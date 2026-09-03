México

El mejor abono natural para mantener saludable tu cuna de Moisés

Un abono natural, aplicado con medida, puede darle nutrientes sin convertir la maceta en un experimento de laboratorio

Planta Cuna de Moisés en maceta de terracota sobre mesa de madera junto a una ventana. En el fondo, una pared, arte enmarcado, un tapiz y libros apilados.
La planta Cuna de Moisés, reconocida por su follaje verde y flores blancas, se exhibe en una maceta sobre una mesa de madera dentro de un hogar mexicano. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Si tu cuna de Moisés pudiera hablar, probablemente pediría menos drama y un poco de humus de lombriz.

Esta planta, famosa por avisar que tiene sed con hojas caídas, no necesita fórmulas complicadas para verse verde y saludable. Un abono natural, aplicado con medida, puede darle nutrientes sin convertir la maceta en un experimento de laboratorio.

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El secreto está en elegir opciones suaves, evitar excesos y mantener un sustrato que respire. Antes de vaciarle café, cáscaras o cualquier remedio viral, conviene conocer cuál es el fertilizante orgánico que mejor acompaña a esta consentida de interiores en casa.

Una mujer con guantes trasplanta tierra desde una caja etiquetada como humus de lombriz maduro hacia una cesta de mimbre.
Una mujer coloca humus de lombriz maduro depositado en una caja de madera dentro de una cuna de Moisés para preparar un cultivo en el jardín. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El mejor abono natural para mantener saludable tu cuna de Moisés

El mejor abono natural para una cuna de Moisés (Spathiphyllum) es el humus de lombriz maduro. Aporta nutrientes de forma suave y reduce el riesgo de quemar raíces, algo importante porque esta planta resiente el exceso de fertilizante y la acumulación de sales.

Cómo aplicarlo:

  • Pon una capa delgada, de alrededor de 0.5 a 1 cm, sobre el sustrato.
  • Mézclala ligeramente con la tierra superficial, sin lastimar las raíces.
  • Riega después.
  • Repite cada 2 o 3 meses durante primavera y verano. En otoño e invierno, suspende o espacia más la aplicación.

Evita usar directamente restos de café, cáscaras de huevo, estiércol o composta casera sin curar: en una maceta de interior pueden compactar el sustrato, atraer mosquitas o alterar el riego. Si usas composta, que sea totalmente madura, sin olor fuerte y en poca proporción.

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La cuna de Moisés requiere poca fertilización. Si las puntas de las hojas se ponen cafés, conviene revisar primero el agua, el drenaje y el exceso de sales antes de agregar más abono. Las guías de cultivo recomiendan dosis bajas y advierten que sobrefertilizar puede afectar raíces y hojas.

Infografía con ilustraciones de una cuna de Moisés, una pala con abono, una regadera, restos orgánicos tachados y una hoja seca.
Una infografía de Infobae detalla las recomendaciones de dosis, aplicación y prevención de errores para abonar la cuna de Moisés con humus de lombriz. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuidados para mantener saludable tu cuna de Moisés

La cuna de Moisés requiere luz brillante indirecta. Colócala cerca de una ventana con cortina o a cierta distancia de la luz directa. El sol intenso puede quemar sus hojas.

Riega cuando los primeros 2 o 3 centímetros del sustrato estén secos. La tierra debe conservar humedad ligera, pero no quedar encharcada. Usa una maceta con orificios de drenaje y retira el agua acumulada en el plato.

Mantén la planta en un sitio templado, entre 18 y 27 °C. Evita corrientes de aire, cambios bruscos de temperatura y espacios cercanos a aire acondicionado o calefacción.

La humedad ambiental le favorece. Puedes limpiar sus hojas con un paño húmedo cada dos semanas y colocar la maceta sobre una charola con piedras y agua, sin que el fondo toque el líquido.

Aplica humus de lombriz o fertilizante líquido diluido cada 2 o 3 meses durante primavera y verano. No abones si la planta está débil, recién trasplantada o durante los meses fríos.

Quita las hojas amarillas, cafés o secas desde la base con tijeras limpias. Si las puntas se tornan cafés, revisa el riego, la calidad del agua y el exceso de fertilizante.

Trasplántala cada 1 o 2 años, cuando las raíces ocupen toda la maceta. Utiliza un sustrato aireado, con tierra para interior, fibra de coco o turba y perlita.

La cuna de Moisés puede ser tóxica si se mastica. Mantenla fuera del alcance de perros, gatos y niños pequeños.

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