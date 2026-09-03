México

Claudia Sheinbaum envía condolencias a Altagracia Gómez por el fallecimiento de su padre

La presidenta envió su pésame a la coordinadora del Consejo Asesor de Desarrollo Económico Regional y Relocalización; Raymundo Gómez Flores, murió el miércoles 2 de septiembre a los 74 años

Este es su grado de estudios
Altagracia Gómez Sierra firma creación del Consejo Asesor de Desarrollo Económico Regional y Relocalización de Empresas, el pasado 27 de noviembre de 2024. (Crédito: Presidencia)
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La presidenta Claudia Sheinbaum expresó este jueves sus condolencias a Altagracia Gómez Sierra, coordinadora del Consejo Asesor de Desarrollo Económico Regional y Relocalización (CADERR), por el fallecimiento de su padre, Raymundo Gómez Flores.

Durante ‘La Mañanera’ de este jueves, Sheinbaum se refirió a los trabajos que realiza el Gobierno de México para alcanzar un acuerdo con Estados Unidos que permita reducir los aranceles al acero, aluminio y automóviles.

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La mandataria señaló que el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, encabeza estas negociaciones con apoyo de un equipo en el que participan el asesor y coordinador de asuntos agroalimentarios internacionales y tareas estratégicas para la revisión del T-MEC, Julio Berdegué; el embajador de México en Estados Unidos, Roberto Lazzeri; la representante de México ante el Banco Mundial, Diana Alarcón, y Altagracia Gómez Sierra.

Al mencionar a la coordinadora del CADERR, Sheinbaum señaló que participa en las conversaciones por su relación con integrantes del sector empresarial y añadió sus condolencias por el fallecimiento de su padre.

“Estamos trabajando muy intensamente. Marcelo Ebrard trabaja con su equipó y con el equipo que incorporamos para apoyar al secretario. Por cierto, desde aquí enviamos un abrazo y un pésame a Altagracia (Gómez Sierra) por el fallecimiento de su padre, ella tiene relación con los empresarios. Todos ellos están apoyando para poder alcanzar un acuerdo para la reducción de los aranceles al acero, aluminio y autos”, refirió.

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La presidenta Claudia Sheinbaum durante 'La Mañanera' de este jueves 3 de septiembre. (Crédito: captura de pantalla)
La presidenta Claudia Sheinbaum durante 'La Mañanera' de este jueves 3 de septiembre. (Crédito: captura de pantalla)

La trayectoria empresarial y política de Raymundo Gómez Flores

Raymundo Gómez Flores, empresario jalisciense y padre de Altagracia Gómez Sierra murió a los 74 años. El fallecimiento fue confirmado por Pablo Lemus, gobernador de Jalisco, quien destacó la trayectoria empresarial de Gómez Flores y su relación personal con él.

Salvador Zamora, secretario general de Gobierno de Jalisco, también se refirió al empresario y destacó su trayectoria en el sector privado y su participación en el desarrollo económico de la entidad.

Raymundo Gómez Flores nació el 24 de junio de 1952 en Guadalajara, Jalisco. Estudió Derecho en la Universidad de Guadalajara y comenzó su trayectoria profesional en empresas familiares relacionadas con el transporte público. Antes de consolidarse como empresario trabajó como distribuidor de Fiat, almacenista, cajero y ayudante de mecánico.

Su trayectoria empresarial incluyó la participación mayoritaria en DINA, fabricante de camiones y autobuses, así como la dirección del grupo inmobiliario Los Camichines y del consorcio camionero Estrella Blanca. También fundó Minsa, empresa dedicada a la producción de harina de maíz.

Fotografía en blanco y negro de un hombre de pie detrás de una mujer sonriente sentada frente a un escritorio
El empresario Raymundo Gómez Flores posa junto a su hija, la asesora empresarial Altagracia Gómez, en un despacho. (Facebook: Soy clase media)

Además de sus actividades empresariales, Gómez Flores participó en organismos como el Consejo de Inversión Jalisciense y el Grupo Empresarial de Occidente. También fue senador de la República durante dos legislaturas.

En 2022, el Gobierno de Jalisco reconoció su trayectoria con el premio René Justin Rivial León, otorgado por su aportación al desarrollo empresarial de la entidad.

Su trayectoria también estuvo vinculada al Fobaproa

El empresario también estuvo relacionado con el rescate financiero de empresas durante la crisis bancaria de finales de la década de 1990. Corporativos vinculados con Gómez Flores, entre ellos MASA y Grupo Estrella Blanca, fueron incluidos en procesos de reestructuración de deuda respaldados por el Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa).

Los apoyos financieros otorgados durante ese periodo formaron parte del polémico esquema mediante el cual el Gobierno federal absorbió pasivos de instituciones financieras y empresas para evitar el colapso del sistema bancario.

Su hija, Altagracia Gómez Sierra, ocupa actualmente la coordinación del Consejo Asesor de Desarrollo Económico Regional y Relocalización (CADERR) y participa en las gestiones del Gobierno de México con el sector privado.

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