México

Procesan a presunto integrante de La Unión Tepito que fue detenido con fentanilo, cocaína y metanfetamina en la colonia Doctores

La captura ocurrió tras un cateo en la colonia Doctores, donde autoridades hallaron drogas, un arma, cartuchos, efectivo y una báscula

Procesan a presunto integrante de La Unión Tepito que fue detenido con fentanilo, cocaína y metanfetamina en la colonia Doctores. FGR
Procesan a presunto integrante de La Unión Tepito que fue detenido con fentanilo, cocaína y metanfetamina en la colonia Doctores. FGR
Guardar

Un juez de control federal vinculó a proceso a Francisco Javier “N”, presunto integrante del grupo delictivo La Unión Tepito por su posible participación en los delitos de posesión de arma de fuego de uso exclusivo de las fuerzas armadas y posesión de narcóticos con fines de comercio.

La Fiscalía General de la República (FGR) presentó el caso ante el juzgador a través del Ministerio Público de la Fiscalía Federal en la Ciudad de México, adscrita a la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR). Los datos de prueba expuestos por la representación federal resultaron contundentes para que el juez fijara la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa y otorgara dos meses de plazo para el desarrollo de la investigación complementaria.

PUBLICIDAD

El operativo y el origen de la denuncia

Un cateo en la colonia Doctores, derivado de una denuncia anónima por movimiento de personas armadas en un domicilio, terminó con la detención de Francisco Javier “N” y el aseguramiento de metanfetamina, cocaína, marihuana, fentanilo y un arma de fuego de uso exclusivo de las fuerzas armadas. Un juez federal ya lo vinculó a proceso con prisión preventiva oficiosa.

La diligencia se ejecutó en días pasados en un domicilio de la colonia Doctores. Participaron elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y de la FGR, mientras que la Guardia Nacional (GN) brindó apoyo en labores de seguridad perimetral.

PUBLICIDAD

Manos de piel oscura sujetas por esposas metálicas detrás de la espalda ante los barrotes de una celda.
Procesan a presunto integrante de La Unión Tepito que fue detenido con fentanilo, cocaína y metanfetamina en la colonia Doctores. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El operativo se originó a partir de una denuncia anónima. En ella se informó que en el inmueble entraban y salían personas armadas, probablemente relacionadas con La Unión Tepito.

Al ejecutar la orden de cateo, los agentes detuvieron a Francisco Javier “N” en el lugar. Junto con él, aseguraron un conjunto de sustancias y objetos que fueron presentados posteriormente como parte de las pruebas del caso.

Sustancias y objetos asegurados durante la diligencia

Entre lo incautado en el domicilio se encuentra clorhidrato de metanfetamina y clorhidrato de cocaína. También se localizó marihuana y tabletas que contienen fentanilo.

Además de los narcóticos, las autoridades aseguraron un arma de fuego y cartuchos correspondientes. Se reportó también el hallazgo de dinero en efectivo y una báscula gramera, comúnmente asociada al fraccionamiento de droga para su venta.

El conjunto de estos indicios fue puesto a disposición del Ministerio Público Federal como parte de la carpeta de investigación abierta contra el detenido.

Presunta relación con La Unión Tepito

Francisco “N” presuntamente participaba en la distribución de drogas dentro de la alcaldía Cuauhtémoc. También es identificado por estos reportes como posible generador de violencia en esa demarcación.

Un hombre con uniforme naranja y cabeza gacha está sentado en un banco dentro de una celda de prisión oscura, vista a través de barrotes metálicos.
Procesan a presunto integrante de La Unión Tepito que fue detenido con fentanilo, cocaína y metanfetamina en la colonia Doctores. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estos señalamientos sobre su presunta pertenencia a la organización criminal no forman parte de los delitos por los que fue formalmente vinculado a proceso, que se limitan a la posesión de arma de fuego de uso exclusivo de las fuerzas armadas y la posesión de narcótico con fines de comercio.

Investigación complementaria y siguientes pasos

Con la vinculación a proceso dictada, el Ministerio Público Federal cuenta ahora con dos meses de plazo para desarrollar la investigación complementaria en el caso. Durante ese periodo deberá reforzar o ampliar los elementos de prueba presentados en la audiencia inicial.

El inmueble donde se realizó el cateo, junto con todos los indicios asegurados, quedó a disposición de la misma autoridad ministerial. Las investigaciones continuarán con el objetivo de determinar si existió la participación de otras personas en los hechos.

Francisco Javier “N” permanece bajo la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa mientras avanza el proceso penal en su contra. Su situación jurídica definitiva deberá resolverse mediante sentencia, por lo que mantiene vigente su presunción de inocencia en tanto no exista una resolución judicial en sentido contrario.

Temas Relacionados

La Unión TepitoCDMXFiscalía General de la RepúblicaFentaniloseguridadmexico-seguridadmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

EN VIVO | Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones viales hoy 2 de septiembre: bloquean la autopista México-Toluca por personas desaparecidas

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer en el Valle de México

EN VIVO | Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones viales hoy 2 de septiembre: bloquean la autopista México-Toluca por personas desaparecidas

Cuántos hijos tenía Jonathan Meléndez, tecladista de Camilo Séptimo asesinado junto a su familia

El compositor mexicano y uno de los fundadores de la banda, murió en un multihomicidio en el municipio de Atizapán de Zaragoza, en el Estado de México

Cuántos hijos tenía Jonathan Meléndez, tecladista de Camilo Séptimo asesinado junto a su familia

Alfredo Adame vuelve a la carga y acusa a Aldo Rendón de fingir su enfermedad para salir de La Casa de los Famosos México

El actor acusó a la producción del reality de inventar la enfermedad de Aldo Rendón para sacarlo del reality por presión de los anunciantes

Alfredo Adame vuelve a la carga y acusa a Aldo Rendón de fingir su enfermedad para salir de La Casa de los Famosos México

Maru Campos explica por qué no asistió al Segundo Informe de Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional

La inasistencia de la gobernadora de Chihuahua generó especulación

Maru Campos explica por qué no asistió al Segundo Informe de Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional

América vs Monterrey EN VIVO: Águilas y Rayados se juegan el último boleto a la final de la Leagues Cup

El ganador del partido se verá las caras frente a León o Toluca, que ya esperan en la otra llave para definir al campeón

América vs Monterrey EN VIVO: Águilas y Rayados se juegan el último boleto a la final de la Leagues Cup
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, crimen y narcotráfico en México hoy 2 de septiembre: atacan al coordinador de Protección Civil de Mazatlán

EN VIVO | Seguridad, crimen y narcotráfico en México hoy 2 de septiembre: atacan al coordinador de Protección Civil de Mazatlán

Quién era Ana Paula, la esposa embarazada del tecladista de Camilo Séptimo y víctima del asesinato múltiple en Atizapán

Desaparición, homicidios y amenazas alcanzan a antiguos integrantes del Cártel Arellano Félix en Tijuana: buscan a exjefe de sicarios

Blindan Mazatlán con 6 mil elementos de seguridad por violencia de Chapos y Mayos

Ataron hasta al perro: así fue el asesinato del tecladista de Camilo Séptimo y su familia en Atizapán

ENTRETENIMIENTO

Cuántos hijos tenía Jonathan Meléndez, tecladista de Camilo Séptimo asesinado junto a su familia

Cuántos hijos tenía Jonathan Meléndez, tecladista de Camilo Séptimo asesinado junto a su familia

Camilo Séptimo emite mensaje tras el asesinato de su tecladista y pide a la Fiscalía esclarecer el crimen

La Casa de los Famosos México 2026 en vivo: arranca la Prueba Semanal

DLD reacciona al asesinato de Jonathan Meléndez, tecladista de Camilo Séptimo

Alfredo Adame vuelve a la carga y acusa a Aldo Rendón de fingir su enfermedad para salir de La Casa de los Famosos México

DEPORTES

Toluca vs León semifinales Leagues Cup EN VIVO: sigue el duelo que definirá al primer finalista

Toluca vs León semifinales Leagues Cup EN VIVO: sigue el duelo que definirá al primer finalista

Sebastián Cáceres dedica emotivo mensaje al América y recuerda sus mejores momentos en México

América vs Monterrey EN VIVO: Águilas y Rayados se juegan el último boleto a la final de la Leagues Cup

Vaquero Navarrete busca su lugar en la historia del boxeo y unificar el título ante O’Shaquie Foster

Esta sería la millonaria baja salarial de Santiago Giménez en el Porto