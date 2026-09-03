México

Regreso de Enrique Inzunza al Senado es prueba de ‘autonomía’, señala Sheinbaum: “Cada quien es responsable de sus actos”

La mandataria señaló que cada institución es autónoma, sin embargo, reiteró que ya ha brindado su opinión sobre el caso anteriormente

REUTERS/Luis Cortes
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La presidenta Claudia Sheinbaum reiteró su postura sobre el regreso del senador Enrique Inzunza, luego de haber sido acusado por Estados Unidos, junto con Rubén Rocha Moya y otros funcionarios mexicanos, de tener presuntos vínculos con el crimen organizado.

“Cada quien es responsable de sus actos y de lo que decide”, reiteró la mandataria desde su conferencia de prensa matutina de este jueves 3 de septiembre.

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Ante el cuestionamiento sobre la reincorporación de Enrique Inzunza al Senado, Claudia Sheinbaum puntualizó que ya ha manifestado en varias ocasiones su opinión sobre la pertinencia de que personas en determinadas circunstancias ocupen cargos públicos. Sin embargo, enfatizó que la decisión final corresponde al propio legislador.

“Creo que he contestado como tres veces esa pregunta. Ya hablamos mucho de ello”, dijo. Señaló que, aunque en el pasado se le ha criticado por supuestamente centralizar las decisiones, el caso de Inzunza evidencia que cada senador actúa bajo su propio criterio.

“Cada senador y cada diputado toman por conciencia la decisión de su voto. Entonces, cada quien es responsable y se respeta la autonomía de las instituciones”, destacó la mandataria.

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Señala críticas a su gobierno por acusarla de autoritarismo

La presidenta Claudia Sheinbaum mencionó las críticas que ha recibido su gobierno, acusándola de autoritaria y de que ya no hay instituciones independientes, en un contexto en el que, según señaló, ahora se demuestra que todos tienen autonomía. Recordó las críticas sobre la supuesta injerencia de la presidencia en el poder judicial y el Congreso, y cómo estas interpretaciones han cambiado con el tiempo, desde que es autoritaria hasta que es el expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) quien gobierna.

“Primero, que yo era una autoritaria, que yo decidía todo, que la presidenta decide lo que pasa en cualquier rincón de nuestro país, que si el poder judicial ya no es autónomo, que la presidenta toma decisiones en el poder judicial, que si el Congreso hace exactamente lo que dice la presidenta, que si los gobernadores... Esa era la interpretación. Ahora: no, la presidenta no gobierna. En realidad, gobiernan desde Palenque. Siguiente interpretación: la presidenta está nerviosa. Bueno, hasta me inventaron que me dio una crisis de nervios antes de entrar”, comentó, entre risas.

La mandataria puntualizó que, si bien define la política pública y coordina al gabinete, cada gobernador y cada legislador son autónomos en sus decisiones. “Por supuesto que soy presidenta de la República y decido la política pública y coordino al gabinete y definimos el avance. Pero cada gobernador es autónomo en su estado, cada senador y cada diputado toman por conciencia la decisión de su voto”, afirmó.

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