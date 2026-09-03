México

DLD reacciona al asesinato de Jonathan Meléndez, tecladista de Camilo Séptimo

La banda de rock mexicana lanzó un mensaje tras el trágico fallecimiento de Honas, tecladista de Camilo Séptimo asesinado junto a su familia

DLD reacciona al asesinato de Jonathan Meléndez, tecladista de Camilo Séptimo
DLD reacciona al asesinato de Jonathan Meléndez, tecladista de Camilo Séptimo
Guardar

DLD es de las primeras bandas de rock que se manifiestan públicamente por el fallecimiento de Jonathan Meléndez, tecladista de Camilo Séptimo que fue asesinado junto a su familia durante la noche del martes 1 de septiembre en su departamento en Atizapán de Zaragoza, Estado de México.

La banda mexicana de rock alternativo lanzó un mensaje en sus redes sociales sobre la tragedia que sacudió al mundo de la música mexicana, y se unieron a la pena que embarga a los familiares, amigos y el resto de la banda por el fallecimiento de Honas, como se le conocía al tecladista.

PUBLICIDAD

Aunque no hay postura oficial de Camilo Séptimo y ninguno de los integrantes se ha manifestado al respecto, cuentas como la del Vive Latino y de fans del rock mexicano también dejaron mensajes en redes sociales.

Hombre con gafas de sol sonríe mientras toca varios teclados en un escenario, con gradas vacías de color azul al fondo.
Jonathan Meléndez murió en un multihomicidio en el municipio de Atizapán de Zaragoza (Imagen Ilustrativa Infobae)

DLD lamenta la muerte de Jonathan Meléndez

DLD lamenta la muerte de Jonathan Meléndez y su familia, en el único pronunciamiento confirmado de una banda mexicana tras el asesinato del tecladista de Camilo Séptimo, ocurrido el martes 1 de septiembre en Atizapán de Zaragoza, Estado de México. El grupo de rock alternativo escribió en Facebook: “No tenemos palabras, solo indignación y tristeza por este doloroso suceso que deja una huella en nuestra sociedad y en nuestros corazones, que tú y tu familia tengan mucha luz en su camino querido amigo”.

PUBLICIDAD

Junto a Meléndez murieron su esposa Ana Paula, de 35 años y con cuatro meses de embarazo; su hija de 3 años, y una trabajadora doméstica de 21 años. La Fiscalía General de Justicia del Estado de México detiene a Diego Sebastián “N”, socio del músico en negocios de renta de propiedades por Airbnb, como presunto autor material del multihomicidio.

La banda de rock alternativo se prensentarà en La Maraka con una doble fecha.
La agrupación dio detalles de sus próximos dos conciertos en la CDMX. Crédito: Cuartoscuro.

Siddhartha y Porter evitan pronunciarse públicamente

Colaboradores y músicos cercanos a la banda, entre ellos integrantes de Siddhartha y Porter, evitan hacer declaraciones públicas hasta el cierre de esta nota. La ausencia de pronunciamientos contrasta con la reacción inmediata de DLD, que se dirigió tanto a la familia de Meléndez como a sus “hermanos” de Camilo Séptimo.

La banda tenía programadas fechas de su gira MAPAS

Camilo Séptimo tenía programadas dos fechas en septiembre: el 19 en Ciudad Juárez, en el Auditorio Benito Juárez, y el 26 en Naucalpan, en el Parque Naucalli. La agrupación también tenía previstas presentaciones el 3 de octubre en Nezahualcóyotl y el 10 de octubre en Pachuca.

Hasta el cierre de esta nota, ni la banda ni sus integrantes se pronuncian sobre si estos conciertos siguen en pie o serán pospuestos. Se pide a los interesados estar atentos a las redes sociales oficiales del grupo por si hay algún anuncio al respecto.

Un hombre con gafas de sol toca un teclado en un escenario frente a una pantalla azul con estrellas y parlantes en primer plano.
Jonathan Samuel Meléndez Ochoa, fundador de la banda, fue asesinado en el Estado de México. C (Imagen Ilustrativa Infobae)

La publicación de Camilo Séptimo sobre el fallecimiento de Jonathan Meléndez

La banda sacó un comunicado donde lamentaron el fallecimiento del tecladista Honas, así como de su esposa Ana Paula y su hija Sofía: “Vivirán por siempre en nuestros corazones. Descansen en Paz”, sin dar más detalles sobre lo ocurrido o lo que pasará con los proyectos de Camilo Séptimo.

Temas Relacionados

Camilo SéptimoDLDrockasesinatoMéxicomexico-entretenimientomexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

EN VIVO | Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones viales hoy 2 de septiembre: bloquean la autopista México-Toluca por personas desaparecidas

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer en el Valle de México

EN VIVO | Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones viales hoy 2 de septiembre: bloquean la autopista México-Toluca por personas desaparecidas

Cuántos hijos tenía Jonathan Meléndez, tecladista de Camilo Séptimo asesinado junto a su familia

El compositor mexicano y uno de los fundadores de la banda, murió en un multihomicidio en el municipio de Atizapán de Zaragoza, en el Estado de México

Cuántos hijos tenía Jonathan Meléndez, tecladista de Camilo Séptimo asesinado junto a su familia

Alfredo Adame vuelve a la carga y acusa a Aldo Rendón de fingir su enfermedad para salir de La Casa de los Famosos México

El actor acusó a la producción del reality de inventar la enfermedad de Aldo Rendón para sacarlo del reality por presión de los anunciantes

Alfredo Adame vuelve a la carga y acusa a Aldo Rendón de fingir su enfermedad para salir de La Casa de los Famosos México

Maru Campos explica por qué no asistió al Segundo Informe de Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional

La inasistencia de la gobernadora de Chihuahua generó especulación

Maru Campos explica por qué no asistió al Segundo Informe de Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional

América vs Monterrey EN VIVO: Águilas y Rayados se juegan el último boleto a la final de la Leagues Cup

El ganador del partido se verá las caras frente a León o Toluca, que ya esperan en la otra llave para definir al campeón

América vs Monterrey EN VIVO: Águilas y Rayados se juegan el último boleto a la final de la Leagues Cup
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, crimen y narcotráfico en México hoy 2 de septiembre: atacan al coordinador de Protección Civil de Mazatlán

EN VIVO | Seguridad, crimen y narcotráfico en México hoy 2 de septiembre: atacan al coordinador de Protección Civil de Mazatlán

Quién era Ana Paula, la esposa embarazada del tecladista de Camilo Séptimo y víctima del asesinato múltiple en Atizapán

Desaparición, homicidios y amenazas alcanzan a antiguos integrantes del Cártel Arellano Félix en Tijuana: buscan a exjefe de sicarios

Blindan Mazatlán con 6 mil elementos de seguridad por violencia de Chapos y Mayos

Ataron hasta al perro: así fue el asesinato del tecladista de Camilo Séptimo y su familia en Atizapán

ENTRETENIMIENTO

Camilo Séptimo emite mensaje tras el asesinato de su tecladista y pide a la Fiscalía esclarecer el crimen

Camilo Séptimo emite mensaje tras el asesinato de su tecladista y pide a la Fiscalía esclarecer el crimen

Cuántos hijos tenía Jonathan Meléndez, tecladista de Camilo Séptimo asesinado junto a su familia

Alfredo Adame vuelve a la carga y acusa a Aldo Rendón de fingir su enfermedad para salir de La Casa de los Famosos México

La Casa de los Famosos México 2026 en vivo: arranca la Prueba Semanal

No fue por salud, fans especulan sobre la salida de Aldo Rendón de La Casa de los Famosos México 2026

DEPORTES

Toluca vs León semifinales Leagues Cup EN VIVO: sigue el duelo que definirá al primer finalista

Toluca vs León semifinales Leagues Cup EN VIVO: sigue el duelo que definirá al primer finalista

Sebastián Cáceres dedica emotivo mensaje al América y recuerda sus mejores momentos en México

América vs Monterrey EN VIVO: Águilas y Rayados se juegan el último boleto a la final de la Leagues Cup

Vaquero Navarrete busca su lugar en la historia del boxeo y unificar el título ante O’Shaquie Foster

Esta sería la millonaria baja salarial de Santiago Giménez en el Porto