Lo que los especialistas recomiendan desayunar si tienes hígado graso

La alimentación de la mañana influye directamente en el metabolismo hepático, señalan expertos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

Un desayuno para hígado graso debe combinar proteína magra, fibra y grasas saludables, según la Clínica Mayo.

La institución estadounidense recomienda un omelette de un huevo con espinaca, jitomate y queso feta, acompañado de una rebanada de pan multigrano con aguacate y o té sin azúcar.

PUBLICIDAD

La dieta mediterránea es el patrón alimenticio con mayor respaldo para tratar esta condición, de acuerdo con la misma institución.

El omelette con espinaca y aguacate es una de las opciones sugeridas por la Clínica Mayo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Perder entre 5% y 10% del peso corporal mejora el hígado graso. Una reducción de 10% o más se asocia con remisión de la enfermedad en hasta 90% de los pacientes, en alineación con la guía de práctica clínica del IMSS.

La dieta mediterránea es el patrón alimenticio más respaldado

La Clínica Mayo recomienda la dieta mediterránea para pacientes con enfermedad del hígado graso asociada a disfunción metabólica, conocida como MASLD por sus siglas en inglés.

Este patrón prioriza frutas, verduras, proteínas magras y grasas saludables, con un aporte alto de fibra, vitaminas y polifenoles.

La dieta mediterránea prioriza frutas, verduras, proteínas magras y grasas saludables. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La institución establece el método del plato como guía práctica para armar cada comida, incluido el desayuno: la mitad debe llenarse con verduras no almidonadas o frutas, un cuarto con granos integrales, y el cuarto restante con proteína como huevo, pescado o legumbres.

PUBLICIDAD

Además del omelette con espinaca y aguacate, la Clínica Mayo propone avena con frutos rojos y nueces como alternativa de desayuno, siempre con leche descremada o bebida vegetal sin azúcar añadida.

Este patrón alimenticio es rico en fibra, vitaminas y polifenoles que benefician la salud hepática. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La institución agrega una tercera opción: yogur griego natural sin azúcar con semillas de chía, un puñado de nueces picadas y una fruta entera, como manzana, pera o arándanos.

Esta preparación ayuda a variar el aporte de fibra, proteína y grasas saludables sin recurrir a azúcares añadidos ni a cereales industrializados que suelen acompañar al yogur en el supermercado.

El desayuno recomendado prioriza proteína y fibra

Los alimentos con índice glucémico bajo son la base del desayuno ideal para hígado graso, según el Instituto Nacional de la Diabetes y las Enfermedades Digestivas y Renales (NIDDK), parte de los Institutos Nacionales de la Salud de Estados Unidos.

PUBLICIDAD

Esto incluye la mayoría de frutas, verduras y cereales integrales, que afectan menos la glucosa en sangre que el pan blanco, el arroz blanco o las papas.

El control del estilo de vida es central en el tratamiento del hígado graso, según especialistas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El NIDDK recomienda evitar alimentos y bebidas con azúcares simples, en particular la fructosa presente en refrescos endulzados, bebidas deportivas y jugos, incluso los naturales.

El azúcar de mesa se convierte rápidamente en glucosa y fructosa durante la digestión, lo que favorece la acumulación de grasa en el hígado.

La Clínica Mayo propone sustituir grasas saturadas por insaturadas en el desayuno, con fuentes como aceite de oliva, aguacate y frutos secos.

El té es una opción saludable para acompañar el desayuno, siempre que no contenga azúcar añadida. (VisualesIA)

Los huevos y el yogur natural bajo en grasa figuran entre las proteínas recomendadas, junto con té sin azúcar añadida.

Entre los polifenoles que benefician al hígado, la Clínica Mayo menciona el té verde y las nueces, alimentos que pueden incorporarse directamente en el primer tiempo de comida del día.

PUBLICIDAD

Instituciones médicas de México y Estados Unidos coinciden en varios principios para el cuidado hepático. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Reducir pan, pasta y galletas es clave para bajar los triglicéridos

La reducción de carbohidratos que elevan los triglicéridos forma parte del tratamiento contra el hígado graso, según un comunicado del IMSS.

De acuerdo con el comunicado, aproximadamente hasta 78% de los pacientes con obesidad presenta acumulación de grasa en el hígado.

El hígado graso ocurre cuando se acumula grasa en exceso en las células hepáticas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El tratamiento se dirige a modificar el estilo de vida, reducir peso con apoyo nutricional y disminuir el consumo de sopa de pasta, pan y galletas en las comidas del día, alimentos que elevan los triglicéridos.

El instituto también recomienda controlar al paciente diabético para mantener niveles adecuados de glucemia, así como la presión arterial, y reducir o evitar la ingesta de alcohol, que puede estar asociado al desarrollo de hígado graso.

PUBLICIDAD