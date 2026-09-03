México

Claudia Sheinbaum lamenta el asesinato del tecladista de Camilo Séptimo en Edomex: “Se está apoyando a las familias”

La presidenta destacó la detención de dos personas implicadas en el multihomicidio

Sheinbaum Camilo Séptimo
Foto: Captura de pantalla / Instagram
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La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo lamentó el asesinato del tecladista de Camilo Séptimo, Jonathan Meléndez, y su familia en un domicilio ubicado en Atizapán de Zaragoza, Estado de México.

Durante la conferencia de prensa matutina de este jueves, la mandataria expresó que se trató de un hecho “lamentable” y “ muy triste” el multihomicidio del también compositor y productor de la banda, quien falleció junto a su esposa embarazada, su hija de 3 años, su perro, y una joven que trabajaba con ellos, luego de ser atacados a tiros.

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Además, explicó que las familias ya están siendo apoyadas por parte de las autoridades del Estado de México, ya que fue el sitio donde se cometió el crimen la tarde del martes 1 de septiembre.

“Una situación muy triste, lamentable, ya hay detenidos y se conocen también las causas de una disputa que tenía la familia con otra familia. Se está apoyando a las familias por parte del Gobierno del Estado de México y lo que podamos hacer a través de Gobernación”, afirmó.

¿Cómo murieron Jonathan Meléndez y su familia?

Camilo Séptimo
El hijo de 6 años de la pareja sobrevivió al ataque porque se ocultó debajo de la cama mientras se cometía el crimen. Foto: Instagram

El tecladista y compositor de Camilo Séptimo fue asesinado junto a su familia al interior de un departamento del municipio de Atizapán de Zaragoza la tarde del martes 1 de septiembre.

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El multihomicidio se cometió en una torre residencial del fraccionamiento Grand Viure, ubicado en “Bosque Esmeralda”, donde Jonathan Meléndez fue localizado sin vida junto a su familia, su perro, y una joven de 21 años que trabaja en su hogar.

Las autoridades informaron que dos de las víctimas fueron localizadas maniatadas. Ambas junto a la menor de edad tenían impacto de arma de fuego en la cabeza, mientras que la cuarta tenía un disparo en la espalda.

El presunto responsable del crimen y autor intelectual fue un hombre identificado como Diego Sebastián “N”, socio del tecladista y fundador de Camilo Séptimo, quien de acuerdo con reportes ingresó a la torre residencial cerca de las 17:25 horas aprovechando la relación de confianza.

Vista en plano cenital de un hombre con gorra verde, gafas y abrigo dentro de un ascensor con paredes metálicas.
En el interior de un ascensor, mira arriba mientras espera que se habrán las puertas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los datos refieren que la esposa del tecladista, Ana Paula, abrió la puerta cuando el sujeto tocó la puerta, al ingresar la obligó a amarrar y callar a su perro para después atar tanto a ella como a su hija de 3 años de edad; luego les disparó a los tres en la cabeza.

La reconstrucción de los hechos, y compartida por periodistas, señala que la joven de 21 años, Aleyda Romero, escuchó los disparos cuando se encontraba en una de las habitaciones cuidando al hijo de 6 años del compositor, le dijo que esperara en el lugar y, al salir, se encontró con Diego Sebastián “N”.

El sujeto la llevó a otra habitación, donde la amarró y le disparó en la espalda. Luego, esperó a Jonathan Meléndez en la sala, y al arribar, también lo ató y lo atacó a tiros.

Diego Sebastían "N" fue identificado en redes sociales como defraudador. Crédito: FGJEM / Redes Sociales
Diego Sebastían "N" fue identificado en redes sociales como defraudador. Crédito: FGJEM / Redes Sociales

Información extraoficial refiere que el niño de 6 años se ocultó debajo de la cama luego de que salió de la joven del cuarto. Además, se sabe que de manera previa Jonathan Meléndez alertó a uno de sus amigos porque tendría una reunión en su casa con Diego Sebastián “N”, con quien mantenía rencillas previas.

El tecladista le dijo a su amigo que si no volvía a saber de él en un par de horas, tenía que llamar a la policía, y así lo hizo. Esta alerta posibilitó que las autoridades localizaran a la familia, al perro y a Aleyda Romero sin vida, así como al pequeño de 6 años vivo y sin lesiones.

Horas después del crimen fue detenido Diego Sebastián “N” junto a Gerardo “N”, quien fungía como su chofer. Actualmente las autoridades continúan investigando el multihomicidio.

Acusan a Diego Sebastián “N” de fraude

Así lucía la página web de Nomad. (Captura de pantalla)
Así lucía la página web de Nomad. (Captura de pantalla)

Aunque se desconoce el motivo de los problemas que mantenían, ambos compartían un negocio de renta de inmuebles de lujo en Valle de Bravo, lo que tras el crimen destapó acusaciones en contra de Diego Sebastián “N” por presuntamente operar un esquema de fraude.

Desde el mes de julio pasado, usuarios en redes sociales lo señalaron, junto con su esposa, de presuntamente operar un esquema de fraude que habría dejado daños económicos a más de 11 personas en distintos destinos turísticos del país.

Un testimonio recogido por el periodista Juan Pablo Pérez Díaz de Radio Fórmula señaló que la pareja operaba primero bajo el nombre “+Relax”, cuenta que habría sido cerrada tras una denuncia previa y, posteriormente, crearon “Nomad”, con la que se está relacionando a Jonathan Meléndez.

Explicó que su familia reunió 400 mil pesos para rentar una villa en Acapulco y celebrar el cumpleaños de su abuelo, pero les pidieron pagar todo antes de entrar. Luego de entregar el dinero, la comunicación se cortó un día antes de la fecha reservada, por lo que perdieron todo contacto y la casa ofrecida se había eliminado de la cuenta sin devolverles el dinero.

En redes sociales, la denunciante compartió fotografías del ahora señalado como asesino. Crédito: Redes Sociales
En redes sociales, la denunciante compartió fotografías del ahora señalado como asesino. Crédito: Redes Sociales

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