México

PRI busca alianza opositora para ganar 12 gubernaturas en 2027, afirma Alejandro Moreno

Alejandro Moreno Cárdenas llamó a las fuerzas opositoras a construir una coalición rumbo a las elecciones del siguiente año

PRI Alianza elecciones 2027 Alejandro Moreno
El líder del PRI, Alejandro Moreno reafirmó su intención que su partido tenga una alianza opositora a Morena en las elecciones del 2027 (redes)
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El dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno Cárdenas, insistió en la necesidad de que las fuerzas políticas de oposición compitan juntas en las elecciones de 2027, al considerar que una alianza permitiría enfrentar con mayores posibilidades de triunfo a Morena.

Durante el tercer y último día de trabajos de la reunión plenaria de diputados y senadores priistas, realizada en la sede nacional del partido, Moreno Cárdenas sostuvo que la construcción de una coalición no debe responder únicamente a cálculos electorales, sino a una visión sobre el futuro del país.

“Lo que está en juego es México”, afirmó el dirigente priista, quien pidió a las fuerzas opositoras colocar el interés nacional por encima de sus intereses particulares.

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PRI plantea alianza contra Morena en 2027

El PRI de Alejandro Moreno Cárdenas busca alianza opositora rumbo a las elecciones del 2027
El PRI de Alejandro Moreno Cárdenas busca alianza opositora rumbo a las elecciones del 2027

Alejandro Moreno destacó que el escenario electoral podría favorecer a la oposición si PRI, PAN y otras fuerzas políticas logran competir bajo una misma alianza.

De acuerdo con su planteamiento, una coalición tendría posibilidades de ganar en entidades como Aguascalientes, Chihuahua, Querétaro, Nuevo León, Zacatecas, Colima, Sinaloa, Sonora y Tlaxcala, entre otras gubernaturas que estarán en disputa.

El dirigente priista aseguró que, bajo un esquema de unidad, la oposición podría competir prácticamente en todas las entidades donde se renovarán gobiernos estatales en 2027.

Moreno Cárdenas estuvo acompañado por los coordinadores del PRI en la Cámara de Diputados y el Senado, Rubén Moreira y Manuel Añorve, respectivamente, y reiteró que continuará promoviendo la coalición opositora porque, desde su perspectiva, es la alternativa que más conviene al país.

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El también senador priista argumentó que Morena ha conseguido importantes triunfos electorales precisamente mediante alianzas con otras fuerzas políticas, por lo que consideró necesario que la oposición replique esa estrategia.

Como ejemplo, mencionó la elección para renovar la gubernatura de Coahuila, donde el PRI obtuvo la mayor votación. Sin embargo, señaló que algunos partidos, como el PAN, que decidieron no participar en alianza terminaron perdiendo su registro.

Alejandro Moreno pide evitar la fragmentación de la oposición

Imagen de archivo de ciudadanos que asisten a votar en las elecciones del estado de Coahuila, en un colegio electoral en Saltillo (México). EFE/ Antonio Ojeda
Imagen de archivo de ciudadanos que asisten a votar en las elecciones del estado de Coahuila, en un colegio electoral en Saltillo (México). EFE/ Antonio Ojeda

El dirigente del PRI también recordó un encuentro que sostuvo con la política venezolana María Corina Machado, quien, según relató, le expresó que la oposición mexicana tiene posibilidades de obtener buenos resultados en 2027 e incluso competir por la Presidencia de la República en 2030.

Moreno Cárdenas afirmó que desde hace seis años ha advertido sobre los riesgos de “pulverizar” a la oposición y consideró que la experiencia electoral reciente en distintos países de América Latina demuestra la importancia de concentrar el voto en bloques competitivos.

En ese sentido, planteó que la elección presidencial de 2030 debería desarrollarse entre dos grandes bloques políticos, con el objetivo de evitar la dispersión del voto opositor.

Las declaraciones del dirigente priista ocurren después de que el PAN mostrara una mayor apertura a explorar posibles alianzas electorales rumbo a 2027, escenario que podría modificar la estrategia de los partidos de oposición.

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Además de abordar la estrategia electoral, Alejandro Moreno señaló que la agenda legislativa del PRI deberá recoger las principales demandas de la ciudadanía.

Entre los temas que mencionó se encuentran la seguridad pública, el abasto de medicamentos en los hospitales, mejores empleos, mayores oportunidades para los jóvenes y una economía que permita a las familias mexicanas mejorar sus condiciones de vida.

Por su parte, el coordinador de los diputados priistas, Rubén Moreira, señaló en redes sociales que el objetivo del partido es “luchar y abanderar las causas de las familias mexicanas”.

Moreira también informó que durante la plenaria escucharon a Rosario Robles, quien compartió una reflexión sobre la necesidad de impulsar una política social enfocada en fortalecer sectores como salud, educación, empleo y proyectos productivos.

Con ello, el PRI busca perfilar tanto su agenda legislativa como su estrategia electoral de cara a las elecciones de 2027, donde la renovación de 17 gubernaturas representará uno de los principales desafíos para Morena y las fuerzas opositoras.

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