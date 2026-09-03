Pádel, jardines y vigilancia 24 horas: el exclusivo fraccionamiento donde mataron al tecladista de Camilo Séptimo

El fraccionamiento Grand Viure, en Bosque Esmeralda, Atizapán de Zaragoza, permanece resguardado por elementos de la policía municipal tras el multihomicidio del 1 de septiembre de 2026. Crédito: Especial

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Tres unidades de la policía municipal custodian desde ayer los accesos del fraccionamiento Grand Viure, un desarrollo residencial privado de Bosque Esmeralda, en Atizapán de Zaragoza, que hasta hace 48 horas era conocido por sus torres de departamentos valuados en más de 10 millones de pesos y sus cuatro barreras de acceso controlado como una de las zonas con más plusvalía en la capital del país. Hoy su nombre figura en los titulares por otra razón: fue en uno de sus penthouses donde Jonathan Samuel Meléndez Ochoa, tecladista y cofundador de Camilo Séptimo, fue asesinado a balazos por cuentas pendientes.

Junto al músico de 38 años murieron su esposa Ana Paola Barragán, con cuatro meses de embarazo, su hija de tres años y una trabajadora del hogar de 21 años. La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) atribuye el multihomicidio a Diego Sebastián “N”, socio comercial de Meléndez que ingresó al domicilio con el consentimiento de la familia entre las 17:30 y las 19:40 horas de ese día.

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Un niño de seis años, hijo del músico, fue el único sobreviviente tras ocultarse bajo las cobijas de su cama durante el ataque. Las autoridades lo rescataron ileso a las 23:50 horas y lo entregaron a familiares, mientras un operativo coordinado entre la FGJEM, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México derivó en la detención de Diego Sebastián “N” y de Gerardo “N” en menos de 12 horas.

El fraccionamiento Grand Viure, en Bosque Esmeralda, Atizapán de Zaragoza, permanece resguardado por elementos de la policía municipal tras el multihomicidio del tecladista de Camilo Séptimo. Crédito: Especial

Grand Viure: amenidades de alto nivel en Bosque Esmeralda, Atizapán de Zaragoza

El fraccionamiento Grand Viure es un desarrollo residencial privado ubicado en Bosque Esmeralda, una de las zonas de mayor plusvalía del municipio de Atizapán de Zaragoza. El complejo se integra por torres de departamentos rodeadas de áreas verdes y ofrece un perfil dirigido a un segmento de alto poder adquisitivo, según publicaciones inmobiliarias consultadas por Ovaciones.

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Entre sus amenidades destacan un gimnasio con vestidores y vapor, una cancha de pádel, jardines con asadores y áreas de juegos infantiles. El desarrollo también dispone de zona para mascotas, salones para eventos, un salón lounge, una ludoteca y espacios de coworking con business center, de acuerdo con la misma fuente.

Las publicaciones inmobiliarias mencionan además una pista de jogging y aproximadamente 17,000 metros cuadrados de jardines. Algunos anuncios señalan también una cancha de tenis adicional a la de pádel, aunque no todos los registros coinciden en ese punto.

El fraccionamiento Grand Viure cuenta con aproximadamente 17,000 metros cuadrados de áreas verdes entre sus torres residenciales, una de las amenidades que distinguen al desarrollo en Bosque Esmeralda. Crédito: Inmuebles24

El complejo cuenta con acceso controlado, vigilancia las 24 horas, circuito cerrado de televisión y perímetro electrificado. Un registro inmobiliario describe cuatro barreras independientes de acceso y sistemas de circuito cerrado tanto en la entrada principal como en los accesos a cada torre, según Ovaciones.

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Los edificios tienen elevadores con acceso directo a los departamentos, estacionamientos techados y lugares para visitantes. Los inmuebles anunciados dentro de Grand Viure tienen superficies de entre 220 y 227 metros cuadrados, con tres recámaras, baños privados, terrazas, cuarto de servicio y tres cajones de estacionamiento, de acuerdo con las mismas publicaciones.

La ubicación del fraccionamiento ofrece cercanía con centros comerciales, restaurantes, colegios y las principales vías de comunicación que conectan con Atizapán, Lomas Verdes y la Autopista Chamapa. Los departamentos dentro del desarrollo están valuados en más de 10 millones de pesos, según fuentes de compra y venta de inmuebles.

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Las canchas son una de las amenidades del fraccionamiento Grand Viure, un desarrollo residencial privado orientado a un segmento de alto poder adquisitivo en Atizapán de Zaragoza. Crédito: Inmuebles24

Tras el multihomicidio, la página oficial de Grand Viure —donde el desarrollo se promocionaba como un espacio con vistas panorámicas que ofrece “todo lo necesario para que tú y tu familia disfruten de una vida tranquila”— dejó de estar disponible en internet. Al exterior del fraccionamiento, tres unidades de la policía municipal permanecen en los accesos con un discreto despliegue de seguridad.

El penthouse de Jonathan Meléndez: varios baños, sala de televisión y acceso por elevador

El departamento donde vivía el músico era un penthouse ubicado en una de las torres residenciales de Grand Viure. El periodista Carlos Jiménez, conductor del programa C4 en Alerta, obtuvo imágenes exclusivas del interior del inmueble que documentaron la escena.

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El penthouse tenía varios niveles. El acceso a una sala de televisión se realizaba por unas escaleras que conducían a una estancia con sillón individual, silla infantil, juguetero y una mesa de dos niveles, de acuerdo con las imágenes difundidas por el mismo medio.

La habitación principal contaba con su propio baño, una ventana al exterior y una cama. En ese cuarto fue hallado el cuerpo del músico a un costado de la cama con las piernas amarradas con cinta.

En planta baja había otro cuarto, al que se accedía desde la estancia principal, donde se encontraban sillones y plantas de decoración. Ese espacio fue donde las autoridades hallaron el cuerpo de la trabajadora del hogar, de acuerdo con el mismo recorrido documentado por C4 en Alerta.

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El penthouse tenía al menos otros dos baños adicionales en los pasillos, además de una habitación con cama, teclado y escritorio con computadora, que era el cuarto del niño de seis años que sobrevivió al ataque. La sala del penthouse fue hallada con muebles desacomodados y una mesa volcada, señal de que uno de los presuntos agresores permaneció en el lugar para saquear el inmueble y buscar dinero.

El gimnasio con vestidores y área de vapor es una de las amenidades del fraccionamiento Grand Viure, un desarrollo residencial privado orientado a un segmento de alto poder adquisitivo en Atizapán de Zaragoza. Crédito: Inmubles24

Diego Sebastián “N”, socio argentino del músico, detenido como presunto autor del multihomicidio del 1 de septiembre

La tarde del lunes 1 de septiembre, Jonathan Meléndez jugaba pádel en las instalaciones del fraccionamiento con un conocido. Al terminar, le advirtió que se reuniría con su socio y le pidió que, si en 30 minutos no tenía noticias de él y su familia, llamara a las autoridades, según la cronología reconstruida por medios locales.

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El periodista Antonio Nieto documentó en sus redes sociales que el músico le había dicho a su amigo Freddy que si por la noche no contestaba, lo reportara a las autoridades, porque se vería con Diego, “con quien ya sabes que traigo unos pedos”. Esa advertencia resultó decisiva para el hallazgo de los cuerpos.

Diego Sebastián “N”, de origen argentino y socio comercial del artista, ingresó al departamento con el consentimiento de la familia al amparo de la confianza que le daba su relación de negocios previa. Según La Silla Rota, presuntamente amagó de inmediato con una pistola a Ana Paola, que tenía cinco meses de gestación, y a la hija de tres años, y exigió que amarraran al perro de la familia, un Golden Retriever, para que no ladrara.

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Diego Sebastián "N" y su esposa habrían defraudado con 400 mil pesos a otra víctima, en medio del caso del multihomicidio de la familia de Jonathan Meléndez. (Captura de pantalla)

El crimen ocurrió entre las 17:30 y las 19:40 horas, según la cronología integrada por la FGJEM. Cerca de la medianoche, vecinos de la torre alertaron a la policía municipal por gritos y detonaciones. Los agentes ingresaron al inmueble a las 23:50 horas y hallaron cuatro cuerpos sin vida, además del perro de la familia, también muerto y maniatado.

La Fiscalía informó que “dos de las víctimas fueron localizadas maniatadas, ambas, y la menor con impacto de arma de fuego en extremidad cefálica, en tanto que la cuarta víctima presentó impacto de arma de fuego en la espalda”. Las cerraduras del departamento no presentaban señales de haber sido forzadas, lo que llevó a las autoridades a presumir desde el inicio que las víctimas conocían a sus agresores.

Uno de los presuntos agresores permaneció en el penthouse después del crimen para saquear el inmueble. Cuando los guardias del edificio tocaron la puerta para verificar que todo estuviera bien, el sujeto les respondió que no podía salir, lo que motivó el regreso posterior con policías.

El hijo de Jonathan Meléndez, tecladista del grupo Camilo Séptimo, rendirá testimonio como testigo dentro de la investigación por un multihomicidio. (Especial Infobae México)

Las autoridades rastrearon a los sospechosos a través de cámaras de seguridad desde Atizapán hasta la Ciudad de México, a más de 20 kilómetros de distancia. Diego Sebastián “N” y Gerardo “N” fueron detenidos en la zona de La Marquesa en un operativo coordinado entre la FGJEM, la SSPC y la SSC de la Ciudad de México, según confirmó La Silla Rota. Gerardo “N” declaró a los policías que no sabía que Diego cometería el crimen: “Solo me dijo que íbamos a ir por una lanota”.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, destacó la actuación de las instituciones: “Ante un crimen de esta gravedad, las instituciones actuaron de manera inmediata y coordinada. Los dos probables responsables ya están detenidos y serán puestos a disposición de la justicia”, dijo a la prensa.

Jonathan Meléndez, conocido como “Honas”, fue uno de los tres fundadores de Camilo Séptimo en 2013

Jonathan Samuel Meléndez Ochoa nació el 7 de abril de 1988 en la Ciudad de México y era conocido en el mundo musical como Honas. Fue uno de los tres fundadores de Camilo Séptimo junto a Manuel Mendoza, Coe, y Erick Vázquez, según documentó Infobae.

Jonathan Meléndez, tecladista del grupo Camilo Séptimo, y su familia, fueron asesinados en Atizapán de Zaragoza. (Instagram: camiloseptimomx)

La banda fundó su proyecto en 2013 y se posicionó en la industria con el álbum Óleos, caracterizado por sonidos futuristas construidos sobre sintetizadores, guitarras y atmósferas electrónicas. El grupo también es conocido como Camilo VII o CVII, y su género abarca el synthpop y el indie rock, de acuerdo con el mismo medio.

Camilo Séptimo recibió dos nominaciones a los Premios IMA por artista nuevo y canción del año, además de una nominación a los Premios MTV Miaw por video del año con Inevitable. La participación de Meléndez era central para el sonido de la agrupación por el manejo del teclado y los sintetizadores, según Infobae.

La banda tomó su nombre como referencia al cantante español Camilo Sesto, pese a que no existe vínculo musical entre ambos proyectos. En una entrevista con el medio IndieRocks, el propio Meléndez explicó el origen de la agrupación: “No buscábamos algo serio, sino simplemente grabar y tocar con nuestros amigos. Veníamos de trabajar con una banda durante más de cinco años y queríamos tomarlo como un descanso creativo”, declaró.

Al momento de su muerte, Camilo Séptimo se preparaba para la segunda parte de su gira Mapas II, que había comenzado el 28 de mayo con un concierto en el Palacio de los Deportes. Las próximas presentaciones estaban programadas a partir del 19 de septiembre en Ciudad Juárez. Meléndez también integraba una segunda banda llamada Mangata, cuya presentación más reciente había sido como teloneros de Camilo Séptimo en el Palacio de los Deportes en mayo pasado, según consignó Infobae.