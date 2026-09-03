Eugenio Derbez y Salma Hayek, dos de los mexicanos con más proyección internacional, cumplieron años con agenda llena

Salma Hayek posa en un pasillo con un vestido negro mientras Eugenio Derbez graba un video en una plaza pública en Montevideo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Eugenio Derbez y Salma Hayek, dos de los actores mexicanos con mayor proyección internacional, cumplieron años este 2 de septiembre en medio de una agenda cargada de estrenos y rodajes.

Derbez llegó a los 65 años y Hayek a los 60, ambos con múltiples producciones en curso entre cine, series y plataformas de streaming.

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El actor Eugenio Derbez habla de su cumpleaños (@ederbez/Redes sociales)

El mismo día, dos trayectorias en expansión

La coincidencia de fecha de nacimiento reúne a dos figuras que, después de décadas de carrera, atraviesan un momento de renovación profesional. Derbez explora registros dramáticos alejados de la comedia que lo hizo popular, mientras Hayek combina proyectos con directores de Hollywood y un regreso a sus raíces mexicanas.

Eugenio Derbez cumplió 65 años este 2 de septiembre de 2026 y Salma Hayek llegó a los 60 el mismo día. Ambos actores mexicanos atraviesan una etapa de expansión internacional, con series, películas y proyectos de producción propia en marcha de forma simultánea.

Derbez y su giro hacia el drama

La serie fue creada y escrita por Daniel Krauze, cuenta con Pedro Alonso en el reparto y está inspirada en una investigación periodística. Con este papel, Derbez asume uno de sus personajes dramáticos más exigentes. (Prime Video/Redes Sociales)

Uno de los proyectos que marca esta nueva etapa de Derbez es “El juicio”, serie de Prime Video que se estrenará el 11 de septiembre. En la producción interpreta a un padre que busca justicia después de que su hija adolescente es víctima de una agresión sexual, mientras enfrenta un sistema marcado por la impunidad.

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La serie fue creada y escrita por Daniel Krauze, cuenta con Pedro Alonso en el reparto y está inspirada en una investigación periodística. Con este papel, Derbez asume uno de sus personajes dramáticos más exigentes.

La exploración de nuevos registros continúa en el cine. Derbez protagoniza junto a Eva Longoria la película “Marcelo en el Mundo Real”, dirigida por Lucía Puenzo y actualmente en rodaje en Uruguay y Boston.

La historia sigue a un joven con trastorno del espectro autista durante la transición de un entorno de educación especial al mundo laboral convencional. La cinta adapta la novela homónima de Francisco X. Stork.

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Studio DRBZ, el sello familiar de Derbez

La iniciativa incluye la participación de Alessandra Rosaldo y de sus hijos Aislinn, Vadhir y José Eduardo en distintos proyectos. REUTERS/Caroline Brehman

Además de actuar, Derbez fortaleció su papel como productor y creador de contenidos con la creación de Studio DRBZ.

La iniciativa incluye la participación de Alessandra Rosaldo y de sus hijos Aislinn, Vadhir y José Eduardo en distintos proyectos.

Hayek, entre Angelina Jolie y Adam Sandler

Salma Hayek se prepara para el estreno de “Without Blood”, película escrita y dirigida por su amiga Angelina Jolie Archivo/EFE/EPA/CAROLINE BREHMAN

Salma Hayek se prepara para el estreno de “Without Blood”, película escrita y dirigida por su amiga Angelina Jolie, con llegada a salas de Estados Unidos el 18 de septiembre. La cinta adapta la novela de Alessandro Baricco y también integra a Demián Bichir y Juan Minujín en el reparto.

En la producción, Hayek interpreta a Nina, una mujer que carga el peso del asesinato de su familia ocurrido décadas atrás durante un conflicto que la película no identifica con precisión. La actriz había comentado en entrevistas previas que dudó en aceptar el papel y que fue la insistencia de Jolie la que la convenció.

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En paralelo, Hayek retomó el papel de Roxanne en “Son como niños 3” (Grown Ups 3), trece años después de la segunda entrega de la franquicia. La producción de Netflix reúne nuevamente a Adam Sandler, Kevin James, Chris Rock, David Spade y Rob Schneider, con rodaje en marcha en Nueva Jersey.

El guion fue escrito por Sandler junto con Tim Herlihy y la dirección quedó a cargo de Kyle Newacheck. Netflix no anunció todavía la fecha de estreno de la película.

El regreso de Hayek a México y su debut como abuela

La actriz veracruzana subrayó la visión de la presidenta de México, resaltando cómo comprendió de inmediato la importancia de la inyección económica que representa para el país. (Presidencia)

En enero de 2026, Hayek comenzó el rodaje de un largometraje en Jalcomulco, Veracruz, su estado natal, cuyo argumento permanece confidencial. En febrero presentó el proyecto junto a la presidenta Claudia Sheinbaum en el Palacio Nacional y lo describió como una “carta de amor a México”.

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La actriz señaló que en el pasado no pudo filmar en territorio mexicano porque los apoyos disponibles exigían rodar en el extranjero. La producción se apoya en un nuevo paquete de incentivos fiscales para la industria audiovisual impulsado por el gobierno federal.

A la actividad profesional se sumó una noticia familiar. El 12 de julio de 2026 nació François, hijo de su hijastro François Pinault Jr. y su esposa Lara Cosima Henckel von Donnersmarck, con lo que Hayek se convirtió en abuela por primera vez.