos estatales y ocho a administraciones municipales. La dependencia señaló que esto la convierte en el principal sistema de autenticación digital del país.

Llave MX permite descargar actas, consultar trámites y gestionar citas oficiales

Llave MX permite descargar actas de nacimiento, matrimonio y defunción, consultar el estatus de trámites y agendar citas en la SRE. (Infobae/Jesús Aviles)

La cuenta de Llave MX sirve para entrar a cientos de servicios públicos sin crear un usuario distinto para cada dependencia. Basta con ingresar la CURP y un medio de contacto personal para autenticarse en cualquiera de los sistemas integrados.

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Entre los trámites disponibles están la descarga de actas de nacimiento, matrimonio y defunción, la consulta del estatus de gestiones en curso, el acceso a programas sociales, la obtención de documentos oficiales y la programación de citas con la SRE para trámites consulares y documentales.

Las plataformas con mayor tráfico son la Plataforma Nacional del Registro Civil, con 22.91% de los inicios de sesión; los propios servicios de Llave MX, con 19.72%; Expediente MX, con 7.46%; y el sistema de citas de la SRE, con 6.89%.

Registro se hace en tres pasos y no requiere acudir a oficinas

El registro de Llave MX se realiza en llave.gob.mx en tres pasos y no requiere descargar una aplicación ni acudir a oficinas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El alta se realiza en el portal oficial llave.gob.mx. El proceso toma pocos minutos y no exige descargar una aplicación ni presentarse en una oficina.

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En el primer paso, la persona debe seleccionar “Crear cuenta”, capturar su CURP, completar el captcha y pulsar “Continuar”. Después, el sistema llena automáticamente los datos personales y solicita el código postal y la colonia.

El segundo paso consiste en registrar un correo electrónico y un número celular activos. Ambos medios se utilizan para verificar la identidad y para enviar notificaciones sobre los trámites.

Para crear una cuenta de Llave MX se necesita CURP vigente, correo electrónico y número celular activos, además de código postal y datos de domicilio para la verificación. (Archivo Infobae)

En el tercer paso, el usuario debe crear una contraseña de al menos ocho caracteres con mayúsculas, minúsculas y números, aceptar el aviso de privacidad y los términos y condiciones, completar el captcha y elegir “Finalizar”. La activación concluye cuando confirma el enlace enviado al correo y el SMS enviado al celular.

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Para abrir la cuenta se necesita CURP vigente, número celular activo, correo electrónico en uso, código postal y datos de domicilio. Para algunos trámites específicos, como la corrección de un acta de nacimiento, también se pide una identificación oficial vigente en formato PDF, JPG o PNG.

Los documentos aceptados para esos casos son el INE, el pasaporte, la cédula profesional, la cartilla del Servicio Militar Nacional y la licencia de conducir. La ATDT también contempla un registro alterno para personas extranjeras sin CURP.

Ese flujo alterno exige indicar que no se cuenta con esa clave, capturar manualmente los datos personales y cargar un documento de identidad oficial de hasta 2 MB en formato JPG, PNG o PDF.

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El Estado de México concentra más cuentas y hay uso desde Estados Unidos

El Estado de México concentra 4.07 millones de usuarios de Llave MX, y 4.5 millones de connacionales en Estados Unidos la usan para hacer gestiones con dependencias mexicanas. (Archivo Infobae)

Por entidad, el Estado de México concentra 4.07 millones de usuarios, la cifra más alta del país. Le siguen CDMX con 2.16 millones y Jalisco con 1.75 millones.

La plataforma también registra actividad desde el exterior. De acuerdo con la información oficial, 4.5 millones de connacionales en Estados Unidos la utilizan para hacer gestiones con dependencias mexicanas, además de usuarios registrados en países como Alemania.

En caso de fallas técnicas durante el registro, la ATDT puso a disposición el número nacional 079 para orientación directa.