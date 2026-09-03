Esta es la canción de Camilo Séptimo que los fans están vinculando con el homicidio de su tecladista Jonathan Meléndez

Jonathan Samuel Meléndez. (Instagram - @honasmelendez)

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El homicidio de Jonathan Meléndez, tecladista de Camilo Séptimo, provocó una ola de reacciones entre los seguidores de la agrupación. Tras conocerse los hechos, usuarios de redes sociales comenzaron a compartir videos y mensajes para despedir al músico, expresar su dolor y acompañar a su familia.

También para recordar a las demás personas que fallecieron dentro del penthouse ubicado en Atizapán de Zaragoza, Estado de México.

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En medio de estas publicaciones, los fans recurrieron a una de las canciones de Camilo Séptimo para acompañar la despedida: “Te recuerdo”. El tema comenzó a aparecer en videos y mensajes dedicados a Jonathan, debido a que su letra habla precisamente de la ausencia, la memoria y el dolor que provoca la partida de una persona.

La canción tomó así un significado especialmente doloroso entre quienes siguen a la agrupación. Frases como “Desde que nos dejaste, no levanto el ánimo” y “Te recuerdo, no olvido” fueron retomadas por los seguidores a partir del contexto de la tragedia. La relación entre el tema y el homicidio surge de la interpretación de los fans, mientras “Te recuerdo” se convierte para ellos en una forma de despedir a Jonathan.

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Los fans recurren a una canción de Camilo Séptimo para despedirlo

Jonathan Meléndez compositor y tecladista de la banda Camilo Séptimo. (@honasmelendez)

Tras darse a conocer el homicidio, las redes sociales se llenaron de publicaciones relacionadas con la despedida del tecladista. Entre fotografías, videos y mensajes dirigidos a su familia, algunos seguidores encontraron en la música de la agrupación una manera de expresar lo que provocó su pérdida.

“Te recuerdo” es una de las canciones que los fans están utilizando para acompañar ese adiós. Su temática resulta especialmente dolorosa frente a lo sucedido, pues desde los primeros versos habla de esperar una respuesta de alguien que ya no está.

“Estoy aquí / Esperando tu respuesta”, dice la canción. Después, la letra relata una búsqueda constante de esa persona: “Te busco en cada letra, en cada paso”. Para quienes la están compartiendo, esas palabras funcionan como una expresión de memoria y despedida.

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“Duele más de lo que imaginé”, el verso que impactó a los seguidores

Jonathan Meléndez , productor, compositor y tecladista de Camilo Séptimo, asesinado junto a su familia este martes 1 de septiembre en Atizapán de Zaragoza

La canción también habla de todo aquello que quedó pendiente: “Quise decirte tantas cosas / Y no encontré el momento”. En medio del duelo, el fragmento puede adquirir una carga todavía más profunda para quienes sienten que la pérdida dejó palabras sin pronunciar.

Pero uno de los versos que más llama la atención por su fuerza es: “Siempre dijiste que podía doler / Pero duele más de lo que imaginé”. La frase describe un dolor que rebasa cualquier expectativa y se convirtió en uno de los fragmentos que los seguidores han destacado al relacionar la canción con la tragedia.

El coro continúa con una idea de permanencia después de la muerte: “Te recuerdo, no olvido / Sé que aún estás aquí conmigo, a mi lado”. Es precisamente ese mensaje el que ha llevado a algunos fans a utilizar la canción como acompañamiento para sus publicaciones de despedida.

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“Te recuerdo” adquiere otro significado después de la tragedia

Foto: Facebook / Camilo Séptimo

Hacia el final, la letra expresa: “Te siento en el aire que respiro” y plantea el deseo de tener “un último momento / Para volverte a ver”. El mensaje gira nuevamente alrededor de la nostalgia y de la imposibilidad de recuperar a quien ya se fue.

Por eso, “Te recuerdo” se ha convertido para algunos seguidores en una de las canciones de Camilo Séptimo con las que están despidiendo al tecladista.

No se trata únicamente de compartir una canción: sus versos encontraron un significado particular dentro de las publicaciones que intentan recordar al músico después de la tragedia.