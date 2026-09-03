Aumenta preocupación por servicios de renta de casas y hospedajes: las plataformas con peor y mejor calificación

El músico Jonathan Meléndez, integrante de la banda Camilo Séptimo, posa en un retrato en blanco y negro. (Instagram: @honasmelendez)

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La detención de Diego ‘N’, socio del tecladista de Camilo Séptimo Jonathan Meléndez, aumenta la preocupación por las rentas vacacionales en México: el hombre señalado por el multihomicidio enfrentaba desde julio acusaciones públicas de presunto fraude en casas de descanso, mediante cancelaciones y depósitos no devueltos en Valle de Bravo, Acapulco y Tepoztlán.

El caso vuelve a colocar bajo revisión los mecanismos de reserva de plataformas digitales, los anuncios publicados en redes sociales y los pagos anticipados fuera de aplicaciones. Usuarios buscan identificar qué servicios cuentan con procesos de mediación, perfiles verificables y políticas de reembolso, frente a aquellos que acumulan quejas por cargos, cancelaciones o falta de atención.

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La información disponible sobre las plataformas no integra una clasificación oficial de la Profeco sobre las mejores o peores opciones de hospedaje. Las valoraciones referidas corresponden a experiencias de usuarios, reportes comerciales y criterios de seguridad para realizar una reserva.

Diego ‘N’ enfrentaba denuncias por rentas en Valle de Bravo

Diego ‘N’, de 51 años, fue detenido la mañana de este 2 de septiembre en la carretera México-Toluca, en La Marquesa, municipio de Ocoyoacac. La Fiscalía General de Justicia del Estado de México informó que quedó a disposición del Ministerio Público y fue trasladado a Toluca.

Las autoridades lo señalan por su probable participación en el homicidio de Jonathan Meléndez, tecladista de Camilo Séptimo, así como de la esposa del músico, una menor y una trabajadora de limpieza. Los hechos ocurrieron el 1 de septiembre.

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Tatuaje de Diego Sebastián Rosen en las imágenes de las denuncias y en la foto oficial de su captura. Crédito: Redes Sociales / FGJEM

Un segundo hombre, identificado como Gerardo Cisneros Bejarano, fue capturado horas antes en Tecámac por su probable participación en el mismo caso. El comunicado conjunto fue emitido por la FGJEM, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México.

Versiones periodísticas señalan que Meléndez y Rosen Ferlini mantenían una relación comercial vinculada con casas de renta en Valle de Bravo. La disputa económica entre ambos habría involucrado un monto cercano a 300,000 pesos.

Una publicación de julio reporta un fraude de 500,000 pesos

Una usuaria difundió el 21 de julio de 2026 un mensaje en el grupo de Facebook “Rentas vacacionales en Cuernavaca, Teques y Acapulco”. En la publicación acusó a Rosen Ferlini y a una mujer identificada como su socia de presuntamente defraudar a clientes que buscaban casas de descanso.

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La denunciante afirmó que el monto de su caso rondaba los 500,000 pesos por un hospedaje en Valle de Bravo. Según su relato, la propiedad ofrecida ya no estaba disponible cuando se acercaba la fecha de la reserva.

La cancelación habría ocurrido un día antes de la fecha pactada. La usuaria sostuvo que el dinero entregado no fue devuelto y que el caso no era aislado.

“Estamos en un grupo de más de 11 personas defraudadas”, escribió la denunciante. La publicación no precisa si los presuntos afectados presentaron denuncias formales ante alguna autoridad ni el estado legal de esas acusaciones.

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El mensaje señala que Rosen Ferlini y su presunta socia operaban primero bajo el nombre “+ Relax” y después con la razón social “NOMAD P.M.”. También menciona actividades en Acapulco, Tepoztlán y Valle de Bravo.

La publicación incluyó una captura de un sitio que promovía estancias en esos destinos y una imagen de Rosen Ferlini junto a una mujer. El aviso recomendaba a propietarios y clientes revisar contratos, referencias, depósitos y documentos antes de entregar dinero o inmuebles.

Las plataformas que concentran reclamos de usuarios en buscadores

El hijo de Jonathan Meléndez, tecladista del grupo Camilo Séptimo, rendirá testimonio como testigo dentro de la investigación por un multihomicidio. (Especial Infobae México)

Las plataformas de hospedaje permiten comparar opciones, consultar reseñas y formalizar pagos. El riesgo aumenta cuando la conversación sale de la aplicación y el supuesto anfitrión exige transferencias a cuentas personales, depósitos en efectivo o contacto exclusivo por WhatsApp y redes sociales.

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Entre los servicios con mayor número de cuestionamientos de usuarios aparece Expedia, sobre todo por problemas para solicitar reembolsos, modificar itinerarios y obtener atención directa cuando una reservación presenta fallas.

Booking.com también enfrenta críticas de viajeros por presuntas deficiencias de asistencia ante cancelaciones de última hora, alojamientos distintos a los anunciados y conflictos con anfitriones. La dimensión de su inventario y el número de operaciones hacen que concentre un alto volumen de opiniones y reclamos.

En el caso de Airbnb, las quejas frecuentes se relacionan con tarifas de limpieza, cancelaciones realizadas por anfitriones, condiciones adicionales impuestas antes de la llegada y disputas por reseñas. La plataforma cuenta con mecanismos de reserva y pago interno, pero estos pueden perder eficacia si el cliente acepta acuerdos por fuera del sistema.

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Los anuncios directos en Facebook, Instagram, grupos de compraventa o perfiles sin historial representan un foco de riesgo. Una propiedad con precio muy por debajo del mercado, imágenes repetidas o presión para depositar el mismo día puede alertar sobre una posible estafa.

Las plataformas que ofrecerían mejoresreservas de propiedades, según buscadores como Google

Vrbo es una de las alternativas mejor valoradas por familias y grupos que buscan rentar propiedades completas. Su modelo evita, en la mayoría de los casos, la convivencia con anfitriones dentro del mismo inmueble y concentra la comunicación y los pagos dentro de la aplicación.

Google Vacation Rentals funciona como un comparador de opciones y permite revisar precios entre distintos proveedores. Su utilidad depende de que el usuario confirme que la reserva final se realiza en el sitio oficial de la empresa o del administrador verificado.

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Marriott Homes & Villas y Plum Guide se enfocan en alojamientos de gama alta con filtros de calidad y procesos de selección de propiedades. Estos esquemas pueden reducir el riesgo de anuncios falsos, aunque no sustituyen la revisión de condiciones, políticas de cancelación y datos del anfitrión.

Houfy es otra alternativa mencionada por viajeros que buscan reducir comisiones mediante acuerdos directos. Ese modelo exige una revisión más cuidadosa de la propiedad, los contratos y la identidad de quien recibe el pago.

Jonathan Meléndez, tecladista del grupo Camilo Séptimo, y su familia, fueron asesinados en Atizapán de Zaragoza. (Instagram: camiloseptimomx)

Los pagos fuera de una aplicación elevan el riesgo de fraude

La recomendación central para usuarios es pagar exclusivamente dentro de la plataforma donde se hizo la reserva. Una transferencia bancaria directa puede dejar al cliente sin los mecanismos de mediación, respaldo y devolución que ofrecen algunos servicios digitales.

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También conviene verificar la antigüedad del perfil, el número de reseñas, los comentarios recientes y la ubicación precisa del inmueble. Las fotografías deben coincidir con la descripción, y las condiciones de entrada, salida, depósito y cancelación deben quedar por escrito.

Antes de confirmar una renta, el cliente puede solicitar un contrato, comprobar que la persona administra realmente el inmueble y revisar si el domicilio aparece anunciado con nombres, precios o condiciones distintas en otras páginas. El caso de Valle de Bravo muestra que una publicación atractiva no garantiza que la reserva sea válida.