DLD reacciona al asesinato de Jonathan Meléndez, tecladista de Camilo Séptimo

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DLD es de las primeras bandas de rock que se manifiestan públicamente por el fallecimiento de Jonathan Meléndez, tecladista de Camilo Séptimo que fue asesinado junto a su familia durante la noche del martes 1 de septiembre en su departamento en Atizapán de Zaragoza, Estado de México.

La banda mexicana de rock alternativo lanzó un mensaje en sus redes sociales sobre la tragedia que sacudió al mundo de la música mexicana, y se unieron a la pena que embarga a los familiares, amigos y el resto de la banda por el fallecimiento de Honas, como se le conocía al tecladista.

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Aunque no hay postura oficial de Camilo Séptimo y ninguno de los integrantes se ha manifestado al respecto, cuentas como la del Vive Latino y de fans del rock mexicano también dejaron mensajes en redes sociales.

Jonathan Meléndez murió en un multihomicidio en el municipio de Atizapán de Zaragoza (Imagen Ilustrativa Infobae)

DLD lamenta la muerte de Jonathan Meléndez

DLD lamenta la muerte de Jonathan Meléndez y su familia, en el único pronunciamiento confirmado de una banda mexicana tras el asesinato del tecladista de Camilo Séptimo, ocurrido el martes 1 de septiembre en Atizapán de Zaragoza, Estado de México. El grupo de rock alternativo escribió en Facebook: “No tenemos palabras, solo indignación y tristeza por este doloroso suceso que deja una huella en nuestra sociedad y en nuestros corazones, que tú y tu familia tengan mucha luz en su camino querido amigo”.

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Junto a Meléndez murieron su esposa Ana Paula, de 35 años y con cuatro meses de embarazo; su hija de 3 años, y una trabajadora doméstica de 21 años. La Fiscalía General de Justicia del Estado de México detiene a Diego Sebastián “N”, socio del músico en negocios de renta de propiedades por Airbnb, como presunto autor material del multihomicidio.

La agrupación dio detalles de sus próximos dos conciertos en la CDMX. Crédito: Cuartoscuro.

Siddhartha y Porter evitan pronunciarse públicamente

Colaboradores y músicos cercanos a la banda, entre ellos integrantes de Siddhartha y Porter, evitan hacer declaraciones públicas hasta el cierre de esta nota. La ausencia de pronunciamientos contrasta con la reacción inmediata de DLD, que se dirigió tanto a la familia de Meléndez como a sus “hermanos” de Camilo Séptimo.

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La banda tenía programadas fechas de su gira MAPAS

Camilo Séptimo tenía programadas dos fechas en septiembre: el 19 en Ciudad Juárez, en el Auditorio Benito Juárez, y el 26 en Naucalpan, en el Parque Naucalli. La agrupación también tenía previstas presentaciones el 3 de octubre en Nezahualcóyotl y el 10 de octubre en Pachuca.

Hasta el cierre de esta nota, ni la banda ni sus integrantes se pronuncian sobre si estos conciertos siguen en pie o serán pospuestos. Se pide a los interesados estar atentos a las redes sociales oficiales del grupo por si hay algún anuncio al respecto.

Jonathan Samuel Meléndez Ochoa, fundador de la banda, fue asesinado en el Estado de México. C (Imagen Ilustrativa Infobae)

La publicación de Camilo Séptimo sobre el fallecimiento de Jonathan Meléndez

La banda sacó un comunicado donde lamentaron el fallecimiento del tecladista Honas, así como de su esposa Ana Paula y su hija Sofía: “Vivirán por siempre en nuestros corazones. Descansen en Paz”, sin dar más detalles sobre lo ocurrido o lo que pasará con los proyectos de Camilo Séptimo.

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