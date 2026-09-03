México

Jóvenes Construyendo el Futuro 2026: arranca entrega de tarjetas Bienestar a los nuevos beneficiarios

Para recibir la tarjeta es indispensable presentar una identificación oficial vigente

Jóvenes Construyendo el Futuro abrió un nuevo periodo de registros desde el pasado 1 de febrero (Gobierno de México)
La entrega de tarjetas Bienestar para los nuevos aprendices que se registraron al programa Jóvenes Construyendo el Futuro y que iniciaron su capacitación laboral el pasado 1 de septiembre comenzará este jueves. (Gobierno de México)
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La entrega de tarjetas Bienestar para los nuevos aprendices que se registraron al programa Jóvenes Construyendo el Futuro y que iniciaron su capacitación laboral el pasado 1 de septiembre comenzará este jueves.

La dispersión de los plásticos para que los beneficiarios puedan cobrar su apoyo cada mes se llevará a cabo del 3 al 10 de septiembre.

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Para recibir la tarjeta es indispensable presentar una identificación oficial vigente. Se aceptan la credencial para votar con fotografía o el pasaporte.

Cabe señalar que la documentación debe estar vigente al momento de acudir. Sin una identificación oficial, la persona no podrá completar el trámite de entrega.

Detalles de las capacitaciones laborales

Cada organización establece horarios de cinco a ocho horas diarias distribuidos en cinco días semanales, según las necesidades de su actividad. Las personas pueden optar por especializarse en una de las nueve áreas disponibles: Cultura y deportes, Administrativa, Ventas, Servicios, Agropecuarios, Oficios, Industrial, Ciencia y tecnología, y Salud.

Este video explicativo presenta el programa Jóvenes Construyendo el Futuro. Se observa a una joven realizando capacitación con un tutor durante 12 meses. La información exhibida detalla el apoyo económico mensual de 8,480 pesos y los requisitos de edad (18 a 29 años) y situación laboral/académica (no estudiar ni trabajar). También se muestran imágenes de oficinas móviles que brindan apoyo.

Este 2026, cada beneficiario recibe un apoyo económico mensual de 9 mil 582 pesos y seguro médico del IMSS que cubre enfermedades, riesgos de trabajo y maternidad.

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En caso de tener dudas sobre el programa, puedes recibir atención personalizada a través de los canales oficiales del Gobierno de México. Para ello, llama al 800 841 2020 (de lunes a sábado, de 08:00 a 21:00 horas) o marca el 079, disponible las 24 horas, los 7 días de la semana. También puedes utilizar la plataforma digital y acceder al sistema de Oficinas Virtuales para iniciar un reporte y dar seguimiento a tu estatus en línea.

Impacto de Jóvenes Construyendo el Futuro

Jóvenes Construyendo el Futuro ha beneficiado a 3,5 millones de jóvenes desde 2019 mediante capacitación en centros de trabajo de todo México. El programa busca elevar los ingresos de quienes participan y facilitar su incorporación formal al mercado laboral a partir del desarrollo de habilidades.

Joven profesional mexicano en traje oscuro y corbata azul con contorno blanco, posando junto al cartel institucional de 'Jóvenes Construyendo el Futuro'.
Un joven profesional mexicano, vestido de traje, aparece junto al cartel del programa federal Jóvenes Construyendo el Futuro, simbolizando las oportunidades de empleo para la juventud en México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La iniciativa también promueve la integración social a través de jornadas de trabajo comunitario y tareas de recuperación de espacios públicos. Estas actividades vinculan la formación laboral con acciones dirigidas a mejorar los entornos de las comunidades.

El periodo de registro a Jóvenes Construyendo el Futuro comenzará a partir de este 1 de agosto (Gobierno de México)
El periodo de registro a Jóvenes Construyendo el Futuro comenzará a partir de este 1 de agosto (Gobierno de México)

De acuerdo con datos del gobierno, más de 170 mil millones de pesos han sido destinados al respaldo de la incorporación de las juventudes a la vida productiva. Los recursos sostienen la estrategia de capacitación y acompañamiento para los participantes.

El impacto de la política se concentra en la capacitación de jóvenes, el aumento de sus posibilidades de ingreso y el acceso al empleo formal. El programa combina experiencias en centros de trabajo con labores comunitarias, con el objetivo de acercar a las juventudes a la vida productiva y fortalecer su integración social.

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