Procesan a presunto integrante de La Unión Tepito que fue detenido con fentanilo, cocaína y metanfetamina en la colonia Doctores. FGR

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Un juez de control federal vinculó a proceso a Francisco Javier “N”, presunto integrante del grupo delictivo La Unión Tepito por su posible participación en los delitos de posesión de arma de fuego de uso exclusivo de las fuerzas armadas y posesión de narcóticos con fines de comercio.

La Fiscalía General de la República (FGR) presentó el caso ante el juzgador a través del Ministerio Público de la Fiscalía Federal en la Ciudad de México, adscrita a la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR). Los datos de prueba expuestos por la representación federal resultaron contundentes para que el juez fijara la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa y otorgara dos meses de plazo para el desarrollo de la investigación complementaria.

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El operativo y el origen de la denuncia

Un cateo en la colonia Doctores, derivado de una denuncia anónima por movimiento de personas armadas en un domicilio, terminó con la detención de Francisco Javier “N” y el aseguramiento de metanfetamina, cocaína, marihuana, fentanilo y un arma de fuego de uso exclusivo de las fuerzas armadas. Un juez federal ya lo vinculó a proceso con prisión preventiva oficiosa.

La diligencia se ejecutó en días pasados en un domicilio de la colonia Doctores. Participaron elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y de la FGR, mientras que la Guardia Nacional (GN) brindó apoyo en labores de seguridad perimetral.

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Procesan a presunto integrante de La Unión Tepito que fue detenido con fentanilo, cocaína y metanfetamina en la colonia Doctores. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El operativo se originó a partir de una denuncia anónima. En ella se informó que en el inmueble entraban y salían personas armadas, probablemente relacionadas con La Unión Tepito.

Al ejecutar la orden de cateo, los agentes detuvieron a Francisco Javier “N” en el lugar. Junto con él, aseguraron un conjunto de sustancias y objetos que fueron presentados posteriormente como parte de las pruebas del caso.

Sustancias y objetos asegurados durante la diligencia

Entre lo incautado en el domicilio se encuentra clorhidrato de metanfetamina y clorhidrato de cocaína. También se localizó marihuana y tabletas que contienen fentanilo.

Además de los narcóticos, las autoridades aseguraron un arma de fuego y cartuchos correspondientes. Se reportó también el hallazgo de dinero en efectivo y una báscula gramera, comúnmente asociada al fraccionamiento de droga para su venta.

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El conjunto de estos indicios fue puesto a disposición del Ministerio Público Federal como parte de la carpeta de investigación abierta contra el detenido.

Presunta relación con La Unión Tepito

Francisco “N” presuntamente participaba en la distribución de drogas dentro de la alcaldía Cuauhtémoc. También es identificado por estos reportes como posible generador de violencia en esa demarcación.

Procesan a presunto integrante de La Unión Tepito que fue detenido con fentanilo, cocaína y metanfetamina en la colonia Doctores. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estos señalamientos sobre su presunta pertenencia a la organización criminal no forman parte de los delitos por los que fue formalmente vinculado a proceso, que se limitan a la posesión de arma de fuego de uso exclusivo de las fuerzas armadas y la posesión de narcótico con fines de comercio.

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Investigación complementaria y siguientes pasos

Con la vinculación a proceso dictada, el Ministerio Público Federal cuenta ahora con dos meses de plazo para desarrollar la investigación complementaria en el caso. Durante ese periodo deberá reforzar o ampliar los elementos de prueba presentados en la audiencia inicial.

El inmueble donde se realizó el cateo, junto con todos los indicios asegurados, quedó a disposición de la misma autoridad ministerial. Las investigaciones continuarán con el objetivo de determinar si existió la participación de otras personas en los hechos.

Francisco Javier “N” permanece bajo la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa mientras avanza el proceso penal en su contra. Su situación jurídica definitiva deberá resolverse mediante sentencia, por lo que mantiene vigente su presunción de inocencia en tanto no exista una resolución judicial en sentido contrario.

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