Ariadna Montiel se lanza contra Alito Moreno y Vicente Fox por rogar una alianza para la elección de 2027

Ariadna Montiel criticó a Alito Moreno y a Vicente Fox por buscar alianzas rumbo al 2027. (Fotos: redes sociales/Cuartoscuro)

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“Alito anda ahí de rogón con los demás”, así se expresó la dirigente de Morena, Ariadna Montiel, sobre su contrincante político Alejandro “Alito” Moreno Cárdenas, tras darse a conocer que el dirigente del PRI estaría buscando aprovechar la división oficialista en San Luis Potosí para ir en coalición por la gubernatura junto al Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

Durante una conferencia de prensa este 2 de septiembre de 2026, la dirigente morenista despotricó en contra de Alito, y del expresidente Vicente Fox, por intentar buscar aliarse con el Partido Acción Nacional (PAN) y Somos México.

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PRI y PAN irán juntos en 2027, advierte Ariadna Montiel

“En México hay dos partidos, el nuestro (Morena) que trabaja con amor y bienestar para todo México, y todos los que representan al viejo régimen”, reiteró Montiel ante los cuestionamientos de la prensa. Aseguró que las encuestas le dan la razón, ya que “andan más disminuidos y buscan aliarse para ver qué logran”.

Ariadna Montiel se lanza contra Alito Moreno por rogar una alianza con PAN y MC en elección de 2027. (Fotos: redes sociales)

Recalcó que rumbo a las elecciones de 2027, tanto el PAN como el PRI “van a acabar juntos”, ya que tras una visita a Chihuahua, Alito Moreno le volvió a plantear la alianza a Jorge Romero, pese a que éste se ha negado en múltiples ocasiones.

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Recordó los múltiples viajes que ha realizado el dirigente del tricolor a Washington, “se enojaron mucho cuando exhibimos las fotos del PRI en Jalisco, donde había 65 dirigentes y 20 militantes... es lo que es”.

Alito Moreno se lanza contra encuestadora por poner al PRI en desventaja

Luego de que Ariadna Montiel citara los resultados de Enkoll, donde coloca al PRI hasta abajo de las encuestas por “una mala opinión” de la ciudadanía sobre el tricolor, el dirigente tachó que se trata de la “encuestadora favorita del gobierno de Morena”.

Acusó que la perspectiva del oficialismo busca plantear en la opinión pública que Movimiento Ciudadano representa una alternativa, sin embargo, los emecistas se apegan a las propuestas presentadas por Morena.

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Alito Moreno ha pedido en reiteradas ocasiones una alianza con el PAN y MC. (Foto: redes sociales)

“Así se fabrica una percepción artificial. Quieren hacer creer que Movimiento Ciudadano representa una alternativa mientras, en los hechos, su decisión de dividir el voto opositor termina beneficiando a MORENA. Y para eso utilizan encuestas que después se convierten en propaganda, conversación pública y una narrativa diseñada para confundir a la gente. En eso terminan metidos los impuestos de los mexicanos”, sentenció el dirigente del PRI.

Acusó al exdirigente de MC, Dante Delgado, de ser cercano al expresidente Andrés Manuel López Obrador, razón por la que le “facilita” el camino a Morena: “Mientras nosotros trabajamos para construir una oposición capaz de derrotar al régimen, Dante sigue jugando el papel que más le conviene al poder”.

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Alito Moreno busca aliarse con el Verde, el PAN y MC, pero lo descartan

Alito Moreno ha intentado en múltiples ocasiones construir un frente opositor contra Morena rumbo a 2027, cuando estarán en juego 17 gubernaturas, 300 diputaciones federales y más de 20 mil cargos de elección popular. El dirigente nacional del PRI insiste en unir a PAN, MC y hasta el Partido Verde, pero ninguno ha confirmado un acuerdo formal.

En San Luis Potosí, Moreno afirmó que el PRI “tiene relación siempre” con el Partido Verde y busca una coalición “más competitiva” para evitar que Morena gane la gubernatura en 2027. Sin embargo, Morena advirtió que su propia alianza con el Verde en esa entidad se rompería si la senadora con licencia Ruth González busca la candidatura, por las reglas internas contra el nepotismo.

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Alejandro “Alito” Moreno pide que PAN, PRI, MC y la sociedad civil compitan en bloque ante Morena en una elección con 17 gubernaturas, 300 diputaciones federales y más de 20 mil cargos en juego

Jorge Romero anunció desde octubre de 2025 el fin de las alianzas con el PRI y en junio de 2026 insistió en que su partido competirá solo en 2027. Movimiento Ciudadano también advirtió que “va solo, pero no está cerrado”, mientras el escenario más probable apunta a alianzas selectivas y no a una coalición nacional homogénea.