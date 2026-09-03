Hijo de Luis de Llano visita a su padre tras arresto y asegura que la familia está “fuerte”

Luis de Llano aseguró que es víctima de una denuncia sin fundamento sólo por ser un hombre exitoso Foto: Cuartoscuro

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Francisco de Llano visita a su padre, Luis de Llano, en el Centro San Fernando tras su arresto por desacatar órdenes judiciales dentro del juicio civil por daño moral promovido por Sasha Sokol. El hijo del productor asegura que la familia permanece unida durante las horas que enfrenta la sanción.

El productor permanece bajo custodia desde la tarde del miércoles 2 de septiembre. La SSC ejecuta una orden de arresto por 15 horas, aunque De Llano enfrenta dos medidas de ese tipo, por lo que la sanción acumulada suma 30 horas dentro del centro administrativo.

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Durante la madrugada de este jueves 3 de septiembre, la defensa presenta un amparo para intentar que De Llano salga antes del Centro de Sanciones Administrativas y de Integración Social San Fernando. Sus abogados sostienen que el arresto sería ilegal y arbitrario, mientras la autoridad judicial revisa el recurso.

Francisco de Llano llega al Centro San Fernando para acompañar al productor

Foto: Infobae México

Francisco llegó al centro de sanciones para ver a su padre y respondió de forma breve a los reporteros que lo esperan afuera del inmueble. El hijo del productor evitó dar detalles sobre el amparo y sobre las condiciones en que Luis de Llano permanece detenido.

“Aquí estamos como siempre, fuertes”, expresó Francisco ante las cámaras. Su mensaje se centra en el respaldo de la familia, sin entrar en las obligaciones judiciales que llevaron al arresto del productor ni en los argumentos presentados por sus representantes legales.

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Los reporteros le preguntarón cómo enfrenta la familia el momento. Francisco responde que todos buscan mantenerse firmes durante una jornada que describió como complicada. También pidió comprensión ante la reserva de sus familiares y anticipó que no harán más comentarios sobre el proceso por ahora.

“Un gran ser humano”: así describe Francisco de Llano a su padre

Francisco fue cuestionado por el estado de ánimo de su padre. El hijo de Luis de Llano respondió que la familia sigue adelante, aunque sus palabras muestran el cansancio acumulado después de las horas que pasa fuera del centro de sanciones.

“Estamos, estamos aquí, dándole. Echándole, echándole, ¿no?”, dijo Francisco mientras conversó con los medios. El joven intenta conservar la calma frente a las preguntas sobre la detención y sobre la forma en que el productor enfrenta las medidas impuestas por una autoridad judicial.

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Cuando le preguntaron cómo describe a Luis de Llano como padre, Francisco responde: “Una persona de primera, un caballero, un gran ser humano y pues bueno, una gran persona”. La declaración expone el respaldo personal que mantiene hacia el productor durante el juicio civil.

La familia prepara un recibimiento con “mucho amor” para Luis de Llano

Foto: Infobae México

Francisco también habló sobre el momento en que su padre pueda regresar a casa. Ante la pregunta de los reporteros sobre cómo lo recibirá la familia, responde que habrá “mucho amor, mucho amor”, sin precisar cuándo podría resolverse el amparo promovido por la defensa.

El arresto se relaciona con presuntos incumplimientos de obligaciones establecidas en el juicio civil promovido por Sasha Sokol. Entre las medidas se encuentran una disculpa pública, la difusión de una síntesis de la sentencia y el pago de una indemnización a la cantante.

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La SCJN negó a De Llano un amparo el 25 de junio de 2025, con lo que queda firme la condena civil.