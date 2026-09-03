México

Lupita TikTok responde a noticia falsa sobre su supuesto fallecimiento: “Estoy muy molesta”

La influencer mexicana relató que recibió llamadas de personas cercanas luego de ver la publicación falsa en redes, y pidió que dejaran de asustar a su comunidad con información inventada

Lupita TikTok responde a rumores de su supuesta muerte (Instagram)

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La influencer mexicana Lupita TikTok salió al paso de una noticia falsa sobre su propia muerte que comenzó a circular en redes sociales. La creadora de contenido señaló a la revista TV Notas como el medio que publicó la información.

A través de un video, la influencer expresó enojo y tristeza por la situación y aseguró que goza de buena salud.

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Las palabras de Lupita para desmentir su muerte

Una mujer con cabello largo y broches de flores en el cabello está sentada en el interior de un automóvil
“No se me hace justo que inventen esas cosas que no son”, afirmó la influencer sobre la información difundida. “Yo sí estoy viva, tengo salud, tengo todo”, aseguró. (Captura de pantalla/Lupita TikTok: Redes sociales)

“Estoy muy enojada, chicos, muy triste”, dijo Lupita al inicio de su mensaje. “Esa noticia nada que ver de TV Notas, nada que ver con esas noticias”, agregó.

“No se me hace justo que inventen esas cosas que no son”, afirmó la influencer sobre la información difundida. “Yo sí estoy viva, tengo salud, tengo todo”, aseguró.

También cuestionó los motivos detrás de la publicación. “¿Por qué ponen esos nomás que no son?”, preguntó en el video.

Origen del rumor sobre su fallecimiento

Fotografía en blanco y negro de una mujer realizando la forma de un corazón con las manos, con textos informativos en color rojo y amarillo
Villalobos atribuyó la difusión de la noticia a la revista TV Notas, medio que, según su versión, retomó la información sin verificarla. (Captura de pantalla/Lupita TikTok: Redes sociales)

El rumor comenzó en la red social X, cuando un usuario identificado como Aspergillus Niger publicó que Villalobos había fallecido, sin presentar pruebas ni fuentes que respaldaran la afirmación.

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La publicación se replicó luego en TikTok, plataforma donde la influencer concentra la mayor parte de su comunidad, de más de un millón de seguidores.

Villalobos atribuyó la difusión de la noticia a la revista TV Notas, medio que, según su versión, retomó la información sin verificarla.

El rumor alcanzó a su círculo cercano

La influencer relató que el impacto del rumor no se limitó a las redes sociales, sino que llegó hasta las personas más cercanas a ella. “No se me hace justo que estén asustando a mis fans, a mi familia, mis amigos”, expresó.

Contó además que varias personas de su entorno se comunicaron con ella tras enterarse de la información falsa. “Ya me marcaron, de hecho, unos que yo tengo de mis amigos, que nada que ver”, relató.

Al cierre de su mensaje, reconoció el efecto emocional que tuvo la situación. “Ya me puse triste, ando muy, muy triste, que vi esa nota, nada que ver”, concluyó.

Quién es Lupita TikTok

Lupita TikTok
Su despegue como creadora de contenido llegó tras participar en el programa “Adrián Marcelo Presenta”. Frases como “te la voy a cobrar” se viralizaron en forma de memes y audios reproducidos miles de veces en TikTok.(Facebook Lupita TikTok)

Guadalupe tiene 22 años y es originaria de Monterrey, Nuevo León. Antes de volverse conocida en redes sociales, trabajaba en un depósito de cervezas y, según ha relatado, sufría de bullying por su estatura.

Su despegue como creadora de contenido llegó tras participar en el programa “Adrián Marcelo Presenta”. Frases como “te la voy a cobrar” se viralizaron en forma de memes y audios reproducidos miles de veces en TikTok.

A partir de ese momento consolidó su presencia en redes, donde comparte su vida cotidiana. Actualmente suma más de un millón de seguidores en TikTok y más de 300 mil en Instagram.

También incursionó en la música con el lanzamiento de la canción “Como me Goofy”, un tema de reguetón que generó reacciones divididas pero también se viralizó en la plataforma.

El creador de contenido reveló en su podcast que comparten mensajes con Gala.
Su despegue como creadora de contenido llegó tras participar en el programa “Adrián Marcelo Presenta”. (YT: @hermanosdelechemx)

La hospitalización de su hija, un antecedente de controversia

Lupita TikTok
La información fue confirmada en su momento por Mariana Rodríguez, titular de la organización AMAR y presidenta del Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Capullos. (Facebook Lupita TikTok / @marianardzcantu)

En abril de 2025, Villalobos ya había sido noticia por la hospitalización de su hija recién nacida en Monterrey. La menor ingresó a un sanatorio con signos de deshidratación.

La información fue confirmada en su momento por Mariana Rodríguez, titular de la organización AMAR y presidenta del Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Capullos.

El episodio generó opiniones divididas en redes sociales sobre la capacidad de la influencer para ejercer la maternidad, en un debate que incluyó posturas a favor y en contra.

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