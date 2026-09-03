México

Criptomonedas y disputa económica: la principal hipótesis por el multihomicidio del tecladista de Camilo Séptimo

La Fiscalía mexiquense detuvo a dos hombres, uno de ellos socio de Jonathan Meléndez; autoridades investigan si el ataque estuvo relacionado con un intento de robo de dinero y activos digitales

Hombre con gafas de sol sonríe mientras toca varios teclados en un escenario, con gradas vacías de color azul al fondo.
Jonathan Meléndez, tecladista y fundador de Camilo Séptimo, fue asesinado junto con su familia en un departamento de Atizapán de Zaragoza. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El robo de dinero en efectivo y activos digitales se perfila como una de las principales líneas de investigación en el asesinato de Jonathan Samuel Meléndez Ochoa, tecladista, compositor y uno de los fundadores de Camilo Séptimo, así como de su familia, ocurrido en un exclusivo complejo residencial de Atizapán de Zaragoza, Estado de México.

Por el multihomicidio, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) informó sobre la detención de dos hombres identificados como Gerardo “N” y Diego Sebastián “N”. Este último habría sido socio del músico y es señalado como probable participante en el homicidio múltiple.

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De acuerdo con fuentes citadas en reportes sobre el caso, la principal hipótesis apunta a que Diego Sebastián “N” habría acudido al domicilio de Meléndez porque presuntamente sabía que contaba con dinero en efectivo y recursos digitales. El sospechoso habría aprovechado la relación de confianza con el músico para ingresar al departamento.

Los hechos ocurrieron el martes 1 de septiembre, entre aproximadamente las 17:30 y las 19:40 horas, en un departamento del fraccionamiento Grand Viure, en la zona de Bosque Esmeralda. Cámaras de seguridad del complejo habrían captado a Diego Sebastián “N” cuando abordó el elevador para dirigirse al domicilio.

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Un socio, en el centro de las investigaciones

La relación entre el músico y uno de los detenidos es uno de los elementos que la Fiscalía busca esclarecer para reconstruir lo ocurrido dentro del inmueble.

La Fiscalía del Estado de México confirmó las detenciones
La Fiscalía del Estado de México confirmó las detenciones (x / Fiscalía Edoméx)

Los primeros reportes señalan que no había señales de que las puertas del departamento hubieran sido forzadas, lo que es consistente con la posibilidad de que el agresor hubiera ingresado con autorización o aprovechando su vínculo con la víctima.

Dentro del inmueble fueron localizados sin vida Jonathan Meléndez; su esposa, de 35 años y cuatro meses de embarazo; la hija de ambos, de tres años, y una joven de 21 años que trabajaba para la familia.

La Fiscalía informó que tres de las víctimas presentaban un impacto de bala en la cabeza y estaban maniatadas, mientras que la cuarta recibió disparos en la espalda. La mascota de la familia también fue asesinada.

En el departamento se encontraba además el hijo del músico, de seis años, quien sobrevivió y fue localizado sin huellas de violencia.

Otra de las líneas que han surgido en las primeras horas de la investigación está relacionada con un presunto conflicto económico entre Jonathan Meléndez y su socio.

Fotografía en blanco y negro de un hombre con barba, bigote y cabello corto oscuro que mira hacia un costado sobre un fondo negro
El músico Jonathan Meléndez fue localizado sin vida en un departamento de Zona Esmeralda junto con otras tres víctimas. (Instagram: @honasmelendez)

De acuerdo con una versión difundida por el periodista Carlos Jiménez, entre ambos habría existido un problema relacionado con 300 mil pesos, que presuntamente habría generado una discusión durante el encuentro. Sin embargo, esta versión no ha sido confirmada oficialmente por la Fiscalía mexiquense como el móvil del multihomicidio.

También se ha reportado que, antes de acudir a la reunión, Jonathan habría advertido a un amigo que se encontraría con un socio con quien mantenía problemas y que, en caso de que dejara de tener noticias suyas, acudiera ante las autoridades.

Dos detenidos tras el multihomicidio

Después de que se descubrieron los cuerpos, autoridades mexiquenses, capitalinas y federales desplegaron un operativo que derivó en la captura de Diego Sebastián “N” y Gerardo “N”.

La Fiscalía identificó a Diego Sebastián como socio de Jonathan y probable participante en los homicidios. Gerardo “N”, por su parte, también permanece bajo investigación para establecer su posible intervención.

Según la versión difundida por Carlos Jiménez, Gerardo “N” habría ayudado a Diego Sebastián “N” a abandonar el lugar después del ataque. Corresponderá al Ministerio Público determinar si esa participación puede ser acreditada y establecer las responsabilidades individuales.

Un hombre con gafas de sol toca un teclado en un escenario frente a una pantalla azul con estrellas y parlantes en primer plano.
La Fiscalía del Estado de México investiga un posible robo como una de las principales líneas en el multihomicidio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El crimen provocó una fuerte reacción entre seguidores de Camilo Séptimo, agrupación integrada también por Manuel Mendoza y Erik Vázquez. La banda despidió públicamente a su fundador y tecladista mediante un mensaje difundido en redes sociales.

“Lo recordaremos siempre con inmenso amor y gratitud”, expresó el grupo, al destacar la vida, música y trayectoria de Meléndez.

El músico tenía 38 años y permanecía activo profesionalmente. En mayo de 2026 había participado en el lanzamiento de MAPAS II, uno de los trabajos más recientes de la agrupación.

Por ahora, la FGJEM mantiene abiertas las investigaciones para determinar qué ocurrió dentro del departamento, establecer el móvil y definir la responsabilidad de los dos detenidos. Aunque el posible robo de dinero y activos digitales, así como un presunto conflicto económico, forman parte de las hipótesis, la autoridad ministerial aún deberá establecer oficialmente qué provocó el ataque que terminó con la vida del músico y de otras tres personas.

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